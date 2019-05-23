Футбол
Робин ван Перси: Желаю «Арсеналу» выиграть чемпионский титулСоветский спорт 01:18
Желаю Арсеналу всего наилучшего, чтобы выиграть титул. Знаю, насколько это трудно, цитирует ван Перси BBC. Прошедший сезон чемпионата Англии Арсенал завершил на пятом месте, отстав от Манчестер Сити на 28 очков.
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Политика
Против Порошенко будет подано заявление об отмывании $300 млн
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В скором времени пройдет необычный аукцион, а его главным лотом станет так называемый «ноутбук хаоса».
Обновлено вчера в 12:27
Экономика
Минтруд предлагает реформировать Пенсионный фонд
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею Минтруда изменить организационно-правовую форму государственных внебюджетных фондов рабочей инициативой и "идеологически новой историей".
Обновлено в 08:24
Футбол
Дюков: обсуждается два варианта лимита на легионеров
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном изменении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Обновлено в 08:23
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса
Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.
Обновлено в 08:11
Экономика
Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибки
Позже Росстат опубликовал уточненные данные, согласно которым добыча природного газа в январе—апреле 2019 года составила 233 млрд куб. м, в апреле 2019-го к апрелю 2018 года — 102,6%, к марту 2019-го — 92,9%, в январе—апреле 2019-го к соответствующему периоду прошлого года — 103,6%.
Обновлено в 08:21
Авто
Названа цена нового кроссовера Renault Arkana
Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в комплектации Edition One на российском рынке составит 1 419 990 рублей за версию 4х2 и 1 499 990 рублей за версию 4x4.
Обновлено в 06:20
Политика
Зеленский исключил возможность переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения переговоров с Россией. Об этом сообщает канал «112 Украина».
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Общество
У Мединского нашли двухэтажный пентхаус за 200 миллионов рублей
Семье главы российского Министерства культуры Владимира Мединского принадлежит двужэтажный пентхаус в одном из элитных жилых комплексов Москвы.
Обновлено в 08:43
Общество
Умерла писательница Джудит Керр
Писательница Джудит Керр скончалась в Великобритании на 96-м году жизни. Она умерла в своём доме после непродолжительной болезни.
Обновлено в 07:42
Общество
Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистом
Обновлено в 06:00
Хоккей
Сборная России прибыла на матч с США
Сборная России по хоккею прибыла на стадион Ондрея Непелы, где будет проходить четвертьфинальный матч чемпионата мира с США.
Обновлено в 08:36
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Хоккей
Обозреватель The Hockey News: Кучеров проводит потрясающий турнир
Обозреватель североамериканского портала The Hockey News Стивен Эллис поделился мнением о выступлении форварда сборной России Никиты Кучерова на чемпионате мира.
Обновлено в 08:01
Политика
Зеленский заявил, что мечтает о «стране в смартфоне»
КИЕВ, 23 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мечтает о программе "страна в смартфоне".
Обновлено в 07:01
Общество
В Башкирии прогнозируются дожди, грозы, град и сильный ветер
В Башкирии прогнозируется непогода. Специалисты Башгидромета дали уточненный прогноз погоды на ближайшие дни.
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Кино
В сети появился первый тизер фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение 2»
В интернете появился первый тизер сиквела фантастического боевика «Притяжение».
Обновлено в 04:31
Происшествия
В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики
В квартире экс-министра Михаила Абызова, который обвиняется в организации преступного сообщества и мошенничестве, найдены наркотики.
Обновлено в 06:34
Политика
Калининградская область перекрыла поставки электроэнергии в Литву
На три дня Литва потеряла возможность закупать электроэнергию у Калининградской области.
Обновлено в 07:07
Общество
Выплаты на первого и второго ребенка смогут получить больше семей
Семьи с доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума смогут получать выплаты на первого и второго ребенка.
Обновлено в 08:52
Общество
Власти Екатеринбурга отказались от строительства храма в сквере
После проведенного ВЦИОМ опроса, в ходе которого жители Екатеринбурга высказались против строительства храма в сквере, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что конфликт исчерпан и попросил городские власти не рассматривать вариант возведения храма там.
Обновлено вчера в 11:49
Происшествия
В России в прошлом году погибли более 400 сотрудников МВД
Больше 400 сотрудников МВД России погибли в 2018 году, следует из выступления в Госдуме замглавы ведомства Игоря Зубова, приведшего статистику по выплатам компенсаций, сумма которых превысила 1,5 миллиарда рублей.
Обновлено в 08:05
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Общество
Актер Джеффри Раш получил рекордную компенсацию по иску о клевете
Суд постановил, что ему должно быть выплачено 1,9 млн долларов США Актер Джеффри Раш получил 1,9 млн долларов США компенсации, выиграв иск о клевете против сиднейского таблоида Daily Telegraph.
Обновлено в 07:24
Культура
Алсу в первый раз прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
На вопрос об участии Микеллы в спецвыпуске конкурса артистка ответила, что "решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она должна принять сама".
Обновлено в 07:31
Происшествия
В ДТП с автобусом в Италии погибла россиянка
Число граждан РФ, раненных в ДТП с автобусом в Тоскане, увеличилось. Стало также известно об одной погибшей.
Обновлено вчера в 11:10
Армия и оружие
Сирийские боевики снова обстреляли российскую авиабазу
Террористические группировки в Сирии запустили 17 ракет в направлении российской авиабазы «Хмеймим», сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:26
Спорт
Фигуристка Медведева захотела заниматься йогой
Двукратная чемпионка мира в одиночном фигурном катании Евгения Медведева решила начать заниматься йогой.
Обновлено в 03:01