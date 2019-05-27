Роберто Мартинес может сменить Вальверде в «Барселоне»ProstoProSport 07:41

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде будет отправлен в отставку. Ранее сообщалось, что каталонский клуб официально объявит об этом сегодня, 28 мая. В клубе недовольны негативным имиджем, сложившийся вокруг тренера.

Роберто Мартинес может сменить Вальверде в «Барселоне»

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