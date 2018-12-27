Футбол
Бразильский нападающий Сивасспора Робиньо продолжит карьеру в команде Истанбул Башакшехир, об этом сообщили пресс-службы обоих турецких клубов. 34-летний форвард в текущем сезоне в составе Сивасспора принял участие в 16 играх, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.
Советский спорт13:09
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Футбол
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Обновлено в 11:15
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Футбол
Александра Дюкова выдвинули на пост президента РФС
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Обновлено в 04:49
Футбол
«Рубин» объявил о переходе воспитанника «Спартака» Пантелеева
Обновлено в 03:10
Футбол
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Футбол
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Футбол
Дзюба рассказал о новогодней традиции
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Футбол
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Футбол
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Футбол
Сульшер дополнительно заработает 2 млн фунтов, если выведет МЮ в ЛЧ
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Футбол
«Реал» планирует выкупить у «Бетиса» защитника Фирпо за € 50 млн
Обновлено в 05:48
Происшествия
Бывший игрок сборной Дании получил огнестрельное ранение в Копенгагене
Бывший нападающий сборной Дании Ники Билли Нильсен получил огнестрельное ранение из дробовика в Копенгагене, сообщает Ekstrabladet.
Обновлено в 07:38
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«Тоттенхэм» активировал пункт о продлении контракта с Алдервейрелдом
"Тоттенхэм" на год продлил контракт с защитником команды Тоби Алдервейрелдом.
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Футбол
Пирло: «Гаттузо заслуживает остаться в „Милане“»
Бывший полузащитник «Милана» Андреа Пирло выступил со словами поддержки в адрес бывшего одноклубника Дженнаро Гаттузо, который сейчас является главным тренером россонери.
Обновлено в 04:40