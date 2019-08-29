На Международной космической станции (МКС) начались испытания экзоскелета для антропоморфного робота Федора. Об этом говорится в аккаунте робота в Twitter. Экзоскелет необходим для того, чтобы робот мог работать в режиме копирования.

Робот «Федор» рассказал об испытаниях экзоскелета на МКС

Политика Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.

Происшествия Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.

Наука Климатологи назвали причины масштабных наводнений в Европе Климатические изменения, которые происходили за последние двенадцать тысяч лет, привели к усилению и учащению наводнений на севере и западе Европейского континента.

Футбол Президент «Ромы» одобрил возможный трансфер Тайсона Президент римской «Ромы» Джеймс Паллотта одобрил возможное приобретение бразильского полузащитника донецкого «Шахтёра» Тайсона, утверждает Corriere dello Sport.

Общество Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России По информации ведомства на 1 января этого года, в стране живет 4,3 млн мужчин и 5,8 млн женщин предпенсионного возраста — в общей сложности 10,1 млн человек.

Музыка Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны» Российский певец Филипп Киркоров устроил скандал во время репетиции своего номера на "Новой волне".

Происшествия Следователи пояснили суть обвинений против экс-главы Антипинского НПЗ Следователи предъявили обвинение бывшему генеральному директору Антипинского НПЗ Геннадию Лисовиченко по ч. 1 ст. 201 УК России (злоупотребление полномочиями).

Авто BMW выпустила первый самый черный в мире BMW X6 BMW в партнерстве со специалистами компании Vantablack Surrey Nano Systems и креативным агентством Levitation 29 создали самый черный в мире X6.

Энергетика Минск ожидает активной фазы переговоров с РФ по газу осенью Ожидается, что в активную фазу переговоры вступят в сентябре 2019 года. Об этом заявил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.

Шоу-бизнес Эммануил Виторган снова стал отцом в 79 лет Примечательно, что сам Виторган держал планы стать отцом снова в тайне.

Энергетика Рост нефти сдерживает напряженность между США и Китаем Нефть Brent подорожала на торгах 28 августа и отметила однонедельные максимумы на подходе к области $60,50 за баррель.

Культура Умерла джазовая певица Нэнси Холлоуэй Джазовая певица Нэнси Холлоуэй умерла во Франции в возрасте 86 лет. Об этом сообщает AFP со ссылкой на её попечителя Кристофа Мути.

Происшествия В ДТП в Ставропольском крае пострадали 15 человек Для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим в больницу Невинномысска выехали психологи ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Политика Коломойский предложил снять часть санкций с России Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает разумным Киеву снять часть санкций с Москвы, введенных из-за ситуации в Донбассе.

Космос «Роскосмос» признал реализуемость проекта по запуску туристов в космос Головной институт «Роскосмоса» подтвердил РИА «Новости», что проект компании «КосмоКурс» по отправке туристов в космос реализуем.

Путешествия Украинских отдыхающих в Крыму стало больше В сутки границу с полуостровом пересекают до 14 тысяч граждан соседней страны, рассказали в Погрануправлении ФСБ России по Крыму.

Происшествия На Урале проверяют данные о смерти пациентки из-за нетрезвых врачей Свердловские следователи начали проверку информации о смерти пациентки в Екатеринбурге после операции, которую якобы провели нетрезвые хирурги, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.