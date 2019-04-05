Роберто Манчини признан лучшим тренером года в ИталииREGNUM 07:29

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини признан лучшим тренером года в Италии. Об этом сообщает Football Italia. Манчини получил премию имени Энцо Беарзота, которая ежегодно вручается лучшим итальянским тренерам.

Роберто Манчини признан лучшим тренером года в Италии

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