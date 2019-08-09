Футбол
Роберто Карлос повторил свой знаменитый удар с необычной траекториейSoccer.ru вчера в 23:11
Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос повторил свой знаменитый гол со штрафного, который он забил Фабьену Бартезу в ворота сборной Франции в 1997 году. 46-летний бразилец спустя 22 года повторил свой знаменитый удар в эфире португальского ТВ.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 14:17, Вашингтон
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