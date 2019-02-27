Технологии
Робот «Федор» остался без импортных комплектующихBFM.ru 10:48
«Все, что касается редукторов, датчиков, двигателей, камер, компьютеров, то буквально до прошлого года мы использовали импортные комплектующие, а сейчас постепенно переходим на собственные разработки нашей компании», — заявил он. Сейчас разработчики обеспечили 70-75% робота российскими деталями.
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с чего всё началось
Зарубежные компании отказались поставлять комплектующие для робота "Федора" в Россию после того, как узнали, что он научился стрелять из пистолетов, сообщил в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.РИА Новостивчера в 19:11
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Иностранные поставки деталей для робота Федора прекратились после его стрельбы
Взгляд.рувчера в 22:55
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Обновлено вчера в 12:24
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев должен продавать электроэнергию в Евросоюз, считает неправильным, что Украина до сих пор имеет единую энергосистему с РФ.
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