Футбол
Роберто Карлос дал прогноз на финал Лиги чемпионовНациональная служба новостей 05:43
Напомним, что в прошлом году «Ливерпуль» проиграл команде Зинедина Зидана в финале Лиги чемпионов в Киеве со счетом 1:3.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 22:38, Ашберн
Общество
С 1 июня в России начинают действовать сразу несколько законов
Сразу несколько законов и постановлений вступят в силу с 1 июня.
Обновлено в 01:43
Космос
NASA: Полное солнечное затмение произойдет 2 июля
Ученые NASA рассказали об ожидаемом полном солнечном затмении, которое должно состояться 2 июля и продлиться около 4 минут и 33 секунд.
Обновлено в 01:56
Футбол
«Уфа» обыграла «Томь» в первом матче за место в РПЛ
Обновлено в 11:50
Культура
В России из фильма об Элтоне Джоне вырезали гей-сцены
Обновлено в 19:29
Общество
Российских подростков захотели обязать проходить тест на наркотики
Генпрокуратура России предложила ввести обязательные тесты для подростков на предмет склонности к употреблению наркотиков.
Обновлено в 10:02
Футбол
Дзюба выбрал топ-3 лучших игроков сезона
Обновлено в 17:30
Кино
Сериал про Чернобыль обогнал «Игру престолов» по популярности
Обновлено в 01:42
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Кемсоцинбанка
Банк России отозвал лицензию у Кемсоцинбанка. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 22:08
Шоу-бизнес
Об уходе Дроздовой рассказал Певцов
Обновлено в 10:16
Авто
Новый кроссовер Kia сфотографировали без камуфляжа
В Сети появились фотографии нового кроссовера Kia, который в линейке южнокорейской марки расположится между Soul и Sportage.
Обновлено в 06:31
Политика
The Hill: Энергетическую отрасль США ждут непростые времена
Американский экспорт СПГ не только позволяет создавать новые рабочие места и способствует снижению торгового дефицита, но и укрепляет глобальное лидерство и конкурентоспособность США, пишет Кэролайн Киссане в статье для издания The Hill.
Обновлено в 01:49
Общество
ВЦИОМ: около трети россиян называет детей в честь родственника
Большинство россиян, имеющих детей, называли их теми именами, которые понравились, около трети (27%) давали имя ребенку в честь родственника, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 20:26
Политика
Порошенко хочет сбежать из Украины и укрыться в Великобритании
Экс-президент Петр Порошенко, прикинувшийся больным, хочет сбежать из Украины и укрыться в Великобритании.
Обновлено в 10:02
Финансы
СМИ сообщили о сокращении золотовалютных резервов Украины
Золотовалютные резервы Украины в мае уменьшились с $20,5 млрд до $19,3 млрд.
Обновлено в 16:40
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич боится родить двойню
Анна Хилькевич, успешная актриса и мама двоих детей, признавалась, что не считает себя суеверной.
Обновлено в 22:00
Армия и оружие
Летчик-испытатель: Су-57 в войсках примут на ура
Сегодня, 29 мая в Комсомольске-на-Амуре впервые представили первый серийный истребитель пятого поколения Су-57.
Обновлено вчера в 12:37
Политика
Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане
Журналисты спросили его о решении Верховного суда Татарстана, который 30 мая прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про Путина (по мнению юристов РБК, цитирование этой надписи подпадает под действие закона об оскорблении власти и может привести к блокировке сайта).
Обновлено в 07:41
Финансы
«Газпром» обошел Сбербанк по капитализации обыкновенных акций
Ранее в тексте говорилось о том, что «Газпром» обошел по капитализации Сбербанк и стал самой дорогой компанией.
Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес
Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак
Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено в 05:13
Музыка
Дочь Алсу дала первое интервью после скандала на «Голос. Дети»
Победителем в результате зрительского голосования стала Микелла Абрамова, десятилетняя дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, которая входила в команду Светланы Лободы.
Обновлено в 21:09
Интернет
Apple, Google и WhatsApp осудили предложение Великобритании перехватывать зашифрованные сообщения
Фото: iStock Apple, Google и WhatsApp подписали открытое письмо правительству Великобритании, в котором осудили предложение властей перехватывать зашифрованные сообщения.
Обновлено в 15:06
Политика
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400
Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.
Обновлено в 16:46
Общество
На Жигулевской ГЭС объяснили причины маловодья на Волге
К 12 мая 2019 года для обеспечения установленного Росводресурсами графика пропуска воды уровень Куйбышевского водохранилища был снижен до отметки 49,86 метра, после чего начался процесс заполнения водохранилища.
Обновлено в 09:43
Спорт
Слуцкая рассказала, каково работать депутатом
Обновлено в 13:32
Общество
Исследование выявило, куда чаще всего берут на работу пенсионеров
Исследование показало, что за восемь лет работодателей, которые не принимают на работу специалистов пенсионного возраста, стало меньше почти на треть - 26% в 2019 году.
Обновлено в 20:38
Здоровье
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено вчера в 15:10
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено в 15:30
Политика
Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку
Парламент Украины отказался принять отставку премьер-министра Владимира Гройсмана.
Обновлено в 06:29