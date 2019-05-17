Роберто Карлос: если «Анжи» попросит о поддержке, буду рад ее оказатьРИА Новости вчера в 17:26

Бывший футболист махачкалинского "Анжи" бразилец Роберто Карлос выразил готовность помочь клубу, который оказался в сложной финансовой ситуации. Махачкалинский клуб потерял шансы сохранить место в Российской премьер-лиге (РПЛ) на следующий сезон.

Роберто Карлос: если «Анжи» попросит о поддержке, буду рад ее оказать

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