Футбол

Робиньо продолжит карьеру в команде «Истанбул Башакшехир»
Советский спорт
13:09

Бразильский нападающий Сивасспора Робиньо продолжит карьеру в команде Истанбул Башакшехир, об этом сообщили пресс-службы обоих турецких клубов. 34-летний форвард в текущем сезоне в составе Сивасспора принял участие в 16 играх, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.
Советский спорт13:09

Подробнее о событии

Робиньо перешёл из «Сивасспора» в «Истанбул Башакшехир»

Чемпионат14:22

Робиньо продолжит карьеру в турецком клубе «Истанбул Башакшехир»

РИА Новости13:38

Робиньо стал игроком лидера чемпионата Турции

Евро-футбол.ру13:25

Робиньо продолжит карьеру в команде «Истанбул Башакшехир»

Советский спорт13:09

Лидер чемпионата Турции объявил о переходе Робиньо

Sport24.ru12:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 15:09, Ашберн
Футбол

«Интер» наказан двумя матчами без зрителей из-за поведения болельщиков

Миланский футбольный клуб "Интер" проведет два ближайших домашних матча чемпионата Италии при пустых трибунах из-за поведения болельщиков на игре серии А с "Наполи", сообщает АФП.
Обновлено в 11:15
Футбол

Месси считает, что «Ювентус» стал лучше после прихода Роналду

Обновлено в 13:57
Футбол

Александра Дюкова выдвинули на пост президента РФС

В Казани прошло заседание Федерации футбола Татарстана для выдвижения председателя совета директоров «Зенита» Александра Дюкова на пост президента РФС, сообщает «Бизнес Online».
Обновлено в 04:49
Футбол

«Рубин» объявил о переходе воспитанника «Спартака» Пантелеева

Обновлено в 03:10
Футбол

Главный тренер «Арсенала» бросил бутылку с водой и попал в болельщика

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери бросил бутылку с водой и попал в болельщика на трибуне.
Обновлено в 01:11
Футбол

Шунин: Хорошо поработали вместе с Зиданом

Обновлено в 09:30
Футбол

Дзюба рассказал о новогодней традиции

Обновлено в 10:44
Футбол

Альберто Морено: «Не нравилось отношение Клоппа ко мне»

Защитник "Ливерпуля" Альберто Морено признался, что ему не нравилось отношение к себе со стороны главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа.
Обновлено в 09:55
Футбол

Флегонтов принял решение покинуть пост гендиректора «Анжи»

Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов оставит свою должность до конца года.
Обновлено в 13:48
Футбол

Сульшер дополнительно заработает 2 млн фунтов, если выведет МЮ в ЛЧ

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер сможет дополнительно заработать в МЮ 2 млн фунтов, если выведет манкунианцев хотя бы в отборочный этап Лиги чемпионов, информирует источник.
Обновлено вчера в 23:41
Футбол

«Реал» планирует выкупить у «Бетиса» защитника Фирпо за € 50 млн

Обновлено в 05:48
Происшествия

Бывший игрок сборной Дании получил огнестрельное ранение в Копенгагене

Бывший нападающий сборной Дании Ники Билли Нильсен получил огнестрельное ранение из дробовика в Копенгагене, сообщает Ekstrabladet.
Обновлено в 07:38
Футбол

«Барселона» представила болельщикам новичка команды Мурильо

Обновлено в 08:23
Футбол

«Тоттенхэм» активировал пункт о продлении контракта с Алдервейрелдом

"Тоттенхэм" на год продлил контракт с защитником команды Тоби Алдервейрелдом.
Обновлено в 12:07
Футбол

Пирло: «Гаттузо заслуживает остаться в „Милане“»

Бывший полузащитник «Милана» Андреа Пирло выступил со словами поддержки в адрес бывшего одноклубника Дженнаро Гаттузо, который сейчас является главным тренером россонери.
Обновлено в 04:40
ещё по теме
Робиньо
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий турецкого клуба «Сивасспор».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сивасспор
Турецкий футбольный клуб
Турецкий футбольный клуб из города Сивас, выступающий в турецкой Суперлиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное