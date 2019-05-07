Футбол
Роберто Карлос заявил, что готов помочь «Анжи»Спорт-Экспресс вчера в 17:59
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Роберто Карлос готов помочь находящемуся на грани банкротства «Анжи», Это’о — нет
Sport24.ruвчера в 19:30
Роберто Карлос: «Тяжело видеть „Анжи“ в таком состоянии, я буду рад оказать поддержку»
Sportbox.RUвчера в 17:46
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Происшествия
В Саратовской области банда незаконно обналичила 1 млрд рублей
За оказываемые услуги злоумышленники получили комиссию в более чем 9 млн рублей, общая сумма, которую удалось вывести - около миллиарда.
Обновлено в 02:56
Энергетика
Консолидированный грузооборот Группы НМТП за 1 квартал вырос на 2,7%
Консолидированный грузооборот Группы НМТП за 1 квартал 2019 года вырос на 2,7% и составил 35,95 млн тонн, сообщает эмитент.
Обновлено в 03:06
Происшествия
В Петербурге госпитализировали ребенка после нападения мужчины
Двенадцатилетнего школьника госпитализировали в Санкт-Петербурге после нападения неизвестного мужчины, полиция разыскивает нападавшего, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Летевший в Самару самолет из Кипра срочно сел в Краснодаре
Самолет Кипр-Самара экстренно приземлился в Краснодаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя авиаперевозчика.
Обновлено в 02:10
Политика
Ангела Меркель: Еврокомиссия уже не остановит «Северный поток-2»
Фото: Twitter.com Еврокомиссия уже не сможет остановить строительство "Северного потока-2" — такое мнение высказала канцлер Германии Ангела Меркель в среду вечером, отвечая на вопрос газеты "Напdеlsвlатт", сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:07
Политика
Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал о планах Зеленского инициировать роспуск парламента, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 20:35
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Обновлено вчера в 11:14
Кино
Актер Пускепалис объяснил решение не сниматься на Западе
Обладатель «Серебряного медведя» Берлинского фестиваля, российский актер Сергей Пускепалис отказывается от предложений сниматься в зарубежном кино из-за неуважительного отношения к образу русского человека.
Обновлено в 03:14
Музыка
Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы
Обновлено вчера в 13:46
Наука
Ученые выяснили, как океан плавит антарктический лед
Большая часть исследований океана вблизи льдов до сих пор проводилась в летнее время, игнорируя зимние месяцы, когда море замерзает.
Обновлено 15 мая в 09:51
Экономика
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести
Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.
Обновлено в 02:46
Политика
Опрос о храме в Екатеринбурге обсудят в гордуме
Опрос о строительстве храма Святой Екатерины в Екатеринбурге будет предварительно обсуждён в гордуме.
Обновлено в 03:07
Музыка
Сергей Лазарев выступил на «Евровидении-2019»
Обновлено вчера в 16:11
Происшествия
Вход на биатлонный центр в Ханты-Мансийске ограничили из-за медвежонка
Вход на биатлонный центр в Ханты-Мансийске ограничили из-за медвежонка, замеченного ранее местными жителями, сообщили РИА Новости в пятницу в окружном учреждении "ЮграМегаСпорт", которое обслуживает спортивный комплекс.
Обновлено в 03:35
Политика
МИД заявил об ответных мерах на санкции США против чеченского спецназа
«Санкции США против специального подразделения быстрого реагирования «Терек» из Чеченской Республики отражают намерение либо осложнить международное сотрудничество в борьбе с терроризмом, либо страх перед его способностью действовать в Арктике», — говорится в заявлении.
Обновлено вчера в 20:00
Общество
Националистка поперхнулась кофе из-за песни «Катюша» на Украине
Песня "Катюша" стала центром скандала в одном из украинских детских садов в Мелитополе.
Обновлено вчера в 07:22
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Спорт
WADA назвало подлинными данные из московской лаборатории
17 января WADA сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской лаборатории и основные аналитические данные.
Обновлено в 03:12
Политика
Помпео рассказал о примерах успешного сотрудничества России и США
Сотрудничество Соединенных Штатов и России в борьбе с терроризмом помогло обеспечить безопасность граждан двух стран, и в этой сфере Москва и Вашингтон могут успешно работать вместе.
Обновлено вчера в 21:20
Армия и оружие
В проекте подлодок «Ясень-М» выявили ряд конструктивных недостатков
Многоцелевые атомные субмарины "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск" строятся по усовершенствованному проекту "Ясень-М" (885М).
Обновлено вчера в 09:24
Экономика
В «Сбербанк онлайн» появилась возможность отправлять деньги в Европу
Сбербанк запускает сервис денежных переводов в Европу через мобильное приложение «Сбербанк онлайн», сообщил «Ведомостям» представитель банка.
Обновлено в 03:00
Политика
Пушков ответил на отказ Климкина от участия в заседании Совета Европы
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ министра иностранных дел Украины Павла Климкина от участия в заседании Совета Европы.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия
Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве
Полиция ищет женщину, оставившую в четверг вечером маленькую девочку в поликлинике в центре Москвы.
Обновлено вчера в 17:25
Экономика
Чистый отток капитала из РФ удвоился
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за первые два месяца 2019 г. чистый вывоз капитала из РФ частным сектором вырос по сравнению с предыдущим годом в 2,1 раза и оказался равным $18,6 млрд.
Обновлено вчера в 19:44
Здоровье
Россияне назвали основными причинами своих болезней стресс и работу
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия
Во Владивостоке кассир за месяц похитила из банка 28 млн рублей
Во Владивостоке сотрудницу банка обвинили в хищении 28 млн рублей.
Обновлено в 02:03
Политика
Глава оперативного управления МВД уходит в отставку
Глава оперативного управления МВД генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин, ранее возглавлявший московский главк, заявил, что планирует уйти в отставку.
Обновлено вчера в 22:16
Футбол
Ильин оскорбил Мирзова по национальному признаку
Полузащитник тульского Арсенала Резиуан Мирзов ударил форварда Урала Владимира Ильина во время ответного полуфинала Кубка России (2:2), услышав в свой адрес оскорбление по национальному признаку.
Обновлено вчера в 07:39