Футбол

Робертсон подписал новый контракт с «Ливерпулем»Спорт-Экспресс 13:20

Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон подписал новый долгосрочный контракт с клубом, информирует официальный сайт мерсисайдцев.
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«Ливерпуль» подписал новый контракт с капитаном сборной Шотландии

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Шотландский футболист, защитник клуба «Ливерпуль» и капитан сборной Шотландии.
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Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году; в следующем году вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на нём изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб, «Эвертон». В настоящий момент «Энфилд» вмещает порядка пятидесяти четырёх тысяч болельщиков.
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