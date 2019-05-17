Футбол
Роберто Карлос заявил, что готов помочь «Анжи»Спорт-Экспресс 17:59
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 20:27, Ашберн
Футбол
Месси получил правительственную награду Каталонии
Обновлено в 18:20
Общество
В США умер автор проекта пирамиды Лувра
В возрасте 102 лет в США скончался архитектор Бэй Юймин, прославившийся своим проектом пирамиды музея Лувр (Париж), пишет The New York Times.
Обновлено в 19:27
Общество
Group-IB зафиксировала накрутку голосов за участника шоу «Голос. Дети»
По данным компании, всего в накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тыс. СМС, массовая рассылка сообщений отправлялась за конкурсанта под номером семь (под ним голосование велось за Микеллу Абрамову).
Обновлено в 07:40
Экономика
Чистый отток капитала из РФ удвоился
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за первые два месяца 2019 г. чистый отток капитала из РФ частным сектором вырос по сравнению с предыдущим годом в 2,1 раза и оказался равным $18,6 млрд.
Обновлено в 19:44
Музыка
Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения-2019»
Обновлено в 17:27
Общество
Законопроект о возрастной маркировке компьютерных игр внесен в Госдуму
Законопроект об обязательной возрастной маркировке компьютерных игр внесла в Госдуму группа членов Совфеда, передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая.
Обновлено в 12:24
Музыка
Фадеев прокомментировал отмену результатов шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 08:56
Футбол
Хеведес из-за травмы выбыл до конца сезона
По информации пресс-службы, 31-летний немец выбыл из строя до конца сезона.
Обновлено в 15:57
Политика
Кадыров прокомментировал внесение «Терека» в санкционный список США
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал внесение в санкционный «список Магнитского» спецотряда «Терек» и его командира Абузайда Висмурадова.
Обновлено в 15:55
Армия и оружие
Британские истребители дважды сопровождали самолеты ВКС над Эстонией
Истребители британских ВВС дважды за последние два дня поднимались в воздух с базы в Эстонии для сопровождения российских военных самолетов, сообщило Минобороны Соединенного Королевства.
Обновлено в 06:09
Общество
5 благоприятных дней осталось у дачников в мае для посадки картофеля
Что же касается лунного календаря, то здесь у садоводов не так много благоприятных дней, а точнее всего пять, в которые в мае можно успеть посадить картофель и надеяться на хороший урожай.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Во Владивостоке работница банка украла 28 млн рублей
Прокуратура Фрунзенского района города Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное в особо крупном размере).
Обновлено в 13:28
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель F-16
Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщило местное отделение телеканала ABC.
Обновлено в 19:37
Футбол
«Милан» хочет видеть Сарри главным тренером вместо Гаттузо
Как сообщает The Telegraph, руководство «Ромы» хотело видеть итальянца Антонио Конте на посту главного тренера, однако специалист отказался от предложения.
Обновлено в 16:22
Происшествия
Власти Кубы озвучили причину крушения Boeing 737 в 2018 году
Как сообщает издание Granma, Институт гражданской авиации Кубы обнародовал отчет о возможных причинах катастрофы лайнера Boeing 737 в аэропорту Гаваны в мае 2018 года, разбившегося сразу после взлета.
Обновлено в 19:30
ЖКХ
Плата за отопление изменится в России
Россияне станут платить за отопление по-новому, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 10:46
Общество
В Екатеринбурге приостановили строительство храма
Обновлено в 14:45
Наука
Психологи рассказали, какие пары чаще занимаются сексом
Психологи из Норвежского университета естественных и технических наук провели опрос 92-х состоящих в романтических отношениях пар, и выяснили, чем отличаются те из них, кто чаще других занимается сексом.
Обновлено в 07:31
Политика
Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.
Обновлено в 18:36
Гаджеты
Valve выпустила Steam Link для iOS и Apple TV
Компания Valve выпустила свое приложение Steam Link для устройств на iOS, а также Apple TV.
Обновлено в 07:18
Экономика
Чиновники меняют расчет прожиточного минимума пенсионеров
Минтруд опубликовал законопроект с едиными правилами расчета прожиточного минимума пенсионера в регионах.
Обновлено в 13:06
Футбол
Тер Штеген получил травму колена
Обновлено в 09:52
Экономика
АСВ предлагает получать страховые выплаты через маркетплейс
АСВ предлагает получать страховые выплаты через маркетплейс Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заявило о планах дать возможность вкладчикам лишившихся лицензии банков получать страховое возмещение через маркетплейс ЦБ.
Обновлено в 19:04
Армия и оружие
Два американских эсминца вошли в Персидский залив
Обновлено в 19:16
Здоровье
Россиянин с ВИЧ отметил столетний юбилей
Глава Роспотребнадзора заявила на форуме "Остановим СПИД вместе", что возраст ВИЧ-инфицированных людей при соблюдении терапии может доходить до 100 лет.
Обновлено в 12:13
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 22:00