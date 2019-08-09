Футбол
Роберто Карлос повторил свой уникальный гол со штрафногоПрофиль 11:00
Экс-защитник сборной Бразилии, известный в прошлом футболист Роберто Карлос повторил свой уникальный гол 1997 года. Тогда в товарищеской игре против национальной команды Франции он забил в ворота противника со штрафного. Ролик с повторением гола размещён на странице Карлоса в Instagram.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:43, Вашингтон
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