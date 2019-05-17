Роберто Карлос может помочь «Анжи»Замана 02:34

Бразилец отметил, что будет рад помочь, если клуб обратится к нему за поддержкой.

Экономика Экономика России резко замедлилась О сдержанном потребительском спросе ранее писал ЦБ: реальные доходы населения в январе – марте упали на 2,3% в годовом выражении из-за сильного замедления роста реальных зарплат на фоне высокой базы прошлого года, когда перед президентскими выборами стремительно увеличивались зарплаты бюджетников.

Происшествия У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.

Происшествия Британский лайнер успешно приземлился без шасси В аэропорту Белфаста, Северная Ирландия, экипаж самолета британской авиакомпании Flybe сумел успешно произвести аварийную посадку без передней стойки шасси.

Музыка Лазарев выступил во втором полуфинале «Евровидения» Певец Сергей Лазарев выступил во втором полуфинале международного конкурса «Евровидение-2019», на котором он представлял Россию.

Происшествия Мужчина подорвал гранату в банке в Луганской области В помещении филиала одного из банков в Старобельске Луганской области Украины посетитель подорвал гранату, сообщили в украинской полиции.

Авто Rolls-Royce предлагает шампанское за почти 50 000 долларов Корпус сундука выполнен из обработанного алюминия и углеродного волокна, и на нем даже нашлось место, где дизайнеры нанесли логотип Spirit of Ecstasy и вставки из дерева Tudor Oak — такие материалы можно найти и в автомобилях марки.

Армия и оружие Небензя ответил на сомнения постпреда Британии в российской медицине Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя иронично ответил на сомнения, высказанные его британской коллегой Карен Пирс, относительно качества российской медицины.

Экономика АСВ обнаружило масштабную схему вывода активов из «Югры» Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с масштабной схемой вывода активов из банка «Югра», следует из доклада директора экспертно-аналитического департамента АСВ Юлии Медведевой.

Хоккей Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах Известный тренер, чемпион мира в составе сборной России Андрей Николишин иронически высказался об этом слухе.

Происшествия «Свидетели Иеговы» сообщили о задержании семерых адептов в Волгограде Участники религиозной организации «Свидетели Иеговы» заявили, что 16 мая в Волгограде задержали семерых ее последователей сообщается на сайте «Свидетелей Иеговы».

Политика На фоне опроса за храм или сквер в Екатеринбург приехал глава ВЦИОМ Валерий Федоров уже отметил, что удачно появился в уральской столице Генеральный директор социологического фонда Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров приехал в Екатеринбург.

Политика В штабе Зеленского прокомментировали распад коалиции в Раде Ранее фракция «Народный фронт» во время заседания Рады объявила о выходе из парламентской коалиции, пишет НСН.

Армия и оружие Опубликованы планы США по развалу России Разведывательно-аналитический центр США Rand Corporation опубликовал доклад по развалу России.

Общество В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.

Шоу-бизнес Полина Диброва впервые осталась одна с тремя детьми без прислуги Диброва обрадовалась возможности впервые за десять лет провести время наедине с сыновьями.

Армия и оружие Турция подтвердила намерение одновременно приобрести С-400 и F-35 Анкара намерена закупить как российские зенитные ракетные системы С-400, так и американские истребители F-35, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Наука В лесах Лаоса нашли древние «кувшины мертвых» В лесном районе Юго-Восточной Азии обнаружили огромное скопление гигантских древних кувшинов, в которые местные племена сбрасывали тела усопших.

Происшествия «Аэрофлот» отрицает информацию о нарушении инструкций экипажем SSJ 100 Компания «Аэрофлот» заявила о несоответствии действительности информации, распространяемой СМИ, о нарушении инструкций экипажем самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) при заходе на посадку в Шереметьево 5 мая.

Политика Транзит российской нефти на Украину приостановлен Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину.

Футбол «Ахмат» и «Ростов» не получили лицензии УЕФА По итогам заседания Комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов лицензии УЕФА не получили «Ахмат» и «Ростов».

Политика Россия воссоздала производство газотурбинных двигателей для фрегатов Российской промышленности удалось создать судовые газотурбинные двигатели, которые ранее производились на Украине, и обеспечить все строящиеся фрегаты силовыми установками, заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.