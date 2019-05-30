Футбол

Роберто Карлос отказался финансово помогать «Анжи»News.ru 05:47

Ранее бразилец, выступавший за «Анжи» с 2011 по 2012 год и за который сыграл в 32 матчах во всех турнирах и забил четыре гола, заявил, что готов помочь клубу уйти от банкротства.
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Роберто Карлос пожелал «Анжи» вернуться в профессиональный футбол

Спорт-Экспресс06:06

Роберто Карлос не готов оказать финансовую поддержку ФК «Анжи»

ТАСС06:04

Р. Карлос: грустно, что так происходит с «Анжи», но наличными не помогу

Чемпионат05:56

Роберто Карлос: Помочь «Анжи»? Наличкой точно не получится

Советский спорт05:54

Роберто Карлос: «Жаль, что „Анжи“ в таком положении. Помочь финансово? Наличкой точно не получится»

Sport24.ru05:47

Роберто Карлос отказался помочь «Анжи» финансово

Махачкалинские известия06:48

Роберто Карлос: «Мне жаль „Анжи“, но о финансовой поддержке речи идти не может»

Sports.ru06:46
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В Подмосковье утвердили правила организации платных парковок

В Подмосковье утвердили правила организации платных парковок в регионе.
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Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
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В Кабардино-Балкарии задержали 12 действующих и бывших офицеров полиции по подозрению во взяточничестве, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
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Происшествия

Эштон Кутчер дал показания по делу об убийстве бывшей девушки

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Авто

Новый кроссовер Kia для России сфотографировали без камуфляжа

В распоряжении издания Autoblog оказались шпионские фотографии нового компактного кроссовера Kia, который в том числе появится и на российском рынке.
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Футбол

Кариус отказался от приглашения «Ливерпуля» на финал Лиги чемпионов

Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус, на правах аренды выступающий за «Бешикташ», отказался от приглашения мерсисайдцев на их финальный матч Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом», сообщает Daily Mail.
Обновлено в 05:45
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В Улан-Удэ батут вместе с детьми унесло ветром

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Мадуро заявил о тайных переговорах властей Венесуэлы с оппозицией

Власти Венесуэлы в течение как минимум двух месяцев вели тайные переговоры с оппозицией. Об этом заявил президент республики Николас Мадуро.
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Происшествия

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Армия и оружие

Названы возможные причины крушения Ми-8

В украинской военной прокуратуре назвали основные версии авиакатастрофы с Ми-8 в Ровенской области, сообщает РИА "Новости" Там отметили, что причиной трагедии могли стать техническая неисправность, качество топливо и плохая подготовка к полету.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие

Россия модернизирует «самолеты Судного дня» Ил-80 и Ил-82

Опытно-конструкторская работа по модернизации воздушных командных пунктов (ВКП) на базе самолетов Ил-80 и Ил-82 завершена, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко в ходе посещения нижегородского НПП "Полет".
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Происшествия

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Сын Кадырова снялся в турецком сериале

Третий сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 11-летний Адам принял участие в съемках популярного турецкого сериала "Воскресший Эртугрул".
Обновлено в 07:34
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Российский владелец «Челси» Роман Абрамович посетил победный для своей команды финал Лиги Европы с «Арсеналом».
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В Саратове женщина умерла от геморрагической лихорадки с почечным синдромом.
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Здоровье

Самого маленького в истории новорожденного выходили в США

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Проект постановления об отставке Гройсмана был внесен в парламент 29 мая, после того как его одобрил комитет правовой политики и правосудия.
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Из судов Краснодара изъяли дела в ходе проверки жалоб автоконцернов

Ранее крупные мировые автоконцерны, включая Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar LandRover, пожаловались в ФСБ, Генпрокуратуру РФ, Совет по противодействию коррупции при президенте России и Высшую квалификационную коллегию судей на мошеннические схемы по взысканию компенсаций с участием судов Краснодара.
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Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане

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Транспорт

Билеты в плацкарт подорожали в два раза

Общероссийское объединение пассажиров сообщило, что билеты в плацкартные вагоны с отправлением в июне-июле 2019 года подорожали на 65-100%.
Обновлено в 03:04
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Роберто Карлос
Бразильский футболист
Бразильский футболист, левый защитник. Способен был также сыграть на позиции как центрального защитника, так и опорного полузащитника. Чемпион мира 2002 года, серебряный призёр чемпионата мира 1998 года. Входит в список ФИФА 100. Один из 19 игроков, сыгравших более 100 матчей в Лиге чемпионов.
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Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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