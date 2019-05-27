Роберто Мартинес возглавит «Барселону» в случае увольнения ВальвердеСпорт день за днем 17:59

Роберто Мартинес может возглавить «Барселону». Как сообщает Diario Sport, каталонский клуб начал поиск замены Эрнесто Вальверде, на случай если специалист будет уволен. Тренирующий сборную Бельгии Мартинес стал основным кандидатом на потенциально вакантный пост.

Спорт день за днем

Политика Ярош пригрозил новому президенту Украины Зеленскому Депутат Верховной Рады и лидер "Украинской добровольческой армии" (УДА), сформированной на основе запрещенного в России "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский "может потерять жизнь, если предаст свою страну и погибших на Донбассе".

Общество В Киеве починили треснувший стеклянный пешеходный мост "Друзья, как и обещал, мы восстановили защитную стеклопленку, которую повредили вандалы на элементах стеклянного пола нового пешеходного моста, соединяющего Владимирскую горку с аркой Дружбы народов", - приводит телеканал слова мэра.

Происшествия Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о крушении частного самолета Epic-LT, в котором находилась совладелица S7 Наталия Филева.

Происшествия Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки расплющили несколько машин Бетонные блоки лестницы, ведущей от одного жилого дома к другому, расположенному выше, обрушились в ходе мощного циклона во Владивостоке, они придавили четыре машины и повредили еще несколько, сообщает утром во вторник мэрия.

Политика Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.

Происшествия Аэропорт эвакуировали из-за угрозы взрыва на Сахалине Ранее сообщалось, что пассажиры были эвакуированы из международного аэропорта Сочи из-за сообщения о "минировании" здания.

Общество Стал известен новый способ кражи денег у подростков в интернете Мошенники стали использовать новую схему кражи денег у подростков через социальные сети. Об этом сообщает газета «Известия».

Общество Ребенок заболел перед путешествием: ехать или нет Вид транспорта Если чадо заболевает или только что переболело, его организм более уязвим.

Политика Борис Титов рассказал президенту о преследовании бизнеса Большая часть проблем предпринимателей связана с уголовным преследованием бизнеса – на долю уголовных дел приходится 30,5% обращений к бизнес-омбудсмену, говорится в докладе, текст которого аппарат уполномоченного передал «Ведомостям».

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Общество Треть россиян заявили о необходимости экономить на путешествиях Почти треть россиян в течение последнего года сократили свои траты на путешествия, еда перестала быть главной статьей экономии, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

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Хоккей «Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с Кузнецовым "Вашингтон Кэпиталз" отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард клуба Евгений Кузнецов, передает "Советский спорт".

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