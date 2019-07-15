Футбол
Роберто Сольдадо перешел в «Гранаду»Sports.ru 09:40
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 11:44, Вашингтон
Происшествия
Защитников конституционного строя из ФСБ обвинили в вымогательстве
Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом занимается межнациональными и межрелигиозными конфликтами, борьбой с экстремизмом.
Обновлено в 10:02
Армия и оружие
Турчинов пригрозил за минуты «снести» Керченский мост
Обновлено в 09:08
Общество
Стало известно о разрыве Поклонской с сектой царебожников
Депутат Госдумы Наталья Поклонская перестала поддерживать контакт с сектой царебожников и ее духовником, идеологом движения Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 07:17
Гаджеты
Xiaomi заняла первое место по онлайн-продажам смартфонов в РФ
По данным ритейлеров, лидерами продаж в первом полугодии стали бренды Xiaomi, Samsung и Honor, при этом самую большую выручку в кассу приносят смартфоны от Apple.
Обновлено в 10:22
Происшествия
Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников
Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Здоровье
Эксперты назвали провоцирующие образование тромбов продукты
Специалисты назвали топ-три продуктов, которые способствуют образованию тромбов.
Обновлено вчера в 21:54
Политика
ФСБ попросила суд продлить арест украинским морякам
Федеральная служба безопасности просит продлить срок ареста украинских моряков, задержанных после провокации в Керченском проливе, на три месяца, сообщила 15 июля пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Ксения Первовласенко.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Полиция не оштрафует Загитову за вождение без прав
Правоохранители Удмуртии прекратили расследование административного дела в отношении 17-летней олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой за управление автомобилем без прав из-за истечения срока давности нарушения, сообщили РИА Новости в МВД по республике.
Обновлено в 08:02
Кино
Первый трейлер фильма «King’s man: Начало» опубликован в Сети
В Сети появился первый трейлер фильма "King's man: Начало", приквела "Kingsman: Секретная служба", информирует Киноафиша.
Обновлено в 10:16
Футбол
Почеттино не уверен, что Эриксен останется в «Тоттенхэме»
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино не смог заверить болельщиков команды, что полузащитник Кристиан Эриксен останется в команде в предстоящем сезоне.
Обновлено в 09:23
Экономика
Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года
Минтруд предлагает продлить заморозку накопительной части пенсии еще на один год.
Обновлено в 10:11
Происшествия
В Анталье за два месяца умерли 13 украинцев
В туристической Анталье на юге Турции за два месяца умерли 13 украинцев, сообщает издание Twnews.com 15 июля 2019 года.
Обновлено в 05:04
Шоу-бизнес
Юлия Барановская опровергла слухи о своей тайной свадьбе
Сегодня Барановская опровергла все слухи в своем микроблоге в Instagram.
Обновлено в 05:49
Политика
Граждане Грузии напали на азербайджанских пограничников
Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд.
Обновлено в 09:01
Экономика
В России подешевели полисы ОСАГО
По информации организации, полисы стали дешевле в 81 регионе России, где проживает около 97,7% автовладельцев.
Обновлено в 09:23
Экономика
Дыра в капитале лишенного лицензии московского банка «Тройка-Д» составила 5 миллиардов рублей
Регулятор отозвал лицензию в середине апреля.
Обновлено в 11:34
Политика
В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.
Обновлено в 03:16
Происшествия
ФСБ задержала террористов ИГ в Ростовской области
На след террористов спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской ячейки.
Обновлено в 06:06
Политика
Зеленский объяснил, почему не ездит на работу на велосипеде
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему не ездит на работу на велосипеде, как обещал.
Обновлено в 11:18
Армия и оружие
Китайские СМИ восхитились новой российской огнеметной системой ТОС-1А
Огнеметная система ТОС-1А является передовым вооружение, предназначенным для уничтожения объектов на расстоянии до 12 км. Всего за 7 секунд установка способна выпустить 30 снарядов нескольких видов.
Обновлено в 01:20
Технологии
«Ростелеком» и «Ростех» объединят усилия по цифровизации медицины
Объединение усилий госкорпораций, как планируется, ускорит информатизацию медицины.
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес
Александр Яцко объяснил причины расставания с Еленой Валюшкиной
Актер Александр Яцко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о причинах расставания с женой, актрисой Еленой Валюшкиной.
Обновлено в 07:48
Футбол
Рэмси рассказал, почему выбрал «Ювентус»
Обновлено в 09:36
Политика
Грузинский депутат оценил встречу с российскими парламентариями
Встреча с российскими парламентариями прошла конструктивно, прямой диалог не имеет альтернативы, заявил глава делегации парламентариев Грузии Георгий Ломия на брифинге после встречи с российскими коллегами.
Обновлено в 08:10
Общество
Александр Беглов потребовал за неделю очистить Петербург от свалок
Врио губернатора Северной столицы Александр Беглов потребовал в течение семи дней убрать мусорные свалки с территории города и привлечь организации, которые не следят за своими участками к административной ответственности.
Обновлено в 10:42
Политика
Сторонники Порошенко захватили правоохранительное ведомство
Недовольство у сторонников Порошенко вызывает тот факт, что ГБР расследует несколько уголовных дел в которых фигурирует их лидер.
Обновлено в 10:57
Политика
Министр обороны Германии объявила об уходе в отставку
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен покинет свой пост 17 июля.
Обновлено в 11:25
Экономика
Mail.Ru может помешать слиянию «Яндекс.Такси» и «Везет»
В пресс-службе "Везёт" сообщили, что группа компаний не нарушает условия предоставления займа сделкой с "Яндекс.Такси".
Обновлено в 05:23
Происшествия
В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек
В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено вчера в 14:31