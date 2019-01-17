Футбол

Робертсон продлил контракт с «Ливерпулем»Soccer.ru вчера в 13:28

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон продлил соглашение с клубом. Новый контракт 24-летнего игрока будет долгосрочным, но детали сделки остаются в тайне.
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«Ливерпуль» подписал новый контракт с капитаном сборной Шотландии

Sport24.ruвчера в 14:36

«Ливерпуль» объявил о подписании нового контракта с Робертсоном

Евро-футбол.рувчера в 13:36

Защитник «Ливерпуля» продлил контракт с клубом

РИА Новостивчера в 13:17

«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Робертсоном

Чемпионатвчера в 13:16

Робертсон продлил контракт с «Ливерпулем»

Soccer.ruвчера в 13:28

Робертсон подписал новый контракт с «Ливерпулем»

Спорт-Экспрессвчера в 13:20

Робертсон продлил контракт с «Ливерпулем» до лета 2024 года

Sports.ruвчера в 13:11
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Происшествия

ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в Магнитогорске

Обновлено вчера в 19:41
Происшествия

Укрощение строптивой: Настя Рыбка превратила в балаган свое задержание

Обновлено в 01:16
Космос

Ученые предупредили об угрозе падения астероида на Землю

Напомним, обнаруженный в 2004 году астероид Апофис размером с три с половиной футбольных поля (около 325 метров) сразу же привлек внимание астрономов NASA, так как первоначальные расчеты его орбиты указывали на 2,7% вероятности столкновения небесного тела с Землей во время сближения в 2029 году.
Обновлено в 00:51
Происшествия

Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали в Шереметьево

Анастасию Вашукевич и Александра Кириллова задержали в Таиланде за организацию секс-тренингов в феврале 2018 года.
Обновлено вчера в 11:57
Общество

Жителям Чечни списали долги за газ на 9 млрд рублей

Районный суд Грозного обязал отделение «Газпрома» списать задолженность населения за газ в размере более 9 млрд рублей.
Обновлено вчера в 18:12
Космос

Найден дефект в двигателях «Ангары-А5»

Двигатели ракеты «Ангара-А5» РД-191 способны привести к серьезной поломке на старте, сообщает «НПО Энергомаш» (.pdf).
Обновлено в 01:21
Общество

Роскачество научило россиян выбирать средства для мытья посуды

Эксперты Роскачества дали россиянам рекомендации по выбору моющего средства для посуды и советы по правильному использованию бытовой химии.
Обновлено в 00:00
Космос

Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту

Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту. Трансляцию пуска вело японское аэрокосмическое агентство JAXA.
Обновлено вчера в 20:21
Экономика

Суд отменил арест акций «Газпрома» в Nord Stream и Nord Stream 2

По словам компании, швейцарский суд полностью отменил свое постановление об аресте акций "Газпрома" в Nord Stream и Nord Stream 2.
Обновлено вчера в 13:09
Авто

УАЗ «Патриот» получил новые опции

Более дорогой УАЗ «Патриот» в комплектации «Престиж» станет доступен с пакетом опций для безопасности, куда входят передние и задние датчики парковки и камера заднего вида.
Обновлено вчера в 22:34
Авто

Mercedes-Benz приостановил производство фургонов в Нижнем Новгороде

Сборка фургонов Mercedes-Benz Sprinter Classic на мощностях группы ГАЗ в Нижнем Новгороде приостановлена из-за отсутствия комплектующих, сообщили РБК в пресс-службе АО «Мерседес-Бенц РУС» (дочерняя компания немецкого концерна Daimler AG).
Обновлено вчера в 11:09
Происшествия

Число жертв взрыва в Боготе возросло до 21

Обновлено вчера в 23:47
Транспорт

В Керчи построен первый километр железной дороги к Крымскому мосту

В Крыму построен первый километр железнодорожных путей на подходе к Крымскому мосту со стороны полуострова.
Обновлено в 01:45
Происшествия

