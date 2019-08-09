Футбол
Роберто Карлос повторил свой знаменитый удар с необычной траекториейSoccer.ru вчера в 23:11
Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос повторил свой знаменитый гол со штрафного, который он забил Фабьену Бартезу в ворота сборной Франции в 1997 году. 46-летний бразилец спустя 22 года повторил свой знаменитый удар в эфире португальского ТВ.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:39, Вашингтон
Футбол
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Как стало известно Sport24, нападающий «Зенита» Лука Джорджевич пока не подписал контракт с московским «Локомотивом».
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Царские долги: французский депутат требует российские деньги
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В Москве зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление
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В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.
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В Москве похоронили Вилли Токарева
В Москве на Калитниковском кладбище похоронили певца Вилли Токарева.
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Опубликовано видео момента ДТП с автобусом под Новороссийском
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео момента аварии пассажирского автобуса, который слетел в обрыв под Новороссийском 7 августа.
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Обновлено в 06:11
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Вещание федеральных каналов на несколько минут прервали из-за сообщения о штормовом предупреждении.
Обновлено вчера в 14:15
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Обновлено вчера в 12:55
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Зеленский не захотел подписывать заявление с патриархом Варфоломеем
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия
В Забайкалье осудят экс-полицейского, виновного в убийстве
Следователи установили, что мотивом у экс-полицейского стала неприязнь к потерпевшему.
Обновлено в 06:14
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Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Российские авиакомпании не имеют права осуществлять перелеты через территорию Украины, в отношении украинских самолетов Москва ввела аналогичные меры.
Обновлено в 03:39
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Названа дата начала работы Верховной рады нового созыва
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Шендеровича оштрафовали за участие в московской акции 27 июля
Писатель-сатирик и журналист Виктор Шендерович оштрафован на 10 тысяч рублей за участие в несогласованной акции 27 июля в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в Дорогомиловском суде столицы.
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«Квартал 95» нашел замену Зеленскому
Обновлено вчера в 14:46
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Захарова оценила обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией Японии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с включением южнокурильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в состав Японии на карте эстафеты олимпийского огня Токио-2020.
Обновлено в 08:28
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«Победа» разрешила брать ноутбуки сверх нормы ручной клади
Российская авиакомпания «Победа» разрешила брать с собой в самолет ноутбуки сверх нормы, которая установлена для ручной клади.
Обновлено в 08:57