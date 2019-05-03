Роберто Манчини: в Италии бы Почеттино и Клоппа давно бы убилиREGNUM 00:57

Как считает главный наставник итальянской сборной, это происходит потому, что в Англии убеждены, что успех приходит со временем и потому там дают тренерам работать спокойно. «В Италии Клоппа и Почеттино уже давно бы убили», — заключил Роберто Манчини.

Роберто Манчини: в Италии бы Почеттино и Клоппа давно бы убили

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