Муж королевы Елизаветы II попал в ДТП, пострадавших нет

Муж королевы Великобритании Елизаветы II, 97-летний герцог Эдинбургский принц Филип, попал в ДТП с участием еще одного автомобиля, сообщает в четверг BBC News.
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия

Убийцу приемной внучки Моргана Фримана приговорили к 20 годам тюрьмы

Обновлено в 00:25
Авто

Toyota выпустила спецверсию Land Cruiser Prado для России

Японская компания Toyota выпустила специальную версию Land Cruiser Prado Style для продажи в России.
Обновлено в 00:49
Космос

«Роскосмос» допустил прекращение работы аппарата «Спектр-Р»

Специалисты «Роскосмоса» намерены продолжить попытки восстановить связь с космическим аппаратом «Спектр-Р».
Обновлено вчера в 22:25
Общество

В Москве зафиксирована самая теплая ночь этой зимы

Обновлено вчера в 23:44
Общество

В Госдуме предложили убрать алкоголь и табак из обычных магазинов

Депутат Госдумы Андрей Свинцов разработал законопроект о продаже алкогольной и табачной продукции и сопутствующих товаров (например, зажигалок) исключительно в специализированных магазинах, сообщает RT.
Обновлено в 00:54
Технологии

Rambler перевыпустит «Живой журнал» с помощью ИИ

Разработчики обновили технологическое ядро "Живого журнала", сделали более простую и удобную навигацию, а также работают над новым мобильным приложением.
Обновлено в 00:47
Авто

Компания Geely показала кросс-купе на базе Volvo XC40

Новинка под рабочим названием Geely FY11 помимо «тележки» от Volvo получит также основные узлы и агрегаты шведского автомобиля.
Обновлено вчера в 14:00
Интернет

Обнаружена крупнейшая в истории база сворованных данных

Хант обнаружил его на известном хакерском форуме. Исследователь назвал эту утечку личных данных крупнейшей в истории.
Обновлено вчера в 08:56
Общество

Стали известны отрасли с самыми высокими зарплатами за 2018 год

В этом году самая высокая средняя зарплата была зафиксирована в категории «строительство».
Обновлено в 01:38
Космос

Центр Хруничева: оборудование на МКС находится в критическом состоянии

Оборудование на функционально-грузовом блоке "Заря" МКС, запущенном в ноябре 1998 года, работает за пределами гарантийных сроков, в наиболее критичном состоянии находится система телеметрического контроля.
Обновлено вчера в 21:37
Наука

Ученые воссоздали походку ящера, жившего 290 миллионов лет назад

Ученые, которые работают в Берлинском университете им. Гумбольдта, с помощью новейших технологий воссоздали походку ящера, жившего на Земле 290 миллионов лет назад.
Обновлено вчера в 07:43
Здоровье

Отказ от прививок впервые вошёл в список угроз здоровью человечества

Среди других глобальных угроз человечеству ВОЗ называет загрязнение воздуха, пандемию гриппа, появление новых устойчивых к антибиотикам инфекций, слабые системы медпомощи в развивающихся странах.
Обновлено в 00:30
Авто

Tesla сообщила об отзыве свыше 14 тысяч машин из Китая

Обновлено в 01:22
Происшествия

Газовый баллон взорвался на территории филиала «Мурманоблгаза»

Обновлено вчера в 13:32
Гаджеты

Новые планшеты iPad появятся в первой половине 2019 года

Новые планшеты iPad Mini 5 и бюджетный iPad от компании Apple появятся в первой половине 2019 года.
Обновлено вчера в 15:25
Политика

Трамп отменил поездку делегации США на форум в Давос из-за шатдауна

Президент США Дональд Трамп решил отменить поездку американской делегации на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давос из-за продолжающегося в США шатдауна (приостановки деятельности части госструктур из-за отсутствия финансирования).
Обновлено вчера в 18:23
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Шотландский футболист, защитник клуба «Ливерпуль» и капитан сборной Шотландии.
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году; в следующем году вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на нём изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб, «Эвертон». В настоящий момент «Энфилд» вмещает порядка пятидесяти четырёх тысяч болельщиков.
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