Футбол
Роберто Мартинес может сменить Вальверде в «Барселоне»ProstoProSport 07:41
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде будет отправлен в отставку. Ранее сообщалось, что каталонский клуб официально объявит об этом сегодня, 28 мая. В клубе недовольны негативным имиджем, сложившийся вокруг тренера.
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