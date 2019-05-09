Футбол

Робертсон успеет восстановиться к финалу Лиги чемпионовSoccer.ru 15:56

Ливерпуль — Барселона
4 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, 7 мая
Стадион «Энфилд»
Дивок Ориги
7′
Фабиньо
11′
45′+1′
Серджи Бускетс
Эндрю Робертсон
Джорджиньо Вейналдум
46′
53′
Иван Ракитич
Джорджиньо Вейналдум
54′
Джорджиньо Вейналдум
56′
60′
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
Жоэль Матип
66′
75′
Артуро Видаль
Артур
76′
Нелсон Семеду
Дивок Ориги
79′
80′
Иван Ракитич
Малком
Дивок Ориги
Джо Гомес
85′
Джердан Шакири
Дэниэл Старридж
90′
Британские СМИ сообщили, что травма не помешает защитнику "Ливерпуля" Эндрю Робертсону сыграть в финале Лиги чемпионов против "Тоттенхэма".
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