Футбол

Роберто Карлос заявил, что готов помочь «Анжи»Спорт-Экспресс вчера в 17:59

Бывший защитник "Анжи" Роберто Карлос выразил готовность оказать помощь клубу.
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Роберто Карлос готов помочь «Анжи»

Чемпионатвчера в 23:30

Роберто Карлос: если «Анжи» попросит о поддержке, буду рад ее оказать

РИА Новостивчера в 17:26

Роберто Карлос: Очень трудно видеть «Анжи» в такой ситуации

Советский спортвчера в 18:22

Роберто Карлос заявил, что готов помочь «Анжи»

Спорт-Экспрессвчера в 17:59

Роберто Карлос: «Тяжело видеть „Анжи“ в таком состоянии, я буду рад оказать поддержку»

Sportbox.RUвчера в 17:46

Роберто Карлос: «Тяжело видеть „Анжи“ в таком состоянии, я буду рад оказать поддержку»

Матч ТВвчера в 17:46

Роберто Карлос готов помочь находящемуся на грани банкротства «Анжи», Это’о — нет

Sport24.ruвчера в 19:30
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Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Футбол

«Ньюкасл» и «Вулверхэмптон» интересуются Рондоном

По информации Daily Mail, 29-летнего форварда хочет сохранить в своем составе на постоянной основе «Ньюкасл», где на правах аренды игрок провел минувший сезон.
Обновлено вчера в 13:14
Экономика

В ЕЭК высказались по поводу единой валюты в ЕАЭС

Член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Татьяна Валовая высказала мнение по поводу введения единой валюты в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Обновлено в 04:10
Музыка

Лазарев вышел в финал «Евровидения»

Обновлено вчера в 17:08
Политика

Владимира Зеленского лишили возможности распустить Раду

Как сообщало ИА REGNUM, для роспуска Верховной рады, согласно действующему законодательству Украины, необходима одна из трех причин: если она не может сформировать правительство, если Рада не проводит заседания в течение месяца или если в парламенте отсутствует коалиция.
Обновлено в 04:06
Религия

У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Обновлено вчера в 13:40
Транспорт

Небесный развод: откажется ли «Аэрофлот» от «Суперджета»

На этой неделе главный эксплуатант самолетов «Сухой Суперджет 100» в России - авиакомпания «Аэрофлот» - отказался от услуг их собственного производителя по ремонту лайнеров.
Обновлено в 04:11
Политика

Лавров встретился в Хельсинки с главой МИД Германии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в пятницу в Хельсинки на полях сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) встречу с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.
Обновлено в 03:23
Армия и оружие

ТАСС: Атомную подлодку «Казань» не сдадут флоту в 2019 году

Многоцелевая атомная подлодка «Казань» проекта 885 М не поступит на службу в Военно-морской флот России в этом году, как планировалось ранее.
Обновлено в 05:20
Происшествия

В РУДН эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за задымления

Обновлено в 04:40
Происшествия

В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС

Обновлено в 04:11
Космос

SpaceX во второй раз отложила запуск ракеты Falcon 9 с 60 спутниками

Американский производитель космической техники SpaceX второй раз отложил запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 интернет-спутниками проекта Starlink, предназначенными для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.
Обновлено в 01:57
Политика

Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке

Обновлено вчера в 16:08
Общество

В Москве началось прощание с Сергеем Доренко

В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Политика

Российские депутаты отчитались о доходе ниже прожиточного минимума

Заработок ниже прожиточного минимума в 2018 году задекларировали 60 депутатов региональных заксобраний, из них 11 указали нулевой доход.
Обновлено в 04:03
Происшествия

Причиной крушения истребителя F-16 в Калифорнии стал отказ гидравлики

Причиной крушения истребителя F-16 в Калифорнии стал отказ гидравлической системы самолета, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя базы ВВС.
Обновлено в 02:02
Футбол

Игнашевич покинул пост тренера молодежного состава ЦСКА

Экс-игрок ЦСКА Сергей Игнашевич рассказал об уходе с должности наставника молодежной команды "армейцев", передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:11
Авто

Внедорожная Lada Granta Cross прибыла к дилерам

АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Общество

Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Политика

Свердловские власти начали выполнять поручение Путина по скверу в Екатеринбурге заранее

Свердловские чиновники начали выполнять поручение президента России Владимира Путина и выяснять позицию горожан по поводу строительства собора Святой Екатерины в екатеринбургском сквере у драмтеатра.
Обновлено вчера в 10:18
Музыка

Пригожин оценил выступление Лазарева на Евровидении

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с RT прокомментировал выход певца Сергея Лазарева в финал "Евровидение-2019".
Обновлено в 04:21
Армия и оружие

«Деривация-ПВО» получила белорусский прицельный комплекс

Новая российская зенитная самоходная установка "Деривация-ПВО" получила оптоэлектронный прицельный комплекс белорусской разработки.
Обновлено в 05:10
Гаджеты

Samsung Galaxy S10 5G вышел в США, реальная скорость в 5G-сети превышает 1 Гбит/с

Обновлено в 02:33
Политика

В Совете Европы заявили о равных правах всех стран на работу в ПАСЕ

«Все государства-члены должны иметь право на равноправное участие в Комитете министров и Парламентской ассамблее, двух уставных органах Совета Европы», — цитирует текст заявления «РИА Новости».
Обновлено в 04:30
Происшествия

Обезглавленное тело женщины нашли возле дома в Подмосковье

Как стало известно РЕН ТВ, вечером 16 мая в 300 метрах от жилого дома в подмосковной деревне Назарьево Сергиево-Посадского района очевидцы обнаружили обезглавленное тело пожилой женщины, у погибшей также отсутствовали кисти рук.
Обновлено в 03:18
Музыка

Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:56
Армия и оружие

Названы траты бойцов спецназа на подготовку к поездке в Сирию

Стало известно, сколько денег бойцы Сил специальных операций (ССО), самого засекреченного российского спецназа, тратят на подготовку к поездке в Сирию.
Обновлено в 03:16
Здоровье

За год 19 россиян заразились ВИЧ при оказании медпомощи

За прошлый год в России 19 человек заразились ВИЧ при оказании медицинской помощи, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 05:01
Политика

Коломойский вернулся на Украину

Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено 15 мая в 21:43
Происшествия

Во Владивостоке кассир за месяц похитила из банка 28 млн рублей

Во Владивостоке сотрудницу банка обвинили в хищении 28 млн рублей.
Обновлено в 02:03
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Роберто Карлос
Бразильский футболист
Бразильский футболист, левый защитник. Способен был также сыграть на позиции как центрального защитника, так и опорного полузащитника. Чемпион мира 2002 года, серебряный призёр чемпионата мира 1998 года. Входит в список ФИФА 100. Один из 19 игроков, сыгравших более 100 матчей в Лиге чемпионов.
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Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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