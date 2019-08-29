Политика
ИзвестияРобот «Федор» рассказал об испытаниях экзоскелета на МКС
На Международной космической станции (МКС) начались испытания экзоскелета для антропоморфного робота Федора. Об этом говорится в аккаунте робота в Twitter. Экзоскелет необходим для того, чтобы робот мог работать в режиме копирования.
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Происшествия
Число погибших при обрушении дома под Львовом возросло до восьми
Российская газета 03:29
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Наука
Климатологи назвали причины масштабных наводнений в Европе
Климатические изменения, которые происходили за последние двенадцать тысяч лет, привели к усилению и учащению наводнений на севере и западе Европейского континента.
Planet Today 02:48
Футбол
Президент «Ромы» одобрил возможный трансфер Тайсона
Президент римской «Ромы» Джеймс Паллотта одобрил возможное приобретение бразильского полузащитника донецкого «Шахтёра» Тайсона, утверждает Corriere dello Sport.
Чемпионат 03:48
Общество
Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России
По информации ведомства на 1 января этого года, в стране живет 4,3 млн мужчин и 5,8 млн женщин предпенсионного возраста — в общей сложности 10,1 млн человек.
Известия вчера в 20:42
Музыка
Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
Российский певец Филипп Киркоров устроил скандал во время репетиции своего номера на "Новой волне".
Газета.Ru вчера в 23:59
Экономика
«Ъ» выяснил, почему российские банкоматы принимали игрушечные деньги
В России старая модель банкоматов принимала купюры "банка приколов", сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 20:49
Происшествия
Следователи пояснили суть обвинений против экс-главы Антипинского НПЗ
Следователи предъявили обвинение бывшему генеральному директору Антипинского НПЗ Геннадию Лисовиченко по ч. 1 ст. 201 УК России (злоупотребление полномочиями).
РБК 02:11
Политика
Россия получила от Индии аванс за С-400
РИА Новости 03:22
Здоровье
Самые нелепые ошибки пациентов назвали врачи
Соловей.инфо 03:54
Политика
Депутаты Верховной рады девятого созыва принесли присягу
RT на русском 03:28
Авто
BMW выпустила первый самый черный в мире BMW X6
BMW в партнерстве со специалистами компании Vantablack Surrey Nano Systems и креативным агентством Levitation 29 создали самый черный в мире X6.
SpeedMe 27 августа в 23:22
Экономика
Телеканал «Дождь» с 2014 года получает финансирование от Еврокомиссии
Телеканал «Дождь» начиная с 2014 года получает финансирование от Еврокомиссии, выяснил RT.
RT на русском 02:23
Энергетика
Минск ожидает активной фазы переговоров с РФ по газу осенью
Ожидается, что в активную фазу переговоры вступят в сентябре 2019 года. Об этом заявил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.
REGNUM 03:36
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган снова стал отцом в 79 лет
Примечательно, что сам Виторган держал планы стать отцом снова в тайне.
Дни24 вчера в 03:12
Энергетика
Рост нефти сдерживает напряженность между США и Китаем
Нефть Brent подорожала на торгах 28 августа и отметила однонедельные максимумы на подходе к области $60,50 за баррель.
REGNUM 02:25
Культура
Умерла джазовая певица Нэнси Холлоуэй
Джазовая певица Нэнси Холлоуэй умерла во Франции в возрасте 86 лет. Об этом сообщает AFP со ссылкой на её попечителя Кристофа Мути.
RT на русском вчера в 16:35
Происшествия
В ДТП в Ставропольском крае пострадали 15 человек
Для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим в больницу Невинномысска выехали психологи ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.
ТАСС 01:46
Политика
Захарова считает, что США вправе предлагать Дании продать Гренландию
США имеют право предлагать Дании продать Гренландию.
ТАСС вчера в 10:28
Политика
Коломойский предложил снять часть санкций с России
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает разумным Киеву снять часть санкций с Москвы, введенных из-за ситуации в Донбассе.
Коммерсантъ вчера в 04:48
Космос
«Роскосмос» признал реализуемость проекта по запуску туристов в космос
Головной институт «Роскосмоса» подтвердил РИА «Новости», что проект компании «КосмоКурс» по отправке туристов в космос реализуем.
Политика Сегодня вчера в 21:53
Путешествия
Украинских отдыхающих в Крыму стало больше
В сутки границу с полуостровом пересекают до 14 тысяч граждан соседней страны, рассказали в Погрануправлении ФСБ России по Крыму.
Телеканал 360° вчера в 03:18
Происшествия
На Урале проверяют данные о смерти пациентки из-за нетрезвых врачей
Свердловские следователи начали проверку информации о смерти пациентки в Екатеринбурге после операции, которую якобы провели нетрезвые хирурги, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
РИА Новости 02:44
Авто
Компания Opel подтвердила возвращение марки на российский рынок
Марка Opel вернется на российский рынок в четвертом квартале 2019 года.
Автоновости дня вчера в 09:21
Энергетика
Результаты «ЛУКОЙЛа» по прибыли оказались лучше ожиданий рынка
Результаты "ЛУКОЙЛа" по прибыли оказались лучше ожиданий рынка.
Finam.Ru 03:40