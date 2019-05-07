Футбол

Роберто Карлос заявил, что готов помочь «Анжи»Спорт-Экспресс вчера в 17:59

Бывший защитник "Анжи" Роберто Карлос выразил готовность оказать помощь клубу.
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Роберто Карлос заявил, что готов помочь «Анжи»

Спорт-Экспрессвчера в 17:59

Роберто Карлос готов помочь находящемуся на грани банкротства «Анжи», Это’о — нет

Sport24.ruвчера в 19:30

Роберто Карлос: Очень трудно видеть «Анжи» в такой ситуации

Советский спортвчера в 18:22

Роберто Карлос готов помочь «Анжи»

Чемпионатвчера в 23:30

Роберто Карлос: «Тяжело видеть „Анжи“ в таком состоянии, я буду рад оказать поддержку»

Sportbox.RUвчера в 17:46

Роберто Карлос: «Тяжело видеть „Анжи“ в таком состоянии, я буду рад оказать поддержку»

Матч ТВвчера в 17:46

Роберто Карлос: если «Анжи» попросит о поддержке, буду рад ее оказать

РИА Новостивчера в 17:26
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Происшествия

В Саратовской области банда незаконно обналичила 1 млрд рублей

За оказываемые услуги злоумышленники получили комиссию в более чем 9 млн рублей, общая сумма, которую удалось вывести - около миллиарда.
Обновлено в 02:56
Энергетика

Консолидированный грузооборот Группы НМТП за 1 квартал вырос на 2,7%

Консолидированный грузооборот Группы НМТП за 1 квартал 2019 года вырос на 2,7% и составил 35,95 млн тонн, сообщает эмитент.
Обновлено в 03:06
Происшествия

В Петербурге госпитализировали ребенка после нападения мужчины

Двенадцатилетнего школьника госпитализировали в Санкт-Петербурге после нападения неизвестного мужчины, полиция разыскивает нападавшего, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 03:08
Происшествия

Летевший в Самару самолет из Кипра срочно сел в Краснодаре

Самолет Кипр-Самара экстренно приземлился в Краснодаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя авиаперевозчика.
Обновлено в 02:10
Политика

Ангела Меркель: Еврокомиссия уже не остановит «Северный поток-2»

Фото: Twitter.com Еврокомиссия уже не сможет остановить строительство "Северного потока-2" — такое мнение высказала канцлер Германии Ангела Меркель в среду вечером, отвечая на вопрос газеты "Напdеlsвlатт", сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:07
Политика

Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал о планах Зеленского инициировать роспуск парламента, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 20:35
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Обновлено вчера в 11:14
Кино

Актер Пускепалис объяснил решение не сниматься на Западе

Обладатель «Серебряного медведя» Берлинского фестиваля, российский актер Сергей Пускепалис отказывается от предложений сниматься в зарубежном кино из-за неуважительного отношения к образу русского человека.
Обновлено в 03:14
Музыка

Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы

Обновлено вчера в 13:46
Наука

Ученые выяснили, как океан плавит антарктический лед

Большая часть исследований океана вблизи льдов до сих пор проводилась в летнее время, игнорируя зимние месяцы, когда море замерзает.
Обновлено 15 мая в 09:51
Экономика

Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести

Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.
Обновлено в 02:46
Политика

Опрос о храме в Екатеринбурге обсудят в гордуме

Опрос о строительстве храма Святой Екатерины в Екатеринбурге будет предварительно обсуждён в гордуме.
Обновлено в 03:07
Музыка

Сергей Лазарев выступил на «Евровидении-2019»

Обновлено вчера в 16:11
Общество

В Рязани нашли «пропавшую» площадку, на которую жаловались Путину

Обновлено в 02:23
Происшествия

Вход на биатлонный центр в Ханты-Мансийске ограничили из-за медвежонка

Вход на биатлонный центр в Ханты-Мансийске ограничили из-за медвежонка, замеченного ранее местными жителями, сообщили РИА Новости в пятницу в окружном учреждении "ЮграМегаСпорт", которое обслуживает спортивный комплекс.
Обновлено в 03:35
Политика

МИД заявил об ответных мерах на санкции США против чеченского спецназа

«Санкции США против специального подразделения быстрого реагирования «Терек» из Чеченской Республики отражают намерение либо осложнить международное сотрудничество в борьбе с терроризмом, либо страх перед его способностью действовать в Арктике», — говорится в заявлении.
Обновлено вчера в 20:00
Общество

Националистка поперхнулась кофе из-за песни «Катюша» на Украине

Песня "Катюша" стала центром скандала в одном из украинских детских садов в Мелитополе.
Обновлено вчера в 07:22
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Спорт

WADA назвало подлинными данные из московской лаборатории

17 января WADA сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской лаборатории и основные аналитические данные.
Обновлено в 03:12
Политика

Помпео рассказал о примерах успешного сотрудничества России и США

Сотрудничество Соединенных Штатов и России в борьбе с терроризмом помогло обеспечить безопасность граждан двух стран, и в этой сфере Москва и Вашингтон могут успешно работать вместе.
Обновлено вчера в 21:20
Армия и оружие

В проекте подлодок «Ясень-М» выявили ряд конструктивных недостатков

Многоцелевые атомные субмарины "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск" строятся по усовершенствованному проекту "Ясень-М" (885М).
Обновлено вчера в 09:24
Экономика

В «Сбербанк онлайн» появилась возможность отправлять деньги в Европу

Сбербанк запускает сервис денежных переводов в Европу через мобильное приложение «Сбербанк онлайн», сообщил «Ведомостям» представитель банка.
Обновлено в 03:00
Политика

Пушков ответил на отказ Климкина от участия в заседании Совета Европы

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ министра иностранных дел Украины Павла Климкина от участия в заседании Совета Европы.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия

Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве

Полиция ищет женщину, оставившую в четверг вечером маленькую девочку в поликлинике в центре Москвы.
Обновлено вчера в 17:25
Экономика

Чистый отток капитала из РФ удвоился

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за первые два месяца 2019 г. чистый вывоз капитала из РФ частным сектором вырос по сравнению с предыдущим годом в 2,1 раза и оказался равным $18,6 млрд.
Обновлено вчера в 19:44
Армия и оружие

В «Росэлектронике» сообщили о планах по модернизации боевых машин

Обновлено в 00:39
Здоровье

Россияне назвали основными причинами своих болезней стресс и работу

Обновлено вчера в 12:27
Происшествия

Во Владивостоке кассир за месяц похитила из банка 28 млн рублей

Во Владивостоке сотрудницу банка обвинили в хищении 28 млн рублей.
Обновлено в 02:03
Политика

Глава оперативного управления МВД уходит в отставку

Глава оперативного управления МВД генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин, ранее возглавлявший московский главк, заявил, что планирует уйти в отставку.
Обновлено вчера в 22:16
Футбол

Ильин оскорбил Мирзова по национальному признаку

Полузащитник тульского Арсенала Резиуан Мирзов ударил форварда Урала Владимира Ильина во время ответного полуфинала Кубка России (2:2), услышав в свой адрес оскорбление по национальному признаку.
Обновлено вчера в 07:39
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Роберто Карлос
Бразильский футболист
Бразильский футболист, левый защитник. Способен был также сыграть на позиции как центрального защитника, так и опорного полузащитника. Чемпион мира 2002 года, серебряный призёр чемпионата мира 1998 года. Входит в список ФИФА 100. Один из 19 игроков, сыгравших более 100 матчей в Лиге чемпионов.
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Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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