Футбол

Робертсон перенес операцию на руке после инфекцииСпорт-Экспресс 08:41

Защитник вернулся к предсезонной подготовке в субботу утром, но будет временно отстранен от участия в обычных тестах и тренировках, а медицинская команда клуба продолжит следить за его реабилитацией после операции. Робертсон отправится в США для предсезонного тура "красных" на следующей неделе.
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Робертсон освобожден от части предсезонной подготовки с «Ливерпулем»

Матч ТВ08:03

Робертсон перенес операцию на руке после инфекции

Спорт-Экспресс08:41

Робертсон временно освобожден от тренировок с «Ливерпулем»

Советский спорт08:37

Робертсон перенес небольшую операцию на руке, но поедет с «Ливерпулем» в США

Sports.ru08:10

Робертсон освобожден от части предсезонной подготовки с «Ливерпулем»

Sportbox.RU08:03

Защитник «Ливерпуля» Робертсон перенес операцию на руке

Sport24.ru07:39

Шотландский защитник «Ливерпуля» Робертсон перенёс операцию на руке

Чемпионат08:00
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Шотландский футболист, защитник клуба «Ливерпуль» и капитан сборной Шотландии.
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