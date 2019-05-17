Футбол
Роберто Карлос: если «Анжи» попросит о поддержке, буду рад ее оказатьРИА Новости вчера в 17:26
Бывший футболист махачкалинского "Анжи" бразилец Роберто Карлос выразил готовность помочь клубу, который оказался в сложной финансовой ситуации. Махачкалинский клуб потерял шансы сохранить место в Российской премьер-лиге (РПЛ) на следующий сезон.
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Роберто Карлос готов помочь находящемуся на грани банкротства «Анжи», Это’о — нет
Sport24.ruвчера в 19:30
Роберто Карлос: «Тяжело видеть „Анжи“ в таком состоянии, я буду рад оказать поддержку»
Sportbox.RUвчера в 17:46
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Общество
Минтранс намерен снизить квоту для иностранных пилотов–командиров
Министерство транспорта России подготовило проект постановления об уменьшении квоты для приема на работу иностранных пилотов в качестве командиров воздушного судна (КВС) с 200 до 100 человек в год, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 17:49
Хоккей
Хартли: у Латвии нет другого выхода, кроме как обыгрывать Россию и Швецию
Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли подвёл итоги встречи с Чехией (3:6) на ЧМ-2019.
Обновлено вчера в 17:56
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено вчера в 07:28
Происшествия
Air Astana опровергла аварийную посадку самолета в Шереметьево
Обновлено вчера в 23:56
Музыка
Определились все финалисты «Евровидения-2019»
Ранее были названы победители первого полуфинала. Победитель конкурса будет объявлен 18 мая.
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия
В Калифорнии истребитель F-16 врезался в здание
В американском штате Калифорния истребитель F-16 врезался в здание на территории базы Военно-воздушных сил США.
Обновлено вчера в 19:48
Политика
Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке
Обновлено вчера в 16:08
Происшествия
У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Обновлено вчера в 11:14
Экономика
ЦБ начал делать контрольные закупки методом «тайного покупателя»
Центробанк начал проводить проверки соблюдения прав потребителей финансовых услуг путем контрольных закупок методом «тайного покупателя».
Обновлено вчера в 14:27
Происшествия
В Рязанской области поймали автомобильных мошенников
В Рязанской области задержали очередных автомобильных мошенников. Они продавали комплектующие из Европы по низким ценам.
Обновлено в 00:36
Кино
Вышел первый трейлер сериала «Бэтвумен»
В YouTube на канале телеканала CW Network опубликован первый трейлер сериала «Бэтвумен». Премьера сериала запланирована на осень 2019 года.
Обновлено в 00:49
Политика
В конфликт вокруг строительства храма в Екатеринбурге вмешался Путин
Обновлено вчера в 17:10
Здоровье
Врач дал рекомендации москвичам, страдающим гипертонией
Врач-кардиолог поликлиники № 180 столичного департамента здравоохранения Николай Серебряков дал рекомендации горожанам, страдающим артериальной гипертонией.
Обновлено вчера в 01:52
Здоровье
Правительство предлагает уточнить определение «наркоман»
Правительство предлагает исключить медицинское освидетельствование из числа процедур для постановки диагноза «наркомания» и уточнить понятие «наркоман».
Обновлено вчера в 18:07
Политика
Президент США отменил льготный режим торговли с Турцией
Американский лидер Дональд Трамп аннулировал льготный статус Турции в торговле с США.
Обновлено вчера в 22:55
Игры
В Epic Games Store стартовала первая крупная распродажа
Компания Epic Games запустила первую крупную распродажу в магазине Epic Games Store.
Обновлено вчера в 09:36
Общество
Главу Челябинска попросили запретить строительство часовни у ЮУрГУ
Активист предлагает главе Челябинска принять постановление о запрете застройки сквера у ЮУрГУ.
Обновлено в 00:29
Кино
Актер Пускепалис рассказал, почему не снимается в западных фильмах
Известный актер, заслуженный артист России Сергей Пускепалис рассказал, почему отказывается от предложений западных продюсеров сниматься в иностранных фильмах.
Обновлено в 00:25
Политика
Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.
Обновлено вчера в 18:36
Политика
В Германии противники «Северного потока-2» забрались в газопровод
Обновлено вчера в 07:36
Энергетика
Fitch оценило последствия от загрязнения нефтепровода «Дружба»
Россия в ближайшем будущем будет оставаться ключевым поставщиком нефти для Венгрии и Польши несмотря на ситуацию с загрязнением нефтепровода «Дружба», сообщает международное рейтинговое агентство Fitch.
Обновлено вчера в 22:56
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
Баллон с газом взорвался в здании Института физической химии в Москве
Обновлено вчера в 09:13
Авто
KIA анонсировала новинки для российского рынка
Обновлено вчера в 10:02
Наука
Ученые назвали неожиданную опасность приготовленной пищи
Американские ученые в ходе очередных масштабных исследований пришли к выводу, что приготовленная пища опасна для здоровья.
Обновлено вчера в 22:57
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено вчера в 05:59
Общество
В выходные в Екатеринбурге ожидаются дожди
По прогнозу синоптиков, 18-19 мая в Екатеринбурге ожидаются дожди и даже мокрый снег.
Обновлено в 00:45
Происшествия
В результате обрушения здания в Шанхае погибли 10 человек
Спасателям удалось обнаружить и вытащить из-под завалов обрушившегося в Шанхае здания 25 человек, 10 из них умерли позже в больнице в результате полученных травм.
Обновлено вчера в 20:51
Общество
ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
Обновлено вчера в 23:14