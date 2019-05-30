Футбол

Роберто Карлос не сможет помочь «Анжи»Вести.Ru 06:23

Бывший капитан махачкалинского "Анжи" Роберто Карлос огорчен судьбой клуба, оказавшегося на грани банкротства. Однако чемпион мира 2002 года не готов поддержать махачкалинцев материально. "Анжи" выбыл из премьер-лиги, после чего не смог пройти лицензирование в ФНЛ.
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Роберто Карлос: «Жаль, что „Анжи“ в таком положении. Помочь финансово? Наличкой точно не получится»

Sport24.ru05:47

Роберто Карлос не готов оказать финансовую поддержку ФК «Анжи»

ТАСС06:04

Р. Карлос: грустно, что так происходит с «Анжи», но наличными не помогу

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Роберто Карлос: Помочь «Анжи»? Наличкой точно не получится

Советский спорт05:54

Роберто Карлос пожелал «Анжи» вернуться в профессиональный футбол

Спорт-Экспресс06:06

Роберто Карлос отказался помочь «Анжи» финансово

Махачкалинские известия06:48

Роберто Карлос: «Мне жаль „Анжи“, но о финансовой поддержке речи идти не может»

Sports.ru06:46
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Политика

Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку

Проект постановления об отставке Гройсмана был внесен в парламент 29 мая, после того как его одобрил комитет правовой политики и правосудия.
Обновлено в 06:29
Происшествия

Пожарные в «Зимней вишне» отказались от помощи клоуна

Обновлено в 06:31
Происшествия

12 действующих и бывших офицеров МВД задержали в Кабардино-Балкарии

Обновлено в 06:26
Происшествия

Появилось видео опрокинувшегося вместе с детьми батута в Улан-Удэ

Батут перед торговым центром в Октябрьском районе перевернулся 30 мая. Пострадали четверо детей от двух до семи лет.
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес

Рита Дакота рассказала, как тренирует интимные мышцы

Двадцатидевятилетняя певица Рита Дакота выложила в своем Instagram откровенный пост, в котором призвала женщин не смущаться посещать секс-тренинги и тренировать интимные мышцы.
Обновлено в 05:25
Политика

Песков не знает о консультациях с Кремлем о правоприменении статьи об оскорблении власти

Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову не известно, проводятся ли какие-то консультации с Кремлем о том, как интерпретировать действия, которые квалифицируются по статье об оскорблении власти.
Обновлено в 06:19
Наука

Установлен необходимый минимум активности для пожилых женщин

Исследователи из США и Японии установили взаимосвязь между уровнем физической активности пожилых женщин и показателем смертности.
Обновлено вчера в 21:18
Экономика

Жители России предпочитают хранить сбережения в рублях — опрос

Большинство имеющих сбережения жителей России хранят их в рублях, свидетельствуют данные опроса, проведенного холдингом «Ромир».
Обновлено в 01:59
Армия и оружие

Названы возможные причины крушения Ми-8 на Украине

Начальник управления украинской военной прокуратуры Западного региона Юрий Табака назвал основные версии авиакатастрофы с Ми-8 в Ровенской области.
Обновлено в 06:56
Музыка

Составлен рейтинг лучших песен всех времён

Портал 24/7 Wall Street составил список из ста лучших песен в истории человечества, основываясь на данных о продажах композиции, появлениях в хит-парадах и количестве каверов.
Обновлено в 07:10
Политика

В Кремле ждут от социологов объяснения падения рейтинга Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал результаты последнего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) относительно исторического падения показателя личного доверия Владимиру Путину.
Обновлено в 07:02
Общество

Уральский бизнесмен купил дороги и требует с омичей деньги за проезд

Обновлено в 07:20
Футбол

«Чайка» получила лицензию для выступления в ФНЛ

Футбольный клуб «Чайка» получил лицензию, которая позволит команде в следующем сезоне выступать в ФНЛ, об этом сообщает сайт команды.
Обновлено в 06:35
Здоровье

Самого маленького в истории новорожденного выходили в США

Обновлено в 03:16
Энергетика

«Газпром» обжаловал арест активов в Люксембурге

15 апреля 2019 года «Газпром» подал в суд Люксембурга иск об оспаривании ареста, а 24 мая обратился в апелляционный суд.
Обновлено в 05:23
Политика

Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина

Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено 28 мая в 23:00
Авто

В Сети опубликованы рендеры нового поколения Skoda Octavia

Независимые дизайнеры представили рендерные изображения следующего поколения Skoda Octavia, созданные на основе опубликованных накануне шпионских снимков.
Обновлено в 03:14
Происшествия

В Башкирии объявлена в розыск кассир, укравшая из банка 23 млн рублей

По версии правоохранителей, 35-летняя кассир из Салавата Луиза Хайруллина украла из кассы "Россельхозбанка" 23 млн рублей.
Обновлено в 03:56
Религия

В Екатеринбургской епархии заявили о нехватке храмов в городе

Жители Екатеринбурга предложили 53 площадки для строительства храма Святой Екатерины, потому что в городе не хватает церквей.
Обновлено в 07:02
Армия и оружие

Ради НАТО Украина упразднит прапорщиков

На Украине Верховная рада одобрила в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы", предусматривающий изменение системы званий в ВС страны.
Обновлено в 07:06
Транспорт

В «Яндекс.Такси» может появиться функция заказа вертолета

Обновлено вчера в 23:24
Происшествия

Погибшей на ЕГЭ школьнице советовали не сдавать экзамен

Выпускнице, скончавшейся на едином государственном экзамене по математике в Чебоксарах, настоятельно советовали не сдавать ЕГЭ.
Обновлено вчера в 10:16
Происшествия

Россиянина оштрафовали за молчание о будущем теракте

Выборгский районный суд оштрафовал на 20 тысяч рублей Вячеслава Павловского, не сообщившего в полицию о готовящемся теракте в Дагестане.
Обновлено в 05:42
Армия и оружие

Токио: Система ПРО Японии не угрожает России

Системы противоракетной обороны Японии, включая американские комплексы Aegis Ashore, представляют собой чисто оборонительную систему.
Обновлено в 06:58
Экономика

Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
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Общество

Ассанж переведен в тюремную больницу

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж переведен в больничное отделение тюрьмы Белмарш в предместье Лондона, заявили представители организации в Twitter.
Обновлено в 04:19
Авто

Стало известно, каким будет «Русский Прадо» от УАЗ за 1,5 млн рублей

Обновлено в 07:03
Транспорт

РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт

Обновлено в 04:31
Игры

Группа Iron Maiden подала в суд на издателя шутера Ion Maiden

Британская хеви-метал-группа Iron Maiden подала в суд на компанию 3D Realms, издателя шутера от первого лица Ion Maiden, за нарушение прав на товарный знак.
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Авто

Серийный аналог Hyundai Creta от Kia получил имя Seltos

Новый компактный кроссовер KIA, который приедет в Россию в 2020 году в качестве прямого конкурента Hyundai Creta, назвали KIA Seltos.
Обновлено в 00:22
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Роберто Карлос
Бразильский футболист
Бразильский футболист, левый защитник. Способен был также сыграть на позиции как центрального защитника, так и опорного полузащитника. Чемпион мира 2002 года, серебряный призёр чемпионата мира 1998 года. Входит в список ФИФА 100. Один из 19 игроков, сыгравших более 100 матчей в Лиге чемпионов.
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Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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