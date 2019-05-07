Футбол
Роберто Карлос заявил, что готов помочь «Анжи»Спорт-Экспресс вчера в 17:59
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 09:58, Ашберн
Политика
Климкин написал заявление об отставке
Глава МИД Украины Павел Климкин написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:42
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Экономика
Рост ВВП РФ в I квартале замедлился до 0,5% с 2,7% в IV квартале
ВВП РФ в IV квартале 2018 года увеличился на 2,7% в годовом выражении, в III квартале - на 2,2%, во II квартале - на 2,2, в I квартале - на 1,9%.
Обновлено в 09:13
Авто
Вседорожная Lada Granta Cross появилась у дилеров
Дилеры "АвтоВАЗа" стали получать вседорожную модификацию универсала Lada Granta с приставкой Cross.
Обновлено в 06:13
Политика
Трамп отложил введение пошлин на автомобили
Президент США Дональд Трамп отложил введение пошлин на импортные автомобили и детали к ним на полгода. Об этом сообщает Business Insider.
Обновлено в 09:17
Музыка
Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы
Обновлено вчера в 13:46
Политика
Глава ДНР рассказал о заказчиках убийства Захарченко
Обновлено в 06:32
Общество
Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт
Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.
Обновлено в 07:07
Происшествия
Раскрыты обстоятельства убийства похищенного в Могилеве милиционера
В Белоруссии ищут убийц 22-летнего милиционера Евгения Потаповича. Сотрудника ГАИ, выехавшего на место ДТП, похитили 16 мая.
Обновлено в 08:28
Происшествия
СК заинтересовался брошенной девочкой в поликлинике Москвы
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия
Момент крушения истребителя F-16 в Калифорнии попал на видео
В Сети появилось видео крушения в Южной Калифорнии истребителя F-16, принадлежащего ВВС США. Ролик опубликовал телеканал ABC7.
Обновлено в 06:35
Общество
Программа «Моя улица» вошла в шорт-лист премии Urban Land Institute
Единственным европейским проектом, вошедшим в шорт-лист премии Urban Land Institute Global Awards for Excellence (ULI), стала программа правительства Москвы "Моя улица", оператором которой выступила КБ Стрелка.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Двое руководителей ХК «Торпедо» задержаны по подозрению в растрате
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на слова официального представителя СУ СК РФ по Нижегородской области Алексея Воронина, речь идёт об исполнительном директоре «Торпедо» Сергее Матюнине и финансовом директоре клуба Наталье Ерёминой.
Обновлено в 08:24
Политика
Комитет министров Совета Европы вернул России право голоса в ПАСЕ
В ходе заседания министров Совета Европы в Хельсинки 17 мая было принято заявление, в котором указано, что полномочия представителей всех стран – членов Совета Европы в работе Комитета министров и Парламентской Ассамблеи Совета Европы равны.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Возросло число арестованных митингующих в Екатеринбурге
Обновлено в 03:54
Общество
На проект «Старшее поколение» выделят 100 миллиардов рублей
Как рассказал Дмитрий Медведев, в ближайшие годы финансирование составит 100 миллиардов рублей.
Обновлено в 09:35
Авто
В апреле в Европе вновь снизились продажи автомобилей
В апреле в Европе снизился уровень продаж автомобилей.
Обновлено в 08:32
Футбол
«Ювентус» объявил об уходе Аллегри с поста главного тренера
Обновлено в 07:38
Авто
Новую Skoda Octavia сфотографировали без камуфляжа
Шпионам удалось сфотографировать Skoda Octavia нового поколения.
Обновлено в 08:30
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
Путин оценил значение известного только по фантастике лазерного оружия
Президент России Владимир Путин назвал типы вооружений, которые, по его мнению, «практически весь XXI век» будут определять потенциал российской армии и флота.
Обновлено в 08:00
Политика
Глава оперативного управления МВД уходит в отставку
Глава оперативного управления МВД генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин, ранее возглавлявший московский главк, заявил, что планирует уйти в отставку.
Обновлено вчера в 22:16
Технологии
AliExpress будет доставлять товары в «Перекресток» и «Пятерочку»
Х5 Retail Group договорилась с AliExpress о доставке заказов в свои магазины, сообщил в пятницу гендиректор "Пятерочки" Сергей Гончаров.
Обновлено в 03:32
Технологии
В HiSilicon давно готовились к запрету, наложенному США
HiSilicon, дочерняя компания Huawei Technologies, занимающаяся выпуском микросхем, сегодня сообщила, что давно готова к «экстремальному сценарию», включающему запрет на закупку американской продукции и технологии.
Обновлено в 08:33
Экономика
Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok продать компании бизнесмена Артема Аветисяна «Финвижн» 9,99% банка «Восточный».
Обновлено в 04:45
Музыка
Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения-2019»
Обновлено вчера в 17:27
Кино
Фанаты требуют переснять финальный сезон «Игры престолов»
На платформе Change.org появилась петиция, созданная автором Dylan D. Он потребовал от создателей популярной саги «Игра престолов» переснять финальный сезон, взяв на работу компетентных сценаристов.
Обновлено в 03:30
Политика
Белоруссия приостановила транзит нефти в направлении Украины
Транзитные прокачки российской нефти в направлении Украины приостановлены из-за отсутствия в этой стране свободных резервуаров для откачки "грязной" нефти.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Самолёт экстренно сел в Одессе из-за сообщения о бомбе
В аэропорту Одессы совершил вынужденную посадку Airbus A321-231 авиакомпании Wind Rose, следовавший из Киева в Шарм-эш-Шейх.
Обновлено в 08:24
Авто
Названы лучшие кроссоверы и внедорожники в России
В классе кроссоверов и внедорожников лучшей моделью в России стал Subaru Outback.
Обновлено в 04:03