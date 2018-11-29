Футбол
Энди Робертсон: «Интересно, сколько времени „ПСЖ“ убил за счет падений Неймара»
Энди Робертсон: «Интересно, сколько времени „ПСЖ“ убил за счет падений Неймара»Спорт-Экспресс04:07
Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон подверг критике поведение нападающего "ПСЖ" Неймара. В матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов парижане обыграли "Ливерпуль" со счетом 2:1. – Они выигрывали, поэтому затягивание времени логично, – цитирует AFP Робертсона.
Спорт-Экспресс04:07
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