Футбол
Роберто Манчини признан лучшим тренером года в ИталииREGNUM 07:29
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини признан лучшим тренером года в Италии. Об этом сообщает Football Italia. Манчини получил премию имени Энцо Беарзота, которая ежегодно вручается лучшим итальянским тренерам.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 08:59, Ашберн
Армия и оружие
Киев пообещал действовать в Чёрном море с НАТО, не спрашивая Россию
НАТО и Украина не будут спрашивать у России разрешения, что делать в Чёрном море, заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Задержан скрывавшийся от следствия фигурант дела Абызова
Сотрудники следственных органов задержали экс-гендиректора компании «Региональные электрические сети» Сергея Ильичёва, единственного фигуранта дела бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
Обновлено в 07:51
Экономика
Экс-глава АКРА Трофимова стала партнером в компании Deloitte
Бывший гендиректор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Екатерина Трофимова присоединилась к департаменту консультирования в области рисков компании Deloitte в СНГ в качестве партнера, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:25
Политика
В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь
В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Общество
В России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права
Госавтоинспекция собирается внести изменения в теоретический экзамен на водительские права.
Обновлено в 07:32
Футбол
Со стадиона в Грозном убрали флаг Косово после жалобы Сербии
Ранее на флаг Косово на стадионе пожаловался посол Сербии в России Славенко Терзич после матча «Ахмата» со «Спартаком» 30 марта.
Обновлено в 08:38
Происшествия
В Татарстане от «незамерзайки» погибли три человека
Предварительно, родственница одного из трех погибших купила неустановленную спиртосодержащую жидкость, в ее составе была "незамерзайка".
Обновлено в 07:05
Единоборства
Силач Кокляев принял вызов Емельяненко
Обновлено в 08:11
Политика
Песков: Кремль внимательно следит за ситуацией в Ливии
По словам пресс-секретаря президента РФ, в Москве надеются, что в этой стране не возобновится кровопролитие Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за тем, как развиваются события в Ливии, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:29
Кино
В сети появились первые кадры из нового «Терминатора»
В сети появились первые кадры из нового "Терминатора", премьера которого запланирована на октябрь 2019 года.
Обновлено в 08:03
Политика
«Военторг» запустил в продажу «куртки, как у Путина»
Сеть магазинов "Армия России" начала продажу демисезонных ветровок - таких же, в какой был президент Владимир Путин на рыбалке в Тыве, сообщили представители АО "Военторг".
Обновлено вчера в 09:23
Экономика
Путин поручил занять 20-е место в рейтинге Doing Business к 2024 году
Президент России Владимир Путин дал поручение, согласно которому Россия должна занять 20-е место в рейтинге Всемирного банка Doing Business к 2024 году, сообщила «Интерфаксу» пресс-служба Минэкономразвития.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Мужчине снесло голову лопастью вертолета в США
Фрагмент лопасти оторвался, залетел в салон проезжавшего мимо автомобиля и снес голову пассажиру машины.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Убившим инвалида подросткам грозит 10 лет тюрьмы
Ранее сообщалось, что организовавшая убийство матери, сестры и двух братьев девушка получила 16 лет тюрьмы в Москве.
Обновлено в 03:37
Энергетика
Правительство и нефтяники подписали новое соглашение о заморозке цен
Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что правительство и нефтяники подписали соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 05:43
Политика
Быстрый тест не выявил психоактивных веществ в организме Порошенко
Быстрый тест показал отсутствие в организме кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко психоактивных веществ, заявил главврач Киевской городской наркологической клинической больницы "Социотерапия" Владимир Ярый.
Обновлено в 03:40
Спорт
Орсер поведал о четверных прыжках Медведевой
Обновлено в 06:59
Армия и оружие
В МИД РФ отреагировали на слова генсека НАТО о Сталине
В МИД РФ отреагировали на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, сравнившего руководителя СССР Иосифа Сталина, лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и террористическую группировку "Исламское государство"*.
Обновлено вчера в 07:40
Армия и оружие
Франция выведет свои войска из Сирии и Ирака
По словам официального представителя французских вооруженных сил Патрика Штайгера, причина вывода войск из САР и Ирака вполне очевидная — активная фаза войны с боевиками террористической организации "Исламское государство"* уже давно подошла к концу.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие
В бундестаге предложили распустить НАТО
НАТО представляет значительную угрозу мировой безопасности, используя свои силы для защиты «имперских интересов», поэтому альянс следует распустить.
Обновлено в 04:27
Недвижимость
Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьям с детьми начнут предоставлять льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита.
Обновлено в 02:37
Происшествия
Роспотребнадзор нашел источник заражения
В распоряжении "Ъ" есть экспертное заключение Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, специалисты которого проанализировали образцы крови пациентов из Благовещенска "для анализа эпидемиологической связи между случаями инфицирования вирусом гепатита С".
Обновлено вчера в 18:40
Политика
Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по транзиту грузов
Украина осенью 2016 года подала в ВТО иск к РФ, который касается ограничения Россией с 1 января 2016 года транзита украинских товаров.
Обновлено в 08:30
Футбол
МЮ составил список целей на летнее трансферное окно
Руководство «Манчестер Юнайтед» и главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер хотят строить команду вокруг британских игроков.
Обновлено в 07:14
Авто
Госдума отменила транспортный налог с угнанных автомобилей
Госдума приняла закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога вплоть до момента их возврата.
Обновлено вчера в 04:36
Происшествия
На Ставрополье из почтовой машины похитили два мешка денег
Неизвестные забрали два мешка денег и скрылись.
Обновлено в 08:14
Общество
Данелию похоронят рядом с Табаковым и Говорухиным
Обновлено в 03:16