Хоккей

Робинсон: «ЦСКА не отойдёт от оборонительной игры»Sport.ru вчера в 17:28

ЦСКА
СКА
3 – 0
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
Полуфинал, вчера
Мэт Робинсон
20'
Максим Мамин
28'
Сергей Андронов
59'
СКА
ЦСКА
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Защитник ЦСКА Мэт Робинсон прокомментировал победу москвичей в пятом матче серии финала Западной конференции КХЛ со СКА. Матч завершился со счётом 3:0. Робинсон отметил, что игра получилась тяжёлой, а соперники действовали жёстко.
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