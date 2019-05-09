Футбол

Робертсон успеет восстановиться к финалу Лиги чемпионовSoccer.ru вчера в 15:56

Ливерпуль — Барселона
4 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, 7 мая
Стадион «Энфилд»
Дивок Ориги
7′
Фабиньо
11′
45′+1′
Серджи Бускетс
Эндрю Робертсон
Джорджиньо Вейналдум
46′
53′
Иван Ракитич
Джорджиньо Вейналдум
54′
Джорджиньо Вейналдум
56′
60′
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
Жоэль Матип
66′
75′
Артуро Видаль
Артур
76′
Нелсон Семеду
Дивок Ориги
79′
80′
Иван Ракитич
Малком
Дивок Ориги
Джо Гомес
85′
Джердан Шакири
Дэниэл Старридж
90′
Британские СМИ сообщили, что травма не помешает защитнику "Ливерпуля" Эндрю Робертсону сыграть в финале Лиги чемпионов против "Тоттенхэма".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Робертсон успеет восстановиться к финалу Лиги чемпионов

Soccer.ruвчера в 15:56

Робертсон сможет помочь «Ливерпулю» в финале ЛЧ

Матч ТВвчера в 03:39

Робертсон восстановится к финалу ЛЧ. Участие в последнем туре АПЛ под вопросом

Sports.ruвчера в 15:20

Защитник «Ливерпуля» Робертсон сможет сыграть в финале Лиги чемпионов

ProstoProSportвчера в 03:50

Робертсон сможет помочь «Ливерпулю» в финале ЛЧ

Sportbox.RUвчера в 03:39

The Telegraph: Робертсон восстановится к финалу ЛЧ, но может не сыграть с «Вулверхэмптоном»

Бомбардир.рувчера в 15:55

Робертсон сможет помочь «Ливерпулю» в финале Лиги чемпионов

Sport24.ruвчера в 03:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 02:16, Ашберн
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Культура

Скончался народный артист СССР Ариф Меликов

ИА «Ореанда-Новости» В столице Азербайджана Баку в возрасте 85 лет скончался народный артист СССР, лауреат Государственной премии Азербайджана, выдающийся советский и азербайджанский композитор Ариф Меликов.
Обновлено вчера в 06:44
Шоу-бизнес

Бывшая жена Глушакова изменяла ему с адвокатом Дениса Пака

Оказалось, что Дарья уже давно состоит в отношениях с Геннадием Удуняном, который является адвокатом чиновника Дениса Пака, пострадавшего в драке с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено вчера в 08:00
Здоровье

Врач назвал волгоградцам пять мифов о гастрите

Следствием привычки «разжижать кровь» аспирином могут стать язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, кровотечение и перфорация стенки желудка.
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия

В США раскрыли убийство голливудского телережиссёра 30-летней давности

Американские правоохранительные органы раскрыли убийство голливудского телережиссёра Барри Крейна, который более 30 лет назад был найден задушенным в своём доме в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 01:59
Гаджеты

Новые изображения iPhone XI и iPhone XI Max показали в Сети

Сегодня дошла очередь до флагманских iPhone XI и XI Max.
Обновлено вчера в 06:18
Политика

Адвокат Трампа намерен посетить Киев

Адвокат американского лидера Рудольф Джулиани намерен в ближайшие дни посетить Киев и встретиться с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 00:45
Армия и оружие

США запустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

Командование глобальных ударов ВВС США сообщило об очередном испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
Обновлено вчера в 10:59
Политика

Австрийский министр высказалась в поддержку «Северного потока — 2»

Австрия поддерживает строительство газопровода "Северный поток — 2". Об этом в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (пятничный выпуск) заявила министр экономики страны Маргарет Шрамбок, выдержки из материала приводит онлайн-издание Hasepost.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия

На базе в Калифорнии морской пехотинец погиб в ходе учений

По меньшей мере один солдат морской пехоты США погиб, шестеро пострадали при инциденте на базе морской пехоты "Кэмп-Пендлтон" в американском штате Калифорния, сообщает телеканал NBC 7 со ссылкой на военное командование.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

Источник рассказал о причине смерти Сергея Доренко

Источник отметил, что точная причина смерти Доренко станет известна только после вскрытия.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия

Кокорина и Мамаева отправили в колонию

Ранее суд признал их виновными в побоях и хулиганстве.
Обновлено 08 мая в 09:59
Общество

ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи

Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено вчера в 08:40
Общество

Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы

Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено вчера в 19:55
Экономика

Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт

В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 02:23
Футбол

Экс-игрок «Зенита» Данни вернулся в Петербург

Обновлено вчера в 17:08
Шоу-бизнес

Садальский назвал отравление возможной причиной смерти Доренко

Знаменитый российский актер театра и кино Станислав Садальский выразил свое мнение относительно кончины Сергея Доренко.
Обновлено вчера в 16:11
Общество

Спикер Госдумы Вячеслав Володин посетит Вольск

Обновлено вчера в 23:57
Общество

Малахов возмутился появлению гламурной модели на параде Победы

Обновлено в 00:46
Культура

На Украине показали концерт «Победа. Одна на всех»

Известный украинский тенор Владимир Гришко открыл концертную программу песней композитора Давида Тухманова "День Победы", которую присутствующие в зале слушали стоя.
Обновлено вчера в 16:51
Происшествия

В Афганистане группа детей подорвалась на фугасе

Обновлено в 01:30
Музыка

Попова и Мозгов выбрали музыку для произвольного танца на новый сезон

Обновлено вчера в 03:22
Происшествия

Лидер арт-группы «Война» Воротников объявлен в розыск в Австрии

Полиция Австрии объявила в международный розыск основателя арт-группы "Война" Олега Воротникова, которого обвиняют в незаконном обороте оружия.
Обновлено вчера в 17:16
Политика

Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой

Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено 07 мая в 13:07
Происшествия

Виновников пожаров в Иркутской области ищут через сотовых операторов

"Для установления виновных лиц направлены запросы операторам сотовой связи для определения места положения владельцев мобильных телефонов, сопоставимых с очагами лесных пожаров", - говорится в сообщении.
Обновлено в 00:54
Происшествия

В Запорожье полиция заставила ребенка снять пилотку с красной звездой

Закон, запрещающий демонстрацию советской символики, действует на Украине с 2015 года Украинские полицейские заставили девочку снять пилотку с красной звездой и тем самым довели ее до слез, сообщает РИА Новости со ссылкой на свидетелей инцидента, который произошел в четверг, 9 мая, в Запорожье.
Обновлено вчера в 22:03
Политика

Конфликт разгорелся между главами «новой церкви» Украины

Глава «новой церкви» Украины Епифаний Думенко рассказал о конфликте с бывшим лидером неканонической структуры «Киевский патриархат» Филаретом Денисенко.
Обновлено вчера в 23:43
Политика

Трамп не стал называть Россию врагом

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается называть Россию врагом и что хочет наладить отношения с Россией и с Китаем.
Обновлено в 01:31
Политика

В Эстонии предъявили территориальные претензии к России

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено вчера в 07:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эндрю Робертсон
Британский футболист
Шотландский футболист, защитник клуба «Ливерпуль» и капитан сборной Шотландии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное