Роберто Карлос: «Азар пришел в „Реал“, чтобы выиграть всё»Soccer.ru 11:39

Известный в прошлом футболист Роберто Карлос прокомментировал переход в "Реал" полузащитника Эдена Азара. Азар - это игрок высшего уровня, который пришел в "Реал", чтобы выиграть все трофеи: Лигу чемпионов, Ла Лигу и Кубок Испании.

Роберто Карлос: «Азар пришел в „Реал“, чтобы выиграть всё»

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