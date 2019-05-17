Футбол

Роберто Карлос может помочь «Анжи»Замана 02:34

Бразилец отметил, что будет рад помочь, если клуб обратится к нему за поддержкой.
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Президент «Анжи»: «Желание Роберто Карлоса помочь — это реакция нормального дагестанца!»

Матч ТВ06:57

Президент «Анжи»: «Желание Роберто Карлоса помочь — это реакция нормального дагестанца!»

Sportbox.RU06:57

Роберто Карлос заявил, что готов помочь «Анжи»

Спорт-Экспрессвчера в 17:59

Роберто Карлос готов помочь «Анжи»

Чемпионатвчера в 23:30

Роберто Карлос: Очень трудно видеть «Анжи» в такой ситуации

Советский спортвчера в 18:22

«Это реакция нормального дагестанца!» Кадиев — о готовности Роберто Карлоса помочь «Анжи»

Sport24.ru06:13

Роберто Карлос: если «Анжи» попросит о поддержке, буду рад ее оказать

РИА Новостивчера в 17:26
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Экономика

Экономика России резко замедлилась

О сдержанном потребительском спросе ранее писал ЦБ: реальные доходы населения в январе – марте упали на 2,3% в годовом выражении из-за сильного замедления роста реальных зарплат на фоне высокой базы прошлого года, когда перед президентскими выборами стремительно увеличивались зарплаты бюджетников.
Обновлено в 13:17
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Британский лайнер успешно приземлился без шасси

В аэропорту Белфаста, Северная Ирландия, экипаж самолета британской авиакомпании Flybe сумел успешно произвести аварийную посадку без передней стойки шасси.
Обновлено в 14:32
Музыка

Лазарев выступил во втором полуфинале «Евровидения»

Певец Сергей Лазарев выступил во втором полуфинале международного конкурса «Евровидение-2019», на котором он представлял Россию.
Обновлено вчера в 16:25
Шоу-бизнес

Гламурная телеведущая увеличила ягодицы «ядовитыми» имплантами

Обновлено в 05:45
Происшествия

Мужчина подорвал гранату в банке в Луганской области

В помещении филиала одного из банков в Старобельске Луганской области Украины посетитель подорвал гранату, сообщили в украинской полиции.
Обновлено в 13:42
Авто

Rolls-Royce предлагает шампанское за почти 50 000 долларов

Корпус сундука выполнен из обработанного алюминия и углеродного волокна, и на нем даже нашлось место, где дизайнеры нанесли логотип Spirit of Ecstasy и вставки из дерева Tudor Oak — такие материалы можно найти и в автомобилях марки.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие

Небензя ответил на сомнения постпреда Британии в российской медицине

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя иронично ответил на сомнения, высказанные его британской коллегой Карен Пирс, относительно качества российской медицины.
Обновлено в 13:07
Экономика

АСВ обнаружило масштабную схему вывода активов из «Югры»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с масштабной схемой вывода активов из банка «Югра», следует из доклада директора экспертно-аналитического департамента АСВ Юлии Медведевой.
Обновлено в 13:33
Политика

Экс-депутат Госдумы Пономарев получил гражданство Украины

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев получил гражданство Украины.
Обновлено в 10:34
Хоккей

Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

Известный тренер, чемпион мира в составе сборной России Андрей Николишин иронически высказался об этом слухе.
Обновлено в 14:07
Происшествия

Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве

Обновлено вчера в 17:25
Происшествия

«Свидетели Иеговы» сообщили о задержании семерых адептов в Волгограде

Участники религиозной организации «Свидетели Иеговы» заявили, что 16 мая в Волгограде задержали семерых ее последователей сообщается на сайте «Свидетелей Иеговы».
Обновлено в 12:37
Наука

Британский лингвист расшифровал манускрипт Войнича

Обновлено 15 мая в 12:09
Политика

На фоне опроса за храм или сквер в Екатеринбург приехал глава ВЦИОМ

Валерий Федоров уже отметил, что удачно появился в уральской столице Генеральный директор социологического фонда Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров приехал в Екатеринбург.
Обновлено в 07:10
Политика

В штабе Зеленского прокомментировали распад коалиции в Раде

Ранее фракция «Народный фронт» во время заседания Рады объявила о выходе из парламентской коалиции, пишет НСН.
Обновлено в 07:43
Армия и оружие

Опубликованы планы США по развалу России

Разведывательно-аналитический центр США Rand Corporation опубликовал доклад по развалу России.
Обновлено в 14:14
Происшествия

В Саратове полицейский сбил насмерть подростка

Обновлено в 14:26
Музыка

Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:56
Баскетбол

«Анадолу Эфес» обыграл «Фенербахче» и вышел в финал Евролиги

Баскетболисты турецкого «Фенербахче» в полуфинальном матче Евролиги уступили соотечественникам из клуба «Анадолу Эфес».
Обновлено в 14:06
Общество

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Наука

Планетологи доказали внеземное происхождение амулета Тутанхамона

Обновлено в 10:46
Шоу-бизнес

Полина Диброва впервые осталась одна с тремя детьми без прислуги

Диброва обрадовалась возможности впервые за десять лет провести время наедине с сыновьями.
Обновлено в 12:42
Армия и оружие

Турция подтвердила намерение одновременно приобрести С-400 и F-35

Анкара намерена закупить как российские зенитные ракетные системы С-400, так и американские истребители F-35, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
Обновлено в 12:45
Наука

В лесах Лаоса нашли древние «кувшины мертвых»

В лесном районе Юго-Восточной Азии обнаружили огромное скопление гигантских древних кувшинов, в которые местные племена сбрасывали тела усопших.
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия

«Аэрофлот» отрицает информацию о нарушении инструкций экипажем SSJ 100

Компания «Аэрофлот» заявила о несоответствии действительности информации, распространяемой СМИ, о нарушении инструкций экипажем самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) при заходе на посадку в Шереметьево 5 мая.
Обновлено в 14:21
Политика

Транзит российской нефти на Украину приостановлен

Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину.
Обновлено в 08:59
Футбол

«Ахмат» и «Ростов» не получили лицензии УЕФА

По итогам заседания Комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов лицензии УЕФА не получили «Ахмат» и «Ростов».
Обновлено в 11:44
Политика

Россия воссоздала производство газотурбинных двигателей для фрегатов

Российской промышленности удалось создать судовые газотурбинные двигатели, которые ранее производились на Украине, и обеспечить все строящиеся фрегаты силовыми установками, заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Обновлено в 12:41
Футбол

Черевченко может возглавить «Црвену Звезду»

Новым главным тренером «Црвены Звезды» может стать наставник тульского «Арсенала» Игорь Черевченко.
Обновлено в 12:19
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Роберто Карлос
Бразильский футболист
Бразильский футболист, левый защитник. Способен был также сыграть на позиции как центрального защитника, так и опорного полузащитника. Чемпион мира 2002 года, серебряный призёр чемпионата мира 1998 года. Входит в список ФИФА 100. Один из 19 игроков, сыгравших более 100 матчей в Лиге чемпионов.
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