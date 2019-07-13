Защитник вернулся к предсезонной подготовке в субботу утром, но будет временно отстранен от участия в обычных тестах и тренировках, а медицинская команда клуба продолжит следить за его реабилитацией после операции. Робертсон отправится в США для предсезонного тура "красных" на следующей неделе.

Робертсон перенес операцию на руке после инфекции

Общество Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора Поэт Виктор Соснора умер на 84-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в своем Facebook его ученик Вадим Лурье.

Футбол «Краснодар» подписал контракт с нападающим сборной Швеции «Краснодар» на своем сайте объявил о подписании контракта с форвардом сборной Швеции Маркусом Бергом. Соглашение рассчитано на один сезон.

Шоу-бизнес Наталья Фриске тепло поздравила отца с 67-летием В семье Натальи Фриске сегодня, 13 июля, отмечают важный праздник – ее отцу, Владимиру Борисовичу, исполнилось 67 лет.

Происшествия В Туве нашли тело десятой жертвы аварии на реке Шуй В Туве нашли тело десятой жертвы аварии на реке Шуй, сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета.

Политика Конгресс США одобрил санкции против суверенного долга России Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год, предусматривающую введение ограничений по суверенному долгу России из-за якобы вмешательства в американские выборы, сообщает телеканал RT.

Политика Радикалы у здания СБУ в Киеве требуют арестовать Медведчука Радикалы считают, что Медведчук имеет прямое отношение к каналу, поэтому требуют отстранить его, а также просят отменить показ ленты.

Происшествия Российский самолет задержали на Кипре из-за угрозы взрыва Российские туристы из Петербурга не смогли улететь из международного аэропорта Ларнака в аэропорт Пулково из-за угрозы взрыва на борту самолета.

Происшествия Задержание ингушской активистки вызвало разочарование в Калиматове 12 июля силовики вывезли ингушскую активистку Зарифу Саутиеву в Нальчик, ей грозит арест по уголовному делу о применении насилия к полицейским на митинге в Магасе, сообщил ее адвокат.

Политика Зеленский поведал о «главном оружии» и «образце несокрушимости» В своем поздравлении в "Фейсбуке" Зеленский пожелал режиссеру крепкого здоровья — это, по его словам, главное оружие Сенцова в его борьбе.

Происшествия В Пензенской области проверяют данные об избиении девочки подростками Следователи в Пензенской области проверяют сообщения об избиении девочки в ходе конфликта между подростками, информирует областное СУСК.

Общество В Египте уникальную «ломаную» пирамиду открыли для туристов Одна из древнейших в Египте "ломаная" пирамида фараона Снофру впервые открыта в субботу для посещения после реставрации и работ по благоустройству, передает корреспондент РИА Новости.

Здоровье Главветврач Забайкалья выехал в село Урлук из-за вспышки бруцеллеза Очаг бруцеллеза - опасного для человека и животных инфекционного заболевания –выявлен в селе Урлук Красночикойского района.

Происшествия Четверо военнослужащих пострадали при пожаре в Саратовском гарнизоне Четверо военнослужащих пострадали в субботу при возгорании во время заправки автоцистерны топливом, сообщили в командовании Саратовского гарнизона.

Происшествия В Башкирии грузовик насмерть сбил четырех дорожных рабочих В результате ДТП четверо дорожных рабочих погибли, одного госпитализировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД.

Политика Турецкий кондитер испечет пирог для Путина в честь доставки С-400 Известный турецкий кондитер Хасан Аджар решил испечь пирог для президента России Владимира Путина в честь поставок в страну российских зенитно-ракетных систем С-400.

Шоу-бизнес Нино Нинидзе ответила на слухи о связи с Максимом Виторганом Поздним вечером 9 июля в Сети появилась информация о предполагаемой связи 46-летнего Максима Виторгана с 27-летней актрисой Нино Нинидзе.

Политика Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.

Общество «Желтые жилеты» провели акцию протеста на Северном вокзале Парижа Участники движения "желтых жилетов" провели акцию протеста на Северном вокзале в десятом округе Парижа.

Теннис Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.

Общество Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".

Происшествия Семья насильно вывезла в Чечню девушку, сбежавшую из дома в Москве из-за принуждения к замужеству Родственники насильно увезли в Чечню 20-летнюю девушку, сбежавшую из дома в московский женский кризисный центр «Китеж» из-за принуждения к замужеству, рассказала «Медиазоне» активистка Дарья Серенко.