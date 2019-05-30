Футбол

Роберто Карлос дал прогноз на финал Лиги чемпионовНациональная служба новостей 05:43

Тоттенхэм — Ливерпуль
1 июня
в 15:00
Лига чемпионов, Финал
Стадион «Ванда Метрополитано»
Напомним, что в прошлом году «Ливерпуль» проиграл команде Зинедина Зидана в финале Лиги чемпионов в Киеве со счетом 1:3.
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