Футбол
Роберто Карлос заявил, что готов помочь «Анжи»Спорт-Экспресс вчера в 17:59
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Роберто Карлос: «Тяжело видеть „Анжи“ в таком состоянии, я буду рад оказать поддержку»
Sportbox.RUвчера в 17:46
Роберто Карлос готов помочь находящемуся на грани банкротства «Анжи», Это’о — нет
Sport24.ruвчера в 19:30
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Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Футбол
«Ньюкасл» и «Вулверхэмптон» интересуются Рондоном
По информации Daily Mail, 29-летнего форварда хочет сохранить в своем составе на постоянной основе «Ньюкасл», где на правах аренды игрок провел минувший сезон.
Обновлено вчера в 13:14
Экономика
В ЕЭК высказались по поводу единой валюты в ЕАЭС
Член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Татьяна Валовая высказала мнение по поводу введения единой валюты в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Обновлено в 04:10
Музыка
Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Обновлено вчера в 17:08
Политика
Владимира Зеленского лишили возможности распустить Раду
Как сообщало ИА REGNUM, для роспуска Верховной рады, согласно действующему законодательству Украины, необходима одна из трех причин: если она не может сформировать правительство, если Рада не проводит заседания в течение месяца или если в парламенте отсутствует коалиция.
Обновлено в 04:06
Религия
У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»
Обновлено вчера в 13:40
Транспорт
Небесный развод: откажется ли «Аэрофлот» от «Суперджета»
На этой неделе главный эксплуатант самолетов «Сухой Суперджет 100» в России - авиакомпания «Аэрофлот» - отказался от услуг их собственного производителя по ремонту лайнеров.
Обновлено в 04:11
Политика
Лавров встретился в Хельсинки с главой МИД Германии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в пятницу в Хельсинки на полях сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) встречу с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.
Обновлено в 03:23
Армия и оружие
ТАСС: Атомную подлодку «Казань» не сдадут флоту в 2019 году
Многоцелевая атомная подлодка «Казань» проекта 885 М не поступит на службу в Военно-морской флот России в этом году, как планировалось ранее.
Обновлено в 05:20
Происшествия
В РУДН эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за задымления
Обновлено в 04:40
Происшествия
В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС
Обновлено в 04:11
Космос
SpaceX во второй раз отложила запуск ракеты Falcon 9 с 60 спутниками
Американский производитель космической техники SpaceX второй раз отложил запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 интернет-спутниками проекта Starlink, предназначенными для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.
Обновлено в 01:57
Политика
Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке
Обновлено вчера в 16:08
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Политика
Российские депутаты отчитались о доходе ниже прожиточного минимума
Заработок ниже прожиточного минимума в 2018 году задекларировали 60 депутатов региональных заксобраний, из них 11 указали нулевой доход.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Причиной крушения истребителя F-16 в Калифорнии стал отказ гидравлики
Причиной крушения истребителя F-16 в Калифорнии стал отказ гидравлической системы самолета, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя базы ВВС.
Обновлено в 02:02
Футбол
Игнашевич покинул пост тренера молодежного состава ЦСКА
Экс-игрок ЦСКА Сергей Игнашевич рассказал об уходе с должности наставника молодежной команды "армейцев", передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:11
Авто
Внедорожная Lada Granta Cross прибыла к дилерам
АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Общество
Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Политика
Свердловские власти начали выполнять поручение Путина по скверу в Екатеринбурге заранее
Свердловские чиновники начали выполнять поручение президента России Владимира Путина и выяснять позицию горожан по поводу строительства собора Святой Екатерины в екатеринбургском сквере у драмтеатра.
Обновлено вчера в 10:18
Музыка
Пригожин оценил выступление Лазарева на Евровидении
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с RT прокомментировал выход певца Сергея Лазарева в финал "Евровидение-2019".
Обновлено в 04:21
Армия и оружие
«Деривация-ПВО» получила белорусский прицельный комплекс
Новая российская зенитная самоходная установка "Деривация-ПВО" получила оптоэлектронный прицельный комплекс белорусской разработки.
Обновлено в 05:10
Гаджеты
Samsung Galaxy S10 5G вышел в США, реальная скорость в 5G-сети превышает 1 Гбит/с
Обновлено в 02:33
Политика
В Совете Европы заявили о равных правах всех стран на работу в ПАСЕ
«Все государства-члены должны иметь право на равноправное участие в Комитете министров и Парламентской ассамблее, двух уставных органах Совета Европы», — цитирует текст заявления «РИА Новости».
Обновлено в 04:30
Происшествия
Обезглавленное тело женщины нашли возле дома в Подмосковье
Как стало известно РЕН ТВ, вечером 16 мая в 300 метрах от жилого дома в подмосковной деревне Назарьево Сергиево-Посадского района очевидцы обнаружили обезглавленное тело пожилой женщины, у погибшей также отсутствовали кисти рук.
Обновлено в 03:18
Музыка
Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:56
Армия и оружие
Названы траты бойцов спецназа на подготовку к поездке в Сирию
Стало известно, сколько денег бойцы Сил специальных операций (ССО), самого засекреченного российского спецназа, тратят на подготовку к поездке в Сирию.
Обновлено в 03:16
Здоровье
За год 19 россиян заразились ВИЧ при оказании медпомощи
За прошлый год в России 19 человек заразились ВИЧ при оказании медицинской помощи, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 05:01
Политика
Коломойский вернулся на Украину
Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено 15 мая в 21:43
Происшествия
Во Владивостоке кассир за месяц похитила из банка 28 млн рублей
Во Владивостоке сотрудницу банка обвинили в хищении 28 млн рублей.
Обновлено в 02:03