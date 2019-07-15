Нападающий Роберто Сольдадо перешел из «Фенербахче» в «Гранаду».

Происшествия Очередного ученого из ЦНИИМАШ арестовали по подозрению в госизмене Лефортовский суд Москвы 15 июля отправил под домашний арест 77-летнего сотрудника центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения — головного института Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (ЦНИИМАШ) Сергея Мещерякова по подозрению в госизмене.

Политика Главы МИД стран ЕС одобрили санкции против Турции Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили пакет санкций против Турции.

Происшествия Суд арестовал криминального авторитета Шишкана Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Экономика Домохозяйства РФ в июне тратили на еду 30,5% расходов Исследование показало, что доля затрат на питание, или Food Index, составила в июне 30,5%.

Общество Москвичи вряд ли смогут увидеть лунное затмение, считают синоптики Жители Москвы и Московской области вряд ли смогут увидеть предстоящее частичное лунное затмение, которое пройдет в ночь на 17 июля, из-за облачной погоды, сообщил РИА Новости специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Политика США предложат России новый договор по ядерному оружию Представители Соединенных Штатов заявили, что намерены встретиться с российской делегацией в Женеве и поговорить о возможном трехстороннем договоре по ядерному оружию между странами и Китаем.

Происшествия Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров "Только за три месяца текущего года наложен арест на имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 млрд рублей", - сообщил Бастрыкин.

Армия и оружие В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста Российские парламентарии прокомментировали заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности уничтожить Крымский мост.

Общество Орловские медики начали «итальянскую» забастовку Фельдшеры орловской станции скорой медицинской помощи объявили «итальянскую» забастовку с 15 июля.

Экономика В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.

Армия и оружие Stratfor нашла «уязвимости» российских С-400 Потенциал российских зенитно-ракетных комплексов С-400 не всегда соответствует их теоретическим возможностям и гораздо больше зависит от того, кто и как их использует, утверждают в своем новом исследовании эксперты американской разведывательно-аналитической компании Stratfor.

Музыка Пол Маккартни и Ринго Старр спели вместе на концерте в Лос-Анджелесе Пол Маккартни в рамках турне Freshen Up дал концерт в Лос-Анджелесе вместе с другим бывшим участником The Beatles Ринго Старром, передает телеканал CNN.

Наука Spektrum (Германия): на Западе нет спермы (Spektrum.de) Мужчины из развитых стран вырабатывают все меньше спермы — в два раза меньше по сравнению с временами 40-летней давности.

Экономика Сечин попросил у Путина 2,6 трлн рублей налоговых льгот для Арктики "Роснефть" с партнерами готова вложить от 5 до 8,5 триллиона рублей в освоение месторождений Арктики и строительство сопутствующей инфраструктуры, но взамен просит налоговые льготы в 2,6 триллиона рублей.

Происшествия Показания сестер Хачатурян могли быть сфальсифицированы Адвокат, представляющий интересы старшей из сестер Крестины Хачатурян, Алексей Липцер заявил, что первоначальные показаниядевушек могли быть сфальсифицированы в ходе их допроса.

Политика Россия оставила в силе предложение Киеву по украинским морякам Москва не отзывала предложение Киеву об использовании норм российского законодательства для освобождения арестованных украинских моряков.

Экономика Забайкалье попало в пятёрку худших регионов по реализации нацпроектов Забайкальский край попал в пятёрку худших регионов по реализации национальных проектов - они реализованы всего на 11,4%, сообщил 15 июля во время оперативного заседания правительства врио губернатора Александр Осипов.

Кино Нового агента 007 сыграет актриса Лашана Линч На роль нового агента 007 в 25-м фильме о Джеймсе Бонде утверждена британская актриса Лашана Линч. Об этом пишет Daily Mail 14 июля.

Космос В NASA не исключили возможность полета на Марс в 2033 году Глава NASA Джеймс Брайденстайн не исключил возможность пилотируемого полета на Марс в 2033 году, сообщает ТАСС.

Музыка Montreux Jazz Festival анонсировал продолжение Montreux Jazz Festival анонсировал продолжение В швейцарском Монтрё завершился 53-й международный джазовый фестиваль.

Армия и оружие СМИ: аравийская коалиция заявила об уничтожении двух запущенных хуситами беспилотников Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция заявила в понедельник об уничтожении двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных с территории Йемена сторонниками мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы).

Политика Лондон не станет высылать Ассанжа в страны, применяющие смертную казнь Как сообщает агентство Efe, Великобритания не намерена высылать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в государства, законодательно применяющие смертная казнь.

Политика Зариф не считает Трампа сторонником войны с Ираном Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что президент США Дональд Трамп не стремится к вооруженному конфликту с республикой, однако подозревает, что такие люди, которые хотят развязать войну, есть в окружении американского лидера.