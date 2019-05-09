Футбол
Робертсон успеет восстановиться к финалу Лиги чемпионовSoccer.ru 15:56
Дивок Ориги
|7′
Фабиньо
|11′
|45′+1′
Серджи Бускетс
Эндрю Робертсон
Джорджиньо Вейналдум
|46′
|53′
Иван Ракитич
Джорджиньо Вейналдум
|54′
Джорджиньо Вейналдум
|56′
|60′
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
Жоэль Матип
|66′
|75′
Артуро Видаль
Артур
|76′
Нелсон Семеду
Дивок Ориги
|79′
|80′
Иван Ракитич
Малком
Дивок Ориги
Джо Гомес
|85′
Джердан Шакири
Дэниэл Старридж
|90′
|46%
|Владение мячом
|54%
|78%
|Процент точных передач
|83%
|4
|Удары в сторону ворот
|2
|7
|Удары в створ ворот
|5
|5
|Сейвы вратарём
|3
|1
|Офсайды
|2
|7
|Угловые
|6
|12
|Отборы
|15
|12
|Фолы
|9
|2
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
13
Алиссон
66
Александер-Арнолд
32
Матип
4
ван Дейк
5
Вейналдум
2 ×
14
Хендерсон
3
Фабиньо
7
Милнер
15
Старридж
12
Гомес
10
Мане
1
Тер Штеген
20
Роберто
3
Пике
15
Лангле
18
Альба
8
Артур
5
Бускетс
14
Малком
10
Месси
9
Суарес
2
Семеду
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
Британские СМИ сообщили, что травма не помешает защитнику "Ливерпуля" Эндрю Робертсону сыграть в финале Лиги чемпионов против "Тоттенхэма".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 18:37, Ашберн
Политика
В Казахстане заблокировали доступ к Facebook, Instagram, YouTube
Согласно техническому мониторингу, проведенному международной неправительственной организацией NetBlocks, 9 мая интернет-провайдеры в Казахстане заблокировали доступ к основным социальным сетям и онлайн-платформам Facebook, Instagram и YouTube, а также к приложению для обмена сообщениями Telegram и новостным веб-сайтам.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Названо место похорон Сергея Доренко
Обновлено в 16:59
Культура
Мединский не следит за ситуацией вокруг шоу «Голос. Дети»
Более половины зрителей оказали свою поддержку дочери российской певицы Алсу. Второе место на шоу занял Ержан Максим.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Селевой поток в Дагестане унес стадо и пять машин
Несколько автомобилей унесло селевым потоком с центральной улицы дагестанского села Нижнее Инхо, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан.
Обновлено в 15:38
Происшествия
Главред Mash сообщил об обысках в офисе проекта
Главный редактор Mash Максим Иксанов сообщил, что сотрудники полиции провели обыски в офисе тelegram-канала.
Обновлено в 18:15
Происшествия
Падение Сергея Доренко с мотоцикла попало на видео
Обновлено в 13:45
Армия и оружие
Помпео заявил, что США не стремятся к войне с Ираном
Ответ США и наших союзников был ясен: мы не стремимся к войне.
Обновлено в 18:17
Общество
Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади
Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено в 10:52
Общество
В Подмосковье ветер повалил более 40 деревьев
Ветер повалил в Подмосковье более 40 деревьев. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.
Обновлено в 14:14
Общество
Лужков после гибели Доренко счел журналиста «гением зла»
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков прокомментировал РБК гибель журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 14:10
Футбол
Кадырова возмутил приговор футболистам Мамаеву и Кокорину
Обновлено в 11:41
Футбол
«Арсенал» вышел в финал Лиги Европы
Лондонский «Арсенал» на выезде обыграл «Валенсию» в ответном полуфинальном матче Лиги Европы УЕФА и вышел в решающий этап турнира.
Обновлено в 16:51
Политика
Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки с США
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
Источник рассказал о причине смерти Сергея Доренко
Источник отметил, что точная причина смерти Доренко станет известна только после вскрытия.
Обновлено в 17:59
Общество
Назван простой способ сбросить лишний вес к лету
Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
Обновлено в 00:56
Футбол
Победа в серии пенальти вывела «Челси» в финал Лиги Европы
В серии пенальти «Челси» победил со счетом 4:3. После двух ударов впереди был «Айнтрахт» — Трапп парировал удар капитана хозяев Сесара Аспиликуэты.
Обновлено в 18:00
Происшествия
В США обвинили китайских хакеров в хищении данных 78 млн человек
Минюст США сообщил, что китайской хакерской группировке предъявлено обвинение в хищении персональных данных более 78 млн человек.
Обновлено в 17:05
Происшествия
Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП
Обновлено в 13:56
Политика
Соловьев выразил соболезнования в связи со смертью Доренко
Обновлено в 16:38
Общество
Малахов возмущен присутствием на параде Победы бьюти-блогера
Обновлено в 10:42
Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Общество
Скончался журналист Сергей Доренко
Обновлено в 13:45
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Наука
Осы способны вести себя так, будто они логически рассуждают
Одна из возможностей состоит в том, что пчелы и осы отдают предпочтение разным типам когнитивных способностей, поскольку они ведут себя по-разному в обществе.
Обновлено вчера в 00:11
Общество
Россия — последняя надежда шведской пары: «Мы перепробовали все» (Svenska Dagbladet, Швеция) (Svenska Dagbladet)
Россия уже много лет рекламирует свои клиники в Швеции и Норвегии.
Обновлено в 18:11
Политика
Трамп заявил, что сдерживает «воинствующий нрав» Болтона
Президент США Дональд Трамп заявил, что сдерживает нрав своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, который пользуется репутацией «ястреба».
Обновлено в 17:38