Хоккей
Робинсон: надеюсь, ЦСКА прервёт серию неудач обладателей Кубка КонтинентаЧемпионат 27 марта в 21:32
Защитник хоккейного клуба ЦСКА Мэт Робинсон поделился мнением о «проклятии» Кубка Континента в преддверии серии со СКА в финале Кубка Гагарина в Западной конференции. Напомним, ещё ни разу в истории КХЛ клуб, занявший первое место в «регулярке», не побеждал в том же сезоне в плей-офф.
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