Футбол

Роберто Сольдадо перешел в «Гранаду»Sports.ru 09:40

Нападающий Роберто Сольдадо перешел из «Фенербахче» в «Гранаду».
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Сольдадо перешел из «Фенербахче» в «Гранаду»

Sport24.ru11:06

«Гранада» объявила о переходе экс-форварда «Реала» Сольдадо

Чемпионат09:37

Роберто Сольдадо перешел в «Гранаду»

Sports.ru09:40

«Гранада» объявила о переходе Сольдадо

Sportbox.RU09:14

«Гранада» объявила о переходе Сольдадо

Матч ТВ09:14

Сольдадо перешел из «Фенербахче» в «Гранаду»

Спорт-Экспресс07:45

«Гранада» подписала Сольдадо

Евро-футбол.ру07:09
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Футбол

Локомотив — Рубин 1:1

Московский «Локомотив» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:58
Армия и оружие

В Италии изъяли арсенал оружия для наемников в Донбассе

Обновлено в 06:07
Футбол

«Сельта» арендовала защитника «Валенсии» Саэнса

Ранее 22-летний футболист выступал за «Тенерифе» в Сегунде и провел за команду более сотни матчей.
Обновлено в 10:26
Происшествия

Водителя автобуса задержали в Башкирии после ДТП с шестью погибшими

Водитель автобуса, который допустил опрокидывание транспортного средства, задержан в Башкирии.
Обновлено в 07:22
Происшествия

Самолет «Победы» вернулся в аэропорт Казани из-за задымления в салоне

Обновлено в 15:15
Происшествия

Новгородский экс-замгубернатора получил 10 лет колонии за коррупцию

Обновлено в 13:49
Политика

Заседание суда по делу Вышинского перенесли

Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес

Меган Маркл «посекретничала» с Бейонсе на премьере «Короля Льва»

Певица была приглашена на премьеру фильма как один из его создателей: она записала саундтрек для картины.
Обновлено вчера в 23:24
Экономика

Сечин попросил у Путина 2,6 трлн рублей налоговых льгот для Арктики

"Роснефть" с партнерами готова вложить от 5 до 8,5 триллиона рублей в освоение месторождений Арктики и строительство сопутствующей инфраструктуры, но взамен просит налоговые льготы в 2,6 триллиона рублей.
Обновлено в 02:34
Происшествия

Сбербанк сообщил о своей роли в деле экс-владельца Антипинского НПЗ

Сбербанк обратился в правоохранительные органы по многочисленным выявленным фактам незаконных действий контролирующего акционера Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова и бывшего генерального директора предприятия Геннадий Лисовиченко, на основании заявления банка правоохранительные органы возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Обновлено в 07:25
Игры

GRID понадобится 100 ГБ места на диске — анонсированы системные требования гонки

Рекомендуемые системные требования ОС — 64 битная Windows 10 Процессор — Intel Core i5 8600k или AMD Ryzen 5 2600x Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1080 или AMD Radeon RX590 Оперативная память — 16 гигабайт Места на диске — 100 гигабайт.
Обновлено в 08:48
Происшествия

Титиев после освобождения в Чечне устроился на работу в Москве

Оюб Титиев отбывал наказание в Чечне по обвинению в хранении наркотиков. В июне его досрочно освободили.
Обновлено в 12:38
Армия и оружие

В Германии обвинили Эрдогана в трусости

Гучкер пояснил, что теперь Эрдоган думает в первую очередь о собственной защите, в том числе и от американских высокотехнологичных самолетов.
Обновлено в 15:47
Политика

Яшина обвинили в использовании служебного положения при агитации

Обновлено в 14:46
Гаджеты

Новый Samsung Galaxy S11 может получить раздвижной корпус

Выполненный в корпусе необычного форм-фактора смартфон, описанный в новом патенте южнокорейской корпорации Samsung, может стать основой для грядущего флагманского Galaxy S11.
Обновлено в 05:33
Гаджеты

Xiaomi заняла первое место по онлайн-продажам смартфонов в России

Xiaomi стала лидером по онлайн-продажам смартфонов в России за первое полугодие 2019 года.
Обновлено в 03:09
Шоу-бизнес

«Милая бабуся»: Ксения Собчак показала, как будет выглядеть в старости

"Милая бабуся": Ксения Собчак показала, как будет выглядеть в старости Известная телеведущая не осталась в стороне от флешмоба Face App, захватившего весь шоу-бизнес.
Обновлено в 14:55
Транспорт

ЦОДД предупредил о затруднениях у закрытых станций красной ветки метро

Обновлено в 00:46
Происшествия

Американца обвинили в изнасиловании девушки в Геленджике

По данным следствия, в ночь на субботу 19-летний гражданин США пригласил к себе в гости в гостиничный номер отеля в Геленджике 16-летнего подростка и молодую девушку, с которыми познакомился на улице в селе Дивноморское.
Обновлено в 14:27
Армия и оружие

В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост

Обновлено в 13:34
Футбол

«Ливерпуль» продлил контракт с вратарем и отправил его в «Хаддерсфилд»

"Ливерпуль" объявил о заключении нового долгосрочного контракта с 20-летним голкипером Камилем Грабарой.
Обновлено в 15:57
Шоу-бизнес

Юлия Барановская прокомментировала слухи о тайной свадьбе

Телеведущая Юлия Барановская отреагировала на распространившиеся в СМИ слухи о тайной свадьбе с журналистом Александром Телесовым.
Обновлено в 07:07
Политика

Приемный терминал газопровода «Турецкий поток» построен на 87,3%

Аксютин уточнил, что "Газпром" планирует ввести газопровод вместе с площадкой на турецкой территории в соответствии с утвержденными сроками, а именно в декабре 2019 года.
Обновлено в 08:09
Политика

Глава Мосгоризбиркома провел встречу с оппозиционерами в коридоре

В понедельник, 15 июля, кандидаты в Мосгордуму от оппозиции пришли на встречу с главой Мосгоризбиркома Валентином Горбуновым.
Обновлено в 10:21
Экономика

Правительство намерено продлить заморозку накопительной части пенсии

Проектировки бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов сформированы исходя из моратория на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР.
Обновлено в 10:25
Политика

Евросоюз одобрил санкции против Турции

Евросоюз может ввести экономические санкции против Турции.
Обновлено в 16:13
Политика

Украина продлила запрет на ввоз российских товаров

Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.
Обновлено в 12:54
Политика

МИД России отреагировал на призыв Евросоюза к сохранению ДРСМД

Отмечается, что в Москве обратили внимание на заявление главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини от лица всех государств — членов объединения, посвящённое тематике договора, и могут только приветствовать интерес Брюсселя к сохранению ДРСМД.
Обновлено в 12:18
Армия и оружие

Определена сфера деятельности Евкурова на посту замминистра обороны

Бывший глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, который бал назначен заместителем главы Минобороны, займется безопасностью полетов авиации российских ВС и их боевой подготовкой.
Обновлено в 15:43
Экономика

В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов

В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
Обновлено вчера в 17:14
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Испанский футболист, нападающий футбольного клуба «Фенербахче».
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Испанский футбольный клуб из одноимённого города, в одноимённой провинции в автономном сообществе Андалусия. Является клубом-партнёром итальянского «Удинезе».
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