Футбол

Роберто Сольдадо перешел в «Гранаду»Sports.ru 09:40

Нападающий Роберто Сольдадо перешел из «Фенербахче» в «Гранаду».
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Сольдадо перешел из «Фенербахче» в «Гранаду»

Sport24.ru11:06

«Гранада» объявила о переходе экс-форварда «Реала» Сольдадо

Чемпионат09:37

Сольдадо перешел из «Фенербахче» в «Гранаду»

Спорт-Экспресс07:45

«Гранада» объявила о переходе Сольдадо

Sportbox.RU09:14

Роберто Сольдадо перешел в «Гранаду»

Sports.ru09:40

«Гранада» объявила о переходе Сольдадо

Матч ТВ09:14

«Гранада» подписала Сольдадо

Евро-футбол.ру07:09
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Происшествия

Защитников конституционного строя из ФСБ обвинили в вымогательстве

Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом занимается межнациональными и межрелигиозными конфликтами, борьбой с экстремизмом.
Обновлено в 10:02
Армия и оружие

Турчинов пригрозил за минуты «снести» Керченский мост

Обновлено в 09:08
Общество

Стало известно о разрыве Поклонской с сектой царебожников

Депутат Госдумы Наталья Поклонская перестала поддерживать контакт с сектой царебожников и ее духовником, идеологом движения Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 07:17
Гаджеты

Xiaomi заняла первое место по онлайн-продажам смартфонов в РФ

По данным ритейлеров, лидерами продаж в первом полугодии стали бренды Xiaomi, Samsung и Honor, при этом самую большую выручку в кассу приносят смартфоны от Apple.
Обновлено в 10:22
Происшествия

Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников

Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Здоровье

Эксперты назвали провоцирующие образование тромбов продукты

Специалисты назвали топ-три продуктов, которые способствуют образованию тромбов.
Обновлено вчера в 21:54
Политика

ФСБ попросила суд продлить арест украинским морякам

Федеральная служба безопасности просит продлить срок ареста украинских моряков, задержанных после провокации в Керченском проливе, на три месяца, сообщила 15 июля пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Ксения Первовласенко.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Полиция не оштрафует Загитову за вождение без прав

Правоохранители Удмуртии прекратили расследование административного дела в отношении 17-летней олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой за управление автомобилем без прав из-за истечения срока давности нарушения, сообщили РИА Новости в МВД по республике.
Обновлено в 08:02
Кино

Первый трейлер фильма «King’s man: Начало» опубликован в Сети

В Сети появился первый трейлер фильма "King's man: Начало", приквела "Kingsman: Секретная служба", информирует Киноафиша.
Обновлено в 10:16
Футбол

Почеттино не уверен, что Эриксен останется в «Тоттенхэме»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино не смог заверить болельщиков команды, что полузащитник Кристиан Эриксен останется в команде в предстоящем сезоне.
Обновлено в 09:23
Экономика

Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года

Минтруд предлагает продлить заморозку накопительной части пенсии еще на один год.
Обновлено в 10:11
Происшествия

В Анталье за два месяца умерли 13 украинцев

В туристической Анталье на юге Турции за два месяца умерли 13 украинцев, сообщает издание Twnews.com 15 июля 2019 года.
Обновлено в 05:04
Шоу-бизнес

Юлия Барановская опровергла слухи о своей тайной свадьбе

Сегодня Барановская опровергла все слухи в своем микроблоге в Instagram.
Обновлено в 05:49
Политика

Граждане Грузии напали на азербайджанских пограничников

Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд.
Обновлено в 09:01
Экономика

В России подешевели полисы ОСАГО

По информации организации, полисы стали дешевле в 81 регионе России, где проживает около 97,7% автовладельцев.
Обновлено в 09:23
Происшествия

СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана

Обновлено в 05:43
Экономика

Дыра в капитале лишенного лицензии московского банка «Тройка-Д» составила 5 миллиардов рублей

Регулятор отозвал лицензию в середине апреля.
Обновлено в 11:34
Политика

В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.
Обновлено в 03:16
Происшествия

ФСБ задержала террористов ИГ в Ростовской области

На след террористов спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской ячейки.
Обновлено в 06:06
Политика

Зеленский объяснил, почему не ездит на работу на велосипеде

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему не ездит на работу на велосипеде, как обещал.
Обновлено в 11:18
Армия и оружие

Китайские СМИ восхитились новой российской огнеметной системой ТОС-1А

Огнеметная система ТОС-1А является передовым вооружение, предназначенным для уничтожения объектов на расстоянии до 12 км. Всего за 7 секунд установка способна выпустить 30 снарядов нескольких видов.
Обновлено в 01:20
Технологии

«Ростелеком» и «Ростех» объединят усилия по цифровизации медицины

Объединение усилий госкорпораций, как планируется, ускорит информатизацию медицины.
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес

Александр Яцко объяснил причины расставания с Еленой Валюшкиной

Актер Александр Яцко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о причинах расставания с женой, актрисой Еленой Валюшкиной.
Обновлено в 07:48
Футбол

Рэмси рассказал, почему выбрал «Ювентус»

Обновлено в 09:36
Политика

Грузинский депутат оценил встречу с российскими парламентариями

Встреча с российскими парламентариями прошла конструктивно, прямой диалог не имеет альтернативы, заявил глава делегации парламентариев Грузии Георгий Ломия на брифинге после встречи с российскими коллегами.
Обновлено в 08:10
Общество

Александр Беглов потребовал за неделю очистить Петербург от свалок

Врио губернатора Северной столицы Александр Беглов потребовал в течение семи дней убрать мусорные свалки с территории города и привлечь организации, которые не следят за своими участками к административной ответственности.
Обновлено в 10:42
Политика

Сторонники Порошенко захватили правоохранительное ведомство

Недовольство у сторонников Порошенко вызывает тот факт, что ГБР расследует несколько уголовных дел в которых фигурирует их лидер.
Обновлено в 10:57
Политика

Министр обороны Германии объявила об уходе в отставку

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен покинет свой пост 17 июля.
Обновлено в 11:25
Экономика

Mail.Ru может помешать слиянию «Яндекс.Такси» и «Везет»

В пресс-службе "Везёт" сообщили, что группа компаний не нарушает условия предоставления займа сделкой с "Яндекс.Такси".
Обновлено в 05:23
Происшествия

В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек

В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено вчера в 14:31
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Испанский футболист, нападающий футбольного клуба «Фенербахче».
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Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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