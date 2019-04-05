Хоккей
Робинсон: «ЦСКА не отойдёт от оборонительной игры»Sport.ru вчера в 17:28
ЦСКА—
СКА
3 – 0
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
Полуфинал, вчера
Мэт Робинсон
|20'
Максим Мамин
|28'
Сергей Андронов
|59'
Защитник ЦСКА Мэт Робинсон прокомментировал победу москвичей в пятом матче серии финала Западной конференции КХЛ со СКА. Матч завершился со счётом 3:0. Робинсон отметил, что игра получилась тяжёлой, а соперники действовали жёстко.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 05:01, Ашберн
Армия и оружие
Хафтар отказался от переговоров с Сараджем в Женеве
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар отклонил предложение генсека ООН Антониу Гутерриша о встрече в Женеве с главой столичного правительства Фаизом Сараджем.
Обновлено в 00:06
Общество
В Москве на выходных ожидается облачная погода и осадки
Облачную погоду и небольшие осадки обещают синоптики в Москве 6 и 7 апреля. Информация об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 02:05
Политика
Зеленский объяснил неправильную дату анализов на наркотики
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил, почему в опубликованных сначала результатах на наркотики была указана неправильная дата - 2 апреля вместо 5-го.
Обновлено вчера в 11:54
Экономика
Путин одобрил пять новых налогов
Президент России Владимир Путин поддержал превращение шести неналоговых платежей в пять налогов.
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия
Boeing решила сократить производство самолетов модели 737 MAX
Американская компания Boeing сократит количество выпускаемых самолетов модели 737 MAX, говорится на сайте компании.
Обновлено вчера в 23:53
Армия и оружие
Американский военный самолет заметили у берегов Крыма
Противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon вечером 5 апреля провел разведку над Черным морем, пролетев вдоль берегов России.
Обновлено в 00:01
Футбол
Мамаев играет в футбол с сокамерниками в «Бутырке»
Мамаев даже в ущемление своих прав перешел из двухместной камеры в 12-местную, чтобы иногда играть в футбол.
Обновлено вчера в 20:15
Общество
Опубликован рейтинг московских нововведений 2019 года
Обновлено в 04:06
Наука
Ученые нашли отличия генов внешней привлекательности у мужчин и женщин
Учёные подчёркивают, что какого-то определенного гена, оказывающего влияние на привлекательность человека, не существует.
Обновлено вчера в 12:48
Транспорт
В Москве на пять дней закрыли восемь станций фиолетовой ветки метро
Участок Таганско-Краснопресненской линии московского метро между станциями "Пролетарская" и "Котельники" был закрыт для пассажиров в субботу, 6 апреля, ради строительства участка Некрасовской линии.
Обновлено в 01:17
Политика
На Украине собираются отменить поезда из Киева и Львова в Москву
Через несколько лет перестанут ходить поезда в Москву из Киева и Львова, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено вчера в 18:56
Происшествия
В Якутии завели дело на женщину, оставившую младенца одного на четыре дня
В Якутии в отношении 37-летней женщины, оставившей своего трёхмесячного ребёнка одного на четыре дня, возбудили уголовное дело.
Обновлено в 04:04
Экономика
Минтруд собирается вытащить россиян из бедности
Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизится с 13,2% от общего числа жителей страны в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено вчера в 11:53
Армия и оружие
Франция расширит использование искусственного интеллекта в армии
Франция изучает вопрос более активного применения искусственного интеллекта в своих военных системах, заявила глава министерства вооруженных сил страны Флоранс Парли.
Обновлено вчера в 09:34
Хоккей
ЦСКА вышел вперед в серии Кубка Гагарина против СКА
Обновлено вчера в 15:27
Политика
Названо условие, при котором Зеленский пожмет руку Порошенко
В случае честного проигрыша во втором туре выборов на Украине шоумен и лидирующий кандидат в президенты Владимир Зеленский пожмет руку своему сопернику — действующему главе государства Петру Порошенко.
Обновлено в 04:29
Политика
Time поместил на обложку стоящего над земным шаром Путина
В прошлый раз Путина помещали на обложку Time год назад, в марте 2018 г. На ней российский президент изображен с короной на голове и подписью «Восходящий царь».
Обновлено вчера в 13:47
Общество
Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей
Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Футбол
Marca: трансфер Азара в «Реал» практически согласован
По информации Marca, стороны практически согласовали трансфер футболиста, сделка может быть оформлена уже в ближайшее время.
Обновлено вчера в 17:09
Экономика
Банки РФ согласны переводить зарплаты по номеру телефона
Предложение переводить россиянам зарплаты по номеру телефона может стать одним из эффективных способов борьбы с "зарплатным рабством", однако его реализация требует детальной проработки, считают опрошенные агентством "Прайм" банки.
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия
В Екатеринбурге в машине обнаружили тело девушки с ножом в груди
В Екатеринбурге ночью 6 апреля во дворе жилых домов обнаружили труп девушки. Об этом сообщает портал «Екатеринбург Онлайн».
Обновлено в 01:22
Происшествия
Более 600 картин и скульптур пропали из национальной галереи Армении
Одна из пропавших ценностей - картина армянского художника Мартироса Сарьяна "Зал Армфилармонии", которая оценивается в 123 тысячи долларов, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие
«Адмирала Кузнецова» поддержали спасатели
Обновлено вчера в 18:02
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Политика
Орешкин прокомментировал оправдания Климкиным поражения Украины в ВТО
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин прокомментировал оправдания главы МИД Украины Павла Климкина после поражения во Всемирной торговой организации.
Обновлено вчера в 22:13
Недвижимость
Льготную ставку для семей с детьми распространят на весь срок ипотеки
Помимо продления срока действия льготной ставки, теперь семьи с детьми, которые уже имеют рефинансированные кредиты, смогут рефинансировать их еще раз.
Обновлено вчера в 00:42
Энергетика
Правительство добилось от нефтяников уступок в вопросе цен на бензин
Правительство и нефтяники продлили соглашение о стабилизации ситуации на топливном рынке, что должно удержать цены на бензин от дальнейшего роста.
Обновлено вчера в 07:30
Здоровье
В Башкирии зарегистрирован еще один случай заболевания корью
В Башкирии зарегистрирован еще один случай заболевания корью.
Обновлено в 03:38