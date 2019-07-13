Футбол
Робертсон перенес операцию на руке после инфекцииСпорт-Экспресс 08:41
Защитник вернулся к предсезонной подготовке в субботу утром, но будет временно отстранен от участия в обычных тестах и тренировках, а медицинская команда клуба продолжит следить за его реабилитацией после операции. Робертсон отправится в США для предсезонного тура "красных" на следующей неделе.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 10:55, Вашингтон
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