Футбол
Роберто Карлос повторил свой «нарушивший законы физики» голТК Звезда 04:30
В 2010 году ученые, пытавшиеся объяснить направление полета мяча, пришли к выводу, что защитник сильно закрутил мяч ногой, из-за чего он смог изменить траекторию. Однако некоторые, описывая гол, говорят, что он «нарушил законы физики».
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 05:10, Вашингтон
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