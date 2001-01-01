Футбол
Роберто Карлос: «Азар пришел в „Реал“, чтобы выиграть всё»Soccer.ru 11:39
Известный в прошлом футболист Роберто Карлос прокомментировал переход в "Реал" полузащитника Эдена Азара. Азар - это игрок высшего уровня, который пришел в "Реал", чтобы выиграть все трофеи: Лигу чемпионов, Ла Лигу и Кубок Испании.
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