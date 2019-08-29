Политика

ИзвестияИзвестияРобот «Федор» рассказал об испытаниях экзоскелета на МКС

На Международной космической станции (МКС) начались испытания экзоскелета для антропоморфного робота Федора. Об этом говорится в аккаунте робота в Twitter. Экзоскелет необходим для того, чтобы робот мог работать в режиме копирования.
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На МКС стартовали первые испытания экзоскелета робота FEDOR

RT на русскомвчера в 17:11

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РЕН ТВвчера в 16:57

Робот Федор сообщил о начале испытаний экзоскелета на МКС

РБКвчера в 20:20
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 04:01, Вашингтон
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