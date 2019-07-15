Футбол

Роберто Сольдадо перешел в «Гранаду»Sports.ru 09:40

Нападающий Роберто Сольдадо перешел из «Фенербахче» в «Гранаду».
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Сольдадо перешел из «Фенербахче» в «Гранаду»

Sport24.ru11:06

Сольдадо перешел из «Фенербахче» в «Гранаду»

Спорт-Экспресс07:45

«Гранада» объявила о переходе Сольдадо

Матч ТВ09:14

«Гранада» объявила о переходе Сольдадо

Sportbox.RU09:14

Роберто Сольдадо перешел в «Гранаду»

Sports.ru09:40

«Гранада» объявила о переходе экс-форварда «Реала» Сольдадо

Чемпионат09:37

«Гранада» подписала Сольдадо

Евро-футбол.ру07:09
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Армия и оружие

В России ответили на угрозы Турчинова уничтожить Крымский мост

Обновлено в 12:50
Происшествия

Задержанных на встрече криминальных авторитетов в Люберцах арестовали

Обновлено в 11:37
Происшествия

Суд арестовал основателя «Нового потока» Мазурова

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:53
Происшествия

«Метеор» налетел на причал Дворцовой набережной в Петербурге

Обновлено в 11:54
Происшествия

Суд арестовал «вора в законе» Шишканова

Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес

Режиссер Резо Гигинеишвили женится в третий раз

Режиссер Резо Гигинеишвили готовится в третий раз жениться. Его избранницей является бизнесвумен Надежда Оболонцева.
Обновлено в 01:18
Армия и оружие

Эрдоган заявил о планах Турции по производству систем ПВО с Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара надеется организовать совместное с Россией производство систем противовоздушной обороны.
Обновлено в 11:21
Политика

Путин предложил уточнить понятие «семейный бизнес»

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным заявил о необходимости ввести четкое определение «семейного бизнеса», чтобы такие предприятия могли беспрепятственно получать поддержку государства.
Обновлено в 10:54
Кино

Первый трейлер фильма «King’s man: Начало» опубликован в Сети

В Сети появился первый трейлер фильма "King's man: Начало", приквела "Kingsman: Секретная служба", информирует Киноафиша.
Обновлено в 10:16
Происшествия

Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ

Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку.
Обновлено в 06:03
Политика

Зеленский рассказал, что носит браслеты с именами украинских моряков

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что носит на руках браслеты с фамилиями украинских моряков, арестованных в России за незаконное пересечение государственной границы.
Обновлено в 11:35
Экономика

Эксперимент по снятию наличных на кассах могут расширить на всю Россию

Жители России смогут снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране.
Обновлено вчера в 21:54
Политика

Украина продлила на год эмбарго на ввоз товаров из России

В конце 2018 года правительство Украины продлило действующий с 2016 года запрет на ввоз из России целого ряда товаров — продуктов (молочные продукты, чай, кофе, пиво, алкоголь), средств личной гигиены (шампуни, гели для душа, мыло), железнодорожного оборудования, продукции химической промышленности для сельского хозяйства и пр.
Обновлено в 12:41
Происшествия

Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию правой руки

Врачи готовят семилетнюю Аишу Ажигову, которую доставили со множественными травмами в Москву из Ингушетии, к операции по экономной ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 11:41
Общество

Муж подтвердил разрыв Поклонской с сектой царебожников

Информацию о разрыве подтвердил муж Поклонской, руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев.
Обновлено в 10:51
Гаджеты

Флагманский смартфон ZTE Axon 10 Pro выходит в России

Компания ZTE объявила о российском релизе флагманского смартфона Axon 10 Pro, который был представлен в феврале этого года.
Обновлено в 05:24
Наука

Специалисты поведали о пользе употребления насекомых в пищу

Ученые отметили, что польза от употребления в пищу насекомых и паукообразных многими недооценивается.
Обновлено в 12:13
Политика

Министр обороны Германии объявила об отставке

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен уходит в отставку. Об этом она написала на своей странице в Twitter.
Обновлено в 11:30
Армия и оружие

Два «Белых лебедя» подняли в воздух истребители трех балтийских стран

Летчики дальней авиации ВКС РФ регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана, которые проходят в строгом соответствии с международными правилами.
Обновлено в 12:42
Авто

Российский Hyundai Tucson получит мощный атмосферник

Обновлено в 04:42
Авто

BMW вывела на тесты подключаемый гибрид BMW 5-Series

В Сети опубликованы шпионские снимки обновленного в середине цикла седана BMW 5-Series.
Обновлено в 03:21
Политика

Роскомнадзор потребовал удалить из Facebook свастику на гербе РФ

Картинка в социальной сети содержит нецензурную интерпретацию названия страны и свастику на фоне государственного герба Российской Федерации, уточняется в сообщении Роскомнадзора.
Обновлено в 10:44
Политика

Зеленский объяснил отказ от езды на работу на велосипеде

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не стал ездить на работу на велосипеде, как обещал в ходе выборов, потому что его кортеж из двух-трех автомобилей никому на дороге не мешает.
Обновлено в 11:04
Здоровье

В Ярославль прибыла министр здравоохранения Вероника Скворцова

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в понедельник, 15 июля, прибыла в Ярославль с рабочим визитом.
Обновлено в 08:40
Армия и оружие

Армия США пригрозила собравшимся штурмовать «Зону 51»

Армия США выпустила строгое предупреждение в связи с распространяющимися призывами по поиску добровольцев для штурма "Зоны 51" в целях освобождения якобы содержащихся там в неволе инопланетян.
Обновлено в 11:07
Происшествия

В Анталье за два месяца умерли 13 украинцев

В туристической Анталье на юге Турции за два месяца умерли 13 украинцев, сообщает издание Twnews.com 15 июля 2019 года.
Обновлено в 05:04
Происшествия

Защитников конституционного строя из ФСБ обвинили в вымогательстве

«Силовики предлагали услуги по решению конфликтной ситуации между представителями компании и собственником здания (АО «Мострансагентство»), в котором расположен отель, за это они планировали ежемесячно получать платеж в размере 5 млн руб.», — рассказал источник, близкий к ФСБ.
Обновлено в 10:02
Политика

Вакарчук предложил сажать за переговоры с Россией

Партия «Голос» солиста группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука выступила с инициативой ввести уголовную ответственность за сепаратные переговоры с представителями России.
Обновлено в 11:51
Кино

Студия Warner осталась недовольна «Хищными птицами»

По информации редактора сайта ScreenRant Стивена М. Колбера, внутри студии Warner зарождается неуверенность относительно фильма «Хищные птицы» с Марго Робби в главной роли.
Обновлено в 07:57
Армия и оружие

Военнослужащий ДНР убит при обстреле с украинской стороны

Обновлено в 11:28
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