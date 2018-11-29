Футбол

Робертсон раскритиковал Неймара и «ПСЖ»
Евро-футбол.ру
05:51

Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон раскритиковал Неймара и "ПСЖ". "ПСЖ" вёл в счёте, поэтому тянул время. Хотелось бы узнать, сколько времени они потратили впустую.
Евро-футбол.ру05:51

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Эндрю Робертсон: «Расстраивает, когда Неймар так падает»

Sports.ru09:35

Эндрю Робертсон: Игроки «ПСЖ» симулировали и вели себя, как актеры, особенно это касается Неймара

Советский спорт05:56

Робертсон раскритиковал Неймара и «ПСЖ»

Евро-футбол.ру05:51

Защитник «Ливерпуля» Робертсон: «Интересно, сколько времени «ПСЖ» убил за счет падений Неймара?»

Sport24.ru05:13

Энди Робертсон: «Интересно, сколько времени „ПСЖ“ убил за счет падений Неймара»

Спорт-Экспресс04:07

Робертсон: «Хотел бы знать, сколько времени потратил „ПСЖ“ на падения Неймара в матче с „Ливерпулем“»

Бомбардир.ру04:31
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Шотландский футболист, защитник клуба «Ливерпуль» и капитан сборной Шотландии.
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