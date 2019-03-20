Футбол

Роберто Мартинес: «Мы готовы к матчу с Россией, которая стала сюрпризом на ЧМ-2018»Матч ТВ 12:50

Бельгия — Россия
завтра
в 15:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион короля Бодуэна
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от матча отборочного раунда ЧЕ-2020 с командой России.
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Роберто Мартинес: «Мы готовы к матчу с Россией, которая стала сюрпризом на ЧМ-2018»

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Роберто Мартинес
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник и футбольный тренер. Начиная с 2016 года является главным тренером сборной Бельгии. Ранее также работал в валлийском клубе «Суонси Сити» и английских «Уигане» и «Эвертоне».
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