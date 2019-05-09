Футбол

Робертсон сможет помочь «Ливерпулю» в финале ЛЧМатч ТВ 03:39

Ливерпуль — Барселона
4 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, 7 мая
Стадион «Энфилд»
Дивок Ориги
7′
Фабиньо
11′
45′+1′
Серджи Бускетс
Эндрю Робертсон
Джорджиньо Вейналдум
46′
53′
Иван Ракитич
Джорджиньо Вейналдум
54′
Джорджиньо Вейналдум
56′
60′
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
Жоэль Матип
66′
75′
Артуро Видаль
Артур
76′
Нелсон Семеду
Дивок Ориги
79′
80′
Иван Ракитич
Малком
Дивок Ориги
Джо Гомес
85′
Джердан Шакири
Дэниэл Старридж
90′
Как сообщает Daily Record, повреждение игрока оказалось не самым серьезным и он сможет принять участие в финальном матче турнира. В этом сезоне Робертсон провел 46 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах.
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