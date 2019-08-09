Футбол

Роберто Карлос повторил свой знаменитый чудо-гол со штрафногоМИР 24 04:16

Знаменитый в прошлом футболист, защитник сборной Бразилии Роберто Карлос повторил свой гол, который он забил со штрафного в товарищеской игре против национальной команды Франции в 1997 году. Соответствующий видеоролик опубликован на странице спортсмена в Instagram.
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