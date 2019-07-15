Нападающий Роберто Сольдадо перешел из «Фенербахче» в «Гранаду».

Футбол Локомотив — Рубин 1:1 Московский «Локомотив» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Футбол «Сельта» арендовала защитника «Валенсии» Саэнса Ранее 22-летний футболист выступал за «Тенерифе» в Сегунде и провел за команду более сотни матчей.

Шоу-бизнес Меган Маркл «посекретничала» с Бейонсе на премьере «Короля Льва» Певица была приглашена на премьеру фильма как один из его создателей: она записала саундтрек для картины.

Экономика Сечин попросил у Путина 2,6 трлн рублей налоговых льгот для Арктики "Роснефть" с партнерами готова вложить от 5 до 8,5 триллиона рублей в освоение месторождений Арктики и строительство сопутствующей инфраструктуры, но взамен просит налоговые льготы в 2,6 триллиона рублей.

Происшествия Сбербанк сообщил о своей роли в деле экс-владельца Антипинского НПЗ Сбербанк обратился в правоохранительные органы по многочисленным выявленным фактам незаконных действий контролирующего акционера Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова и бывшего генерального директора предприятия Геннадий Лисовиченко, на основании заявления банка правоохранительные органы возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Игры GRID понадобится 100 ГБ места на диске — анонсированы системные требования гонки Рекомендуемые системные требования ОС — 64 битная Windows 10 Процессор — Intel Core i5 8600k или AMD Ryzen 5 2600x Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1080 или AMD Radeon RX590 Оперативная память — 16 гигабайт Места на диске — 100 гигабайт.

Происшествия Титиев после освобождения в Чечне устроился на работу в Москве Оюб Титиев отбывал наказание в Чечне по обвинению в хранении наркотиков. В июне его досрочно освободили.

Армия и оружие В Германии обвинили Эрдогана в трусости Гучкер пояснил, что теперь Эрдоган думает в первую очередь о собственной защите, в том числе и от американских высокотехнологичных самолетов.

Гаджеты Новый Samsung Galaxy S11 может получить раздвижной корпус Выполненный в корпусе необычного форм-фактора смартфон, описанный в новом патенте южнокорейской корпорации Samsung, может стать основой для грядущего флагманского Galaxy S11.

Гаджеты Xiaomi заняла первое место по онлайн-продажам смартфонов в России Xiaomi стала лидером по онлайн-продажам смартфонов в России за первое полугодие 2019 года.

Шоу-бизнес «Милая бабуся»: Ксения Собчак показала, как будет выглядеть в старости "Милая бабуся": Ксения Собчак показала, как будет выглядеть в старости Известная телеведущая не осталась в стороне от флешмоба Face App, захватившего весь шоу-бизнес.

Происшествия Американца обвинили в изнасиловании девушки в Геленджике По данным следствия, в ночь на субботу 19-летний гражданин США пригласил к себе в гости в гостиничный номер отеля в Геленджике 16-летнего подростка и молодую девушку, с которыми познакомился на улице в селе Дивноморское.

Шоу-бизнес Юлия Барановская прокомментировала слухи о тайной свадьбе Телеведущая Юлия Барановская отреагировала на распространившиеся в СМИ слухи о тайной свадьбе с журналистом Александром Телесовым.

Политика Приемный терминал газопровода «Турецкий поток» построен на 87,3% Аксютин уточнил, что "Газпром" планирует ввести газопровод вместе с площадкой на турецкой территории в соответствии с утвержденными сроками, а именно в декабре 2019 года.

Политика Глава Мосгоризбиркома провел встречу с оппозиционерами в коридоре В понедельник, 15 июля, кандидаты в Мосгордуму от оппозиции пришли на встречу с главой Мосгоризбиркома Валентином Горбуновым.

Экономика Правительство намерено продлить заморозку накопительной части пенсии Проектировки бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов сформированы исходя из моратория на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР.

Политика Евросоюз одобрил санкции против Турции Евросоюз может ввести экономические санкции против Турции.

Политика Украина продлила запрет на ввоз российских товаров Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.

Политика МИД России отреагировал на призыв Евросоюза к сохранению ДРСМД Отмечается, что в Москве обратили внимание на заявление главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини от лица всех государств — членов объединения, посвящённое тематике договора, и могут только приветствовать интерес Брюсселя к сохранению ДРСМД.

Армия и оружие Определена сфера деятельности Евкурова на посту замминистра обороны Бывший глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, который бал назначен заместителем главы Минобороны, займется безопасностью полетов авиации российских ВС и их боевой подготовкой.