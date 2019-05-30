Роберта Паттинсона утвердили на роль БэтменаГазета.Ru 12:06

с чего всё началось

Студия Warner Brothers утвердила Роберта Паттинсона на роль Бэтмена, сообщает Deadline. Главным соперником звезды "Сумерек" на кастинге был Николас Холт, однако режиссер будущей картины Мэтт Ривз изначально настаивал на кандидатуре Паттинсона.

Общество Росреестр перечислил штрафы для дачников Росреестр перечислил штрафы, которые грозят дачникам за различные нарушения.

Происшествия Глава Раменского района Подмосковья задержан по подозрению в убийстве Главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова задержали по подозрению в убийстве.

Происшествия В Вологде арестовали приемную мать до смерти избитого мальчика В Вологде суд арестовал приемную мать семилетнего мальчика, который был жестоко избит в семье. Ребенок умер, не приходя в сознание.

Общество Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.

Политика Власти Косова объявили российского сотрудника ООН персоной нон грата Власти Косова в пятницу объявили персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова, сообщил в своем фейсбуке косовский премьер Рамуш Харадинай.

Происшествия На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.

Происшествия Военный суд отправил на лечение обвиняемого в терроризме курсанта Московский окружной военный суд освободил от уголовного преследования и направил на принудительное лечение в психиатрический стационар курсанта Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского Вадима Осипова по делу о терроризме за рисунок захвата казармы.

Политика На Украине изменят русские фамилии Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий в стране. Об этом сообщает РИА "Новости".

Авто Сегмент SUV в апреле перестал быть крупнейшим на российском рынке Как отмечают эксперты агентства, по итогам апреля в нашей стране больше всего было продано автомобилей В-класса (55 892 шт.), которые опередили SUV с минимальным отрывом.

Футбол «Чеховские медведи» стали чемпионами России в 18-й раз подряд Подмосковный клуб завоевал титул в 18-й раз подряд с сезона-2001/02. В прошлом году титул соперниками медведей по финалу также был Спартак.

Армия и оружие Украинские десантно-штурмовые катера «Кентавр» оказались тихоходными В ходе проведения заводских испытаний десантно-штурмовых катеров типа «Кентавр» ВМС Украины, было обнаружено несоответствие реальной скорости с заявленными показателями.

Политика КНР ввела ответные пошлины на товары из США объемом $60 млрд Власти Китая ввели ответные импортные пошлины на пять тысяч товаров из Соединенных Штатов на сумму $60 млрд.

Политика Трамп объявил о введении пошлины на все товары из Мексики С 10 июня США вводят пошлину в размере 5% на все товары из Мексики.

Политика Путин присвоил российским аэропортам имена исторических личностей Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имен людей, «имеющих особые заслуги перед отечеством».

Политика Путина попросили помочь с реформированием детских домов-интернатов Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова попросила главу государства Владимира Путина помочь решить вопрос с реформированием детских домов-интернатов.

Авто Назвали дату начала продаж Volkswagen Polo нового поколения Volkswagen Polo нового поколения появится в продаже на китайском рынке уже 18 июня.

Общество В Госдуму внесли законопроект о чистоте пива Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес на рассмотрение Госдумы проект закона "О чистоте пива", предлагающий ввести такие понятия, как "живое" и "мертвое" пиво.

Экономика «Силовые машины» построят новую ТЭС в Подмосковье Компания "Силовые машины" сообщила о намерении построить экспериментальную тепловую электростанцию мощностью 1,4 ГВт в Каширском районе Московской области.

Политика СНБО Украины соберется для обсуждения ситуации в Донбассе Совет национальной безопасности и обороны Украины в ближайшее время соберется на заседание, посвященное ситуации в Донбассе, сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк в пятницу, 31 мая.

Экономика МЭР предложило список поставщиков угля и нефтепродуктов на Украину Министерство экономического развития РФ внесло на рассмотрение правительства перечень компаний, которым разрешат поставлять нефтепродукты и уголь на Украину с 1 июня этого года, сообщили в пресс-службе министерства.

Политика На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.

Происшествия Нойз МС пожаловался в прокуратуру на сотрудников Росгвардии PR-менеджер российского рэпера Нойз МС Елизавета Коровина заявила, что певец пожаловался в прокуратуру на сотрудников Росгвардии.