Футбол

Роберто Карлос заявил, что готов помочь «Анжи»Спорт-Экспресс 17:59

Бывший защитник "Анжи" Роберто Карлос выразил готовность оказать помощь клубу.
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Роберто Карлос готов помочь находящемуся на грани банкротства «Анжи», Это’о — нет

Sport24.ru19:30

Роберто Карлос: Очень трудно видеть «Анжи» в такой ситуации

Советский спорт18:22

Роберто Карлос заявил, что готов помочь «Анжи»

Спорт-Экспресс17:59

Роберто Карлос: «Тяжело видеть „Анжи“ в таком состоянии, я буду рад оказать поддержку»

Матч ТВ17:46

Роберто Карлос: «Тяжело видеть „Анжи“ в таком состоянии, я буду рад оказать поддержку»

Sportbox.RU17:46

Роберто Карлос: если «Анжи» попросит о поддержке, буду рад ее оказать

РИА Новости17:26
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Футбол

Месси получил правительственную награду Каталонии

Обновлено в 18:20
Общество

В США умер автор проекта пирамиды Лувра

В возрасте 102 лет в США скончался архитектор Бэй Юймин, прославившийся своим проектом пирамиды музея Лувр (Париж), пишет The New York Times.
Обновлено в 19:27
Общество

Group-IB зафиксировала накрутку голосов за участника шоу «Голос. Дети»

По данным компании, всего в накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тыс. СМС, массовая рассылка сообщений отправлялась за конкурсанта под номером семь (под ним голосование велось за Микеллу Абрамову).
Обновлено в 07:40
Экономика

Чистый отток капитала из РФ удвоился

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за первые два месяца 2019 г. чистый отток капитала из РФ частным сектором вырос по сравнению с предыдущим годом в 2,1 раза и оказался равным $18,6 млрд.
Обновлено в 19:44
Музыка

Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения-2019»

Обновлено в 17:27
Общество

Законопроект о возрастной маркировке компьютерных игр внесен в Госдуму

Законопроект об обязательной возрастной маркировке компьютерных игр внесла в Госдуму группа членов Совфеда, передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая.
Обновлено в 12:24
Музыка

Фадеев прокомментировал отмену результатов шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 08:56
Происшествия

В аэропорту Симферополя полицейские задержали пьяную пассажирку

Обновлено в 13:05
Футбол

Хеведес из-за травмы выбыл до конца сезона

По информации пресс-службы, 31-летний немец выбыл из строя до конца сезона.
Обновлено в 15:57
Политика

Песня «Катюша» стала причиной скандала в украинском детском саду

Обновлено в 03:19
Политика

Кадыров прокомментировал внесение «Терека» в санкционный список США

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал внесение в санкционный «список Магнитского» спецотряда «Терек» и его командира Абузайда Висмурадова.
Обновлено в 15:55
Армия и оружие

Британские истребители дважды сопровождали самолеты ВКС над Эстонией

Истребители британских ВВС дважды за последние два дня поднимались в воздух с базы в Эстонии для сопровождения российских военных самолетов, сообщило Минобороны Соединенного Королевства.
Обновлено в 06:09
Общество

5 благоприятных дней осталось у дачников в мае для посадки картофеля

Что же касается лунного календаря, то здесь у садоводов не так много благоприятных дней, а точнее всего пять, в которые в мае можно успеть посадить картофель и надеяться на хороший урожай.
Обновлено в 05:30
Происшествия

Во Владивостоке работница банка украла 28 млн рублей

Прокуратура Фрунзенского района города Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное в особо крупном размере).
Обновлено в 13:28
Происшествия

В Калифорнии разбился истребитель F-16

Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщило местное отделение телеканала ABC.
Обновлено в 19:37
Футбол

«Милан» хочет видеть Сарри главным тренером вместо Гаттузо

Как сообщает The Telegraph, руководство «Ромы» хотело видеть итальянца Антонио Конте на посту главного тренера, однако специалист отказался от предложения.
Обновлено в 16:22
Происшествия

Власти Кубы озвучили причину крушения Boeing 737 в 2018 году

Как сообщает издание Granma, Институт гражданской авиации Кубы обнародовал отчет о возможных причинах катастрофы лайнера Boeing 737 в аэропорту Гаваны в мае 2018 года, разбившегося сразу после взлета.
Обновлено в 19:30
ЖКХ

Плата за отопление изменится в России

Россияне станут платить за отопление по-новому, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 10:46
Общество

В Екатеринбурге приостановили строительство храма

Обновлено в 14:45
Политика

Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке

Обновлено в 16:08
Наука

Психологи рассказали, какие пары чаще занимаются сексом

Психологи из Норвежского университета естественных и технических наук провели опрос 92-х состоящих в романтических отношениях пар, и выяснили, чем отличаются те из них, кто чаще других занимается сексом.
Обновлено в 07:31
Космос

Странствующая Земля: ученые объясняют, как можно изменить орбиту

Обновлено в 14:01
Политика

Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.
Обновлено в 18:36
Гаджеты

Valve выпустила Steam Link для iOS и Apple TV

Компания Valve выпустила свое приложение Steam Link для устройств на iOS, а также Apple TV.
Обновлено в 07:18
Экономика

Чиновники меняют расчет прожиточного минимума пенсионеров

Минтруд опубликовал законопроект с едиными правилами расчета прожиточного минимума пенсионера в регионах.
Обновлено в 13:06
Футбол

Тер Штеген получил травму колена

Обновлено в 09:52
Экономика

АСВ предлагает получать страховые выплаты через маркетплейс

АСВ предлагает получать страховые выплаты через маркетплейс Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заявило о планах дать возможность вкладчикам лишившихся лицензии банков получать страховое возмещение через маркетплейс ЦБ.
Обновлено в 19:04
Армия и оружие

Два американских эсминца вошли в Персидский залив

Обновлено в 19:16
Здоровье

Россиянин с ВИЧ отметил столетний юбилей

Глава Роспотребнадзора заявила на форуме "Остановим СПИД вместе", что возраст ВИЧ-инфицированных людей при соблюдении терапии может доходить до 100 лет.
Обновлено в 12:13
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 22:00
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Роберто Карлос
Бразильский футболист
Бразильский футболист, левый защитник. Способен был также сыграть на позиции как центрального защитника, так и опорного полузащитника. Чемпион мира 2002 года, серебряный призёр чемпионата мира 1998 года. Входит в список ФИФА 100. Один из 19 игроков, сыгравших более 100 матчей в Лиге чемпионов.
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Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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