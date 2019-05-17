Футбол

Роберто Карлос: если «Анжи» попросит о поддержке, буду рад ее оказатьРИА Новости вчера в 17:26

Бывший футболист махачкалинского "Анжи" бразилец Роберто Карлос выразил готовность помочь клубу, который оказался в сложной финансовой ситуации. Махачкалинский клуб потерял шансы сохранить место в Российской премьер-лиге (РПЛ) на следующий сезон.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Роберто Карлос готов помочь «Анжи»

Чемпионатвчера в 23:30

Роберто Карлос готов помочь находящемуся на грани банкротства «Анжи», Это’о — нет

Sport24.ruвчера в 19:30

Роберто Карлос: «Тяжело видеть „Анжи“ в таком состоянии, я буду рад оказать поддержку»

Sportbox.RUвчера в 17:46

Роберто Карлос заявил, что готов помочь «Анжи»

Спорт-Экспрессвчера в 17:59

Роберто Карлос: Очень трудно видеть «Анжи» в такой ситуации

Советский спортвчера в 18:22

Роберто Карлос: «Тяжело видеть „Анжи“ в таком состоянии, я буду рад оказать поддержку»

Матч ТВвчера в 17:46

Роберто Карлос: если «Анжи» попросит о поддержке, буду рад ее оказать

РИА Новостивчера в 17:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 01:01, Ашберн
Общество

Минтранс намерен снизить квоту для иностранных пилотов–командиров

Министерство транспорта России подготовило проект постановления об уменьшении квоты для приема на работу иностранных пилотов в качестве командиров воздушного судна (КВС) с 200 до 100 человек в год, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 17:49
Хоккей

Хартли: у Латвии нет другого выхода, кроме как обыгрывать Россию и Швецию

Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли подвёл итоги встречи с Чехией (3:6) на ЧМ-2019.
Обновлено вчера в 17:56
Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено вчера в 07:28
Происшествия

Air Astana опровергла аварийную посадку самолета в Шереметьево

Обновлено вчера в 23:56
Музыка

Определились все финалисты «Евровидения-2019»

Ранее были названы победители первого полуфинала. Победитель конкурса будет объявлен 18 мая.
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия

В Калифорнии истребитель F-16 врезался в здание

В американском штате Калифорния истребитель F-16 врезался в здание на территории базы Военно-воздушных сил США.
Обновлено вчера в 19:48
Политика

Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке

Обновлено вчера в 16:08
Происшествия

У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Обновлено вчера в 13:40
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Обновлено вчера в 11:14
Экономика

ЦБ начал делать контрольные закупки методом «тайного покупателя»

Центробанк начал проводить проверки соблюдения прав потребителей финансовых услуг путем контрольных закупок методом «тайного покупателя».
Обновлено вчера в 14:27
Происшествия

В Рязанской области поймали автомобильных мошенников

В Рязанской области задержали очередных автомобильных мошенников. Они продавали комплектующие из Европы по низким ценам.
Обновлено в 00:36
Кино

Вышел первый трейлер сериала «Бэтвумен»

В YouTube на канале телеканала CW Network опубликован первый трейлер сериала «Бэтвумен». Премьера сериала запланирована на осень 2019 года.
Обновлено в 00:49
Политика

В конфликт вокруг строительства храма в Екатеринбурге вмешался Путин

Обновлено вчера в 17:10
Здоровье

Врач дал рекомендации москвичам, страдающим гипертонией

Врач-кардиолог поликлиники № 180 столичного департамента здравоохранения Николай Серебряков дал рекомендации горожанам, страдающим артериальной гипертонией.
Обновлено вчера в 01:52
Здоровье

Правительство предлагает уточнить определение «наркоман»

Правительство предлагает исключить медицинское освидетельствование из числа процедур для постановки диагноза «наркомания» и уточнить понятие «наркоман».
Обновлено вчера в 18:07
Политика

Президент США отменил льготный режим торговли с Турцией

Американский лидер Дональд Трамп аннулировал льготный статус Турции в торговле с США.
Обновлено вчера в 22:55
Игры

В Epic Games Store стартовала первая крупная распродажа

Компания Epic Games запустила первую крупную распродажу в магазине Epic Games Store.
Обновлено вчера в 09:36
Общество

Главу Челябинска попросили запретить строительство часовни у ЮУрГУ

Активист предлагает главе Челябинска принять постановление о запрете застройки сквера у ЮУрГУ.
Обновлено в 00:29
Кино

Актер Пускепалис рассказал, почему не снимается в западных фильмах

Известный актер, заслуженный артист России Сергей Пускепалис рассказал, почему отказывается от предложений западных продюсеров сниматься в иностранных фильмах.
Обновлено в 00:25
Политика

Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.
Обновлено вчера в 18:36
Политика

В Германии противники «Северного потока-2» забрались в газопровод

Обновлено вчера в 07:36
Энергетика

Fitch оценило последствия от загрязнения нефтепровода «Дружба»

Россия в ближайшем будущем будет оставаться ключевым поставщиком нефти для Венгрии и Польши несмотря на ситуацию с загрязнением нефтепровода «Дружба», сообщает международное рейтинговое агентство Fitch.
Обновлено вчера в 22:56
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия

Баллон с газом взорвался в здании Института физической химии в Москве

Обновлено вчера в 09:13
Авто

KIA анонсировала новинки для российского рынка

Обновлено вчера в 10:02
Наука

Ученые назвали неожиданную опасность приготовленной пищи

Американские ученые в ходе очередных масштабных исследований пришли к выводу, что приготовленная пища опасна для здоровья.
Обновлено вчера в 22:57
Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Обновлено вчера в 05:59
Общество

В выходные в Екатеринбурге ожидаются дожди

По прогнозу синоптиков, 18-19 мая в Екатеринбурге ожидаются дожди и даже мокрый снег.
Обновлено в 00:45
Происшествия

В результате обрушения здания в Шанхае погибли 10 человек

Спасателям удалось обнаружить и вытащить из-под завалов обрушившегося в Шанхае здания 25 человек, 10 из них умерли позже в больнице в результате полученных травм.
Обновлено вчера в 20:51
Общество

ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
Обновлено вчера в 23:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Роберто Карлос
Бразильский футболист
Бразильский футболист, левый защитник. Способен был также сыграть на позиции как центрального защитника, так и опорного полузащитника. Чемпион мира 2002 года, серебряный призёр чемпионата мира 1998 года. Входит в список ФИФА 100. Один из 19 игроков, сыгравших более 100 матчей в Лиге чемпионов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное