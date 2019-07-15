Футбол
Роберто Сольдадо перешел в «Гранаду»Sports.ru 09:40
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 20:53, Ашберн
Происшествия
Очередного ученого из ЦНИИМАШ арестовали по подозрению в госизмене
Лефортовский суд Москвы 15 июля отправил под домашний арест 77-летнего сотрудника центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения — головного института Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (ЦНИИМАШ) Сергея Мещерякова по подозрению в госизмене.
Обновлено в 05:04
Политика
Главы МИД стран ЕС одобрили санкции против Турции
Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили пакет санкций против Турции.
Обновлено в 14:04
Происшествия
Суд арестовал криминального авторитета Шишкана
Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 12:03
Происшествия
На реке Лене в Якутии погибли двое детей
Обновлено в 09:45
Экономика
Домохозяйства РФ в июне тратили на еду 30,5% расходов
Исследование показало, что доля затрат на питание, или Food Index, составила в июне 30,5%.
Обновлено в 08:37
Общество
Москвичи вряд ли смогут увидеть лунное затмение, считают синоптики
Жители Москвы и Московской области вряд ли смогут увидеть предстоящее частичное лунное затмение, которое пройдет в ночь на 17 июля, из-за облачной погоды, сообщил РИА Новости специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Обновлено в 20:12
Политика
США предложат России новый договор по ядерному оружию
Представители Соединенных Штатов заявили, что намерены встретиться с российской делегацией в Женеве и поговорить о возможном трехстороннем договоре по ядерному оружию между странами и Китаем.
Обновлено в 19:34
Происшествия
Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров
"Только за три месяца текущего года наложен арест на имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 млрд рублей", - сообщил Бастрыкин.
Обновлено в 17:28
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
Российские парламентарии прокомментировали заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 12:50
Музыка
Стало известно, когда «Нашествие-2019» откроет двери для зрителей
Двери юбилейного фестиваля «Нашествие-2019» откроются в четверг, 18 июля в 17:00.
Обновлено в 07:10
Общество
Орловские медики начали «итальянскую» забастовку
Фельдшеры орловской станции скорой медицинской помощи объявили «итальянскую» забастовку с 15 июля.
Обновлено в 03:27
Экономика
В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов
В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
Обновлено вчера в 17:14
Армия и оружие
Stratfor нашла «уязвимости» российских С-400
Потенциал российских зенитно-ракетных комплексов С-400 не всегда соответствует их теоретическим возможностям и гораздо больше зависит от того, кто и как их использует, утверждают в своем новом исследовании эксперты американской разведывательно-аналитической компании Stratfor.
Обновлено в 20:12
Музыка
Пол Маккартни и Ринго Старр спели вместе на концерте в Лос-Анджелесе
Пол Маккартни в рамках турне Freshen Up дал концерт в Лос-Анджелесе вместе с другим бывшим участником The Beatles Ринго Старром, передает телеканал CNN.
Обновлено вчера в 23:50
Наука
Spektrum (Германия): на Западе нет спермы (Spektrum.de)
Мужчины из развитых стран вырабатывают все меньше спермы — в два раза меньше по сравнению с временами 40-летней давности.
Обновлено в 17:23
Экономика
Сечин попросил у Путина 2,6 трлн рублей налоговых льгот для Арктики
"Роснефть" с партнерами готова вложить от 5 до 8,5 триллиона рублей в освоение месторождений Арктики и строительство сопутствующей инфраструктуры, но взамен просит налоговые льготы в 2,6 триллиона рублей.
Обновлено в 02:34
Происшествия
Показания сестер Хачатурян могли быть сфальсифицированы
Адвокат, представляющий интересы старшей из сестер Крестины Хачатурян, Алексей Липцер заявил, что первоначальные показаниядевушек могли быть сфальсифицированы в ходе их допроса.
Обновлено в 09:16
Политика
Россия оставила в силе предложение Киеву по украинским морякам
Москва не отзывала предложение Киеву об использовании норм российского законодательства для освобождения арестованных украинских моряков.
Обновлено в 17:53
Экономика
Забайкалье попало в пятёрку худших регионов по реализации нацпроектов
Забайкальский край попал в пятёрку худших регионов по реализации национальных проектов - они реализованы всего на 11,4%, сообщил 15 июля во время оперативного заседания правительства врио губернатора Александр Осипов.
Обновлено вчера в 23:18
Кино
Нового агента 007 сыграет актриса Лашана Линч
На роль нового агента 007 в 25-м фильме о Джеймсе Бонде утверждена британская актриса Лашана Линч. Об этом пишет Daily Mail 14 июля.
Обновлено в 01:25
Космос
В NASA не исключили возможность полета на Марс в 2033 году
Глава NASA Джеймс Брайденстайн не исключил возможность пилотируемого полета на Марс в 2033 году, сообщает ТАСС.
Обновлено в 19:09
Музыка
Montreux Jazz Festival анонсировал продолжение
Montreux Jazz Festival анонсировал продолжение В швейцарском Монтрё завершился 53-й международный джазовый фестиваль.
Обновлено в 18:23
Политика
Помпео: сотрудничество РФ и Ирана усугубило проблему беженцев в Сирии
Взаимодействие России и Ирана в Сирии повлекло усугубление проблемы сирийских беженцев.
Обновлено в 19:23
Армия и оружие
СМИ: аравийская коалиция заявила об уничтожении двух запущенных хуситами беспилотников
Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция заявила в понедельник об уничтожении двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных с территории Йемена сторонниками мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы).
Обновлено в 15:13
Политика
Лондон не станет высылать Ассанжа в страны, применяющие смертную казнь
Как сообщает агентство Efe, Великобритания не намерена высылать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в государства, законодательно применяющие смертная казнь.
Обновлено в 19:14
Политика
Зариф не считает Трампа сторонником войны с Ираном
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что президент США Дональд Трамп не стремится к вооруженному конфликту с республикой, однако подозревает, что такие люди, которые хотят развязать войну, есть в окружении американского лидера.
Обновлено в 20:09
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 15 по 21 июля
Лев Вам придется не раз отстаивать собственную точку зрения.
Обновлено вчера в 00:34
Шоу-бизнес
Александр Яцко объяснил причины расставания с Еленой Валюшкиной
Актер Александр Яцко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о причинах расставания с женой, актрисой Еленой Валюшкиной.
Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер полностью разделась ради фотосессии
21-летняя Кайли Дженнер опубликовала фото, на котором запечатлена обнаженной.
Обновлено в 19:00