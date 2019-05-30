Футбол

Роберто Карлос отказался финансово помочь «Анжи»Замана 07:25

Напомним, что бразилец играл в "Анжи" с 2011 по 2012 г. Отметим, что в последнее время клуб испытывает серьезные финансовые трудности.
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Роберто Карлос пожелал «Анжи» вернуться в профессиональный футбол

Спорт-Экспресс06:06

Роберто Карлос не готов оказать финансовую поддержку ФК «Анжи»

ТАСС06:04

Роберто Карлос: «Мне жаль „Анжи“, но о финансовой поддержке речи идти не может»

Sports.ru06:46

Роберто Карлос: Помочь «Анжи»? Наличкой точно не получится

Советский спорт05:54

Роберто Карлос: «Жаль, что „Анжи“ в таком положении. Помочь финансово? Наличкой точно не получится»

Sport24.ru05:47

Роберто Карлос отказался помочь «Анжи» финансово

Махачкалинские известия06:48

Р. Карлос: грустно, что так происходит с «Анжи», но наличными не помогу

Чемпионат05:56
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Авто

На аукционе продадут новый MG Metro 6R4 из 80-х

Обновлено в 09:06
Хоккей

Стали известны претенденты на премию «Спортсмен года» по версии GQ

Мужской журнал GQ назвал претендентов на награду "Спортсмен года". На сайте издания можно проголосовать за одного указанных спортсменов.
Обновлено в 16:02
Общество

Ливень с градом обрушился на Москву

Сильный дождь с грозой и градом обрушился на центральные районы Москвы днем в четверг, 30 мая.
Обновлено в 09:59
Политика

Беглов пойдет на выборы главы Петербурга как самовыдвиженец

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что он пойдет на выборы главы города в качестве самовыдвиженца .
Обновлено в 15:53
Происшествия

Школьница скончалась на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Общество

В России предложили выплачивать отцовский капитал

В России предложили выплачивать отцовский капитал. Субсидию планируют выдавать при рождении 3-го ребенка в семье.
Обновлено вчера в 11:13
Политика

Лавров прокомментировал военную активность России на Курилах

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя озабоченность Японии в связи с военной активностью России на Южных Курилах, напомнил, что российские вооруженные силы работают на своей территории.
Обновлено в 06:29
Происшествия

ВСУ обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР

Обновлено в 15:34
Общество

На Удальцовских прудах на юго-западе Москвы начали вырубать сквер

Заказчик стройки, компания НОВАТЭК сообщила, что все работы ведёт в рамках закона и что профинансировала благоустройство.
Обновлено в 15:31
Авто

Уникальная спецсерия Suzuki SX4 появилась в РФ

Уникальная модификация разработана на базе топовой комплектации GLX. Спецсерия Tabi создана для любителей путешествовать на автомобиле.
Обновлено в 07:50
Музыка

Арнольд Шварценеггер зачитал рэп о самом себе

Австрийский певец Андреас Габалье снял клип на песню, посвящённую Арнольду Шварценеггеру и его карьере.
Обновлено в 06:00
Игры

Разработчики тизерят новую часть Call of Duty

Обновлено 28 мая в 08:42
Политика

Зеленский пообещал купить квартиру семье погибшего шахтера

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с работниками шахты "Лесная" и представителями СМИ пообещал лично купить квартиру для семьи погибшего шахтера.
Обновлено в 09:40
Общество

Путин наградил восемь многодетных семей орденами «Родительская слава»

Президент России Владимир Путин вручил восьми многодетным семьям ордена "Родительская слава".
Обновлено в 12:02
Музыка

Баллада The Beatles снова признана лучшей композицией всех времен

Обновлено в 09:44
Политика

Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану С-400

Россия отклонила запрос Ирана о продаже ему зенитной ракетной системы С-400, утверждает в четверг информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 12:11
Армия и оружие

ЛНР отбила атаку украинской ДРГ

Военнослужащий диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины погиб, когда украинские силовики пытались проникнуть на территорию ЛНР, заявил начальник пресс-службы управления народной милиции республики Яков Осадчий.
Обновлено вчера в 13:25
Наука

К нарушениям в работе сердца может привести употребление энергетиков

В ходе проверки артериального давления у добровольцев выяснилось, что употребление энергетика увеличило диастолическое давление, а также изменило ритм сердца.
Обновлено в 15:03
Шоу-бизнес

Вызывающий наряд Успенской возмутил поклонников

Концертный наряд Успенской вызвал неодобрительную реакцию поклонников.
Обновлено в 14:50
Политика

Женевскую штаб-квартиру ООН возглавит россиянка

Россиянка Татьяна Валовая возглавит штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в Женеве.
Обновлено в 13:02
Наука

Ученые назвали сокращающие жизнь продукты

Пища с высокой степенью обработки сокращает жизнь, способствуя развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 12:06
Армия и оружие

На полигоне под Волгоградом показали новейший армейский тягач

На полигоне Прудбой под Волгоградом сегодня продемонстрировали новейший военный тягач КЭТ-Л1 на базе шасси КаМАЗ-6560-1345-022.
Обновлено в 13:58
Футбол

«Чеховские медведи» сравняли счет в финальной серии ЧР

Во втором матче финала чемпионата России по гандболу среди мужчин Чеховские медведи обыграли Спартак 32:31 (2ОТ).
Обновлено в 16:24
Происшествия

В Калуге арестант утопил сокамерника в тазу

Суд приговорил к 13 годам колонии жителя Санкт-Петербурга, который в СИЗО Калуги избил сокамерника и утопил его в тазу, сообщает в четверг управление СК России по Калужской области.
Обновлено в 13:02
Происшествия

Суды Петербурга рассматривают дела после массовой облавы на мигрантов

В Петербурге районные суды регистрируют и начинают рассматривать административные дела в отношении приезжих из Таджикистана и Узбекистана, которых сегодня массово задерживали по всему городу.
Обновлено в 11:45
Общество

Подмосковные обманутые дольщики получат в 2019 году 19,5 тысячи ключей

Обновлено в 15:03
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин изменил Виталине Цымбалюк-Романовской с бывшей невестой

Сегодня в эфир Первого канала вышел второй выпуск шоу «На самом деле» Дмитрия Шепелева, посвященный Прохору Шаляпину и Виталине Цымбалюк-Романовской.
Обновлено в 09:24
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено в 15:30
Наука

Ученые рассказали о способе раннего выявления рака

Технология направлена на выявлении фрагментов мутационной версии гена TERT, об этом сообщает «Югополис».
Обновлено 28 мая в 09:48
Здоровье

Депздрав предупредил москвичей о риске развития «кофейной» зависимости

Кофе может вызывать зависимость, если его пить слишком часто, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного Департамента здравоохранения Евгений Брюн.
Обновлено в 02:38
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Роберто Карлос
Бразильский футболист
Бразильский футболист, левый защитник. Способен был также сыграть на позиции как центрального защитника, так и опорного полузащитника. Чемпион мира 2002 года, серебряный призёр чемпионата мира 1998 года. Входит в список ФИФА 100. Один из 19 игроков, сыгравших более 100 матчей в Лиге чемпионов.
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Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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