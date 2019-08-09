Футбол

Роберто Карлос повторил свой «нарушивший законы физики» голТК Звезда 04:30

В 2010 году ученые, пытавшиеся объяснить направление полета мяча, пришли к выводу, что защитник сильно закрутил мяч ногой, из-за чего он смог изменить траекторию. Однако некоторые, описывая гол, говорят, что он «нарушил законы физики».
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