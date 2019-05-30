Роберта Паттинсона утвердили на роль БэтменаГазета.Ru 12:06

Студия Warner Brothers утвердила Роберта Паттинсона на роль Бэтмена, сообщает Deadline. Главным соперником звезды "Сумерек" на кастинге был Николас Холт, однако режиссер будущей картины Мэтт Ривз изначально настаивал на кандидатуре Паттинсона.

Гаджеты Прошивка EMUI 9.1 пришла ещё на 14 смартфонов Huawei и Honor Ранее Huawei пообещала, что EMUI 9.1 в конце концов станет доступна на 49 моделях смартфонов и планшетов Huawei и Honor.

Политика Косово предупредило ЕС об объединении с Албанией в случае непризнания Косово может провести референдум об объединении с Албанией, если Евросоюз не признает республику.

Общество Названы сферы труда, где наиболее востребованы пенсионеры Ранее сообщалось, что самыми востребованными профессиями в РФ были названы повар и продавец-кассир.

Политика Савченко: армейские склады взрывали по личному приказу Порошенко Склад боеприпасов украинской армии в Харьковской области был взорван по приказу экс-президента Украины Петра Порошенко.

Политика Премьер Малайзии не верит итогам расследования катастрофы MH17 Европейское расследование авиакатастрофы Boeing 777 рейса MH-17 компании Malaysian Airlines над Донбассом является "излишне политизированным", заявил в ходе пресс-конференции в Токио премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, передает ФАН.

Хоккей НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.

Общество В Счетной палате назвали лимит ежедневных трат российского пенсионера Орлова сообщила, что меры по повышению пенсионного возраста «немного нивелируют ситуацию», но не решают проблем уровня жизни пенсионеров до конца.

Экономика Суд арестовал активы и имущество братьев Ананьевых, включая самолет Как сообщили "Газете.Ru" в банке, также суд наложил арест на 50 объектов недвижимости, в том числе жилые дома и земельные участки, а также здание и коллекцию музея Института русского реалистического искусства (ИРРИ).

Авто Личный автомобиль. Эксперты взвесят все «за» и «против» АвтоMail.ru решил пригласить экспертов из автомобильного бизнеса (автопроизводителей, автохолдингов, а также каршеринга, райдшеринга) и представителей общественности обменяться мнениями на сей счет, взвесить все «за» и «против» и попытаться поставить точку в этом споре.

Армия и оружие Наблюдательный полет: Канадский военный самолет засекли над Москвой В ходе пятичасового полета самолет пролетел над территорией Мурманской области, в том числе в районе Североморска, где расположена главная база Северного флота, над Карелией вдоль границы с Финляндией, над Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областями.

Происшествия Адвокат Мамаева пожаловался Москальковой на приговор футболисту Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов обратился к уполномоченному в России по правам человека Татьяне Москальковой, об этом он рассказал РБК.

Общество Екатеринбурженка из проморолика в поддержку храма оказалась за сквер Жительница Екатеринбурга Дарья Жукова сильно удивилась, когда увидела себя в проморолике, поддерживающем строительство храма Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра.

Общество В Кузбассе чиновник выпил воду с червями Жители поселка Карагайлинский пришли пожаловаться чиновникам на червей в водопроводе.

Футбол Черчесов рассказал, какая роль отведена Комличенко в сборной России Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что перспективы форварда «Млады Болеслав» Николая Комличенко зависят от него самого.

Наука Кишечные бактерии могут способствовать развитию симптомов аутизма По словам ученых, полученный результат не доказывает, что кишечные бактерии могут вызывать аутизм, но демонстрирует, что они могут способствовать появлению некоторых его признаков.

Политика Путин присвоил российским аэропортам имена исторических личностей Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имен людей, «имеющих особые заслуги перед отечеством».

Происшествия В Италии извергается вулкан Этна На острове Сицилия активизировалась Этна — крупнейший действующий вулкан Европы.

Происшествия Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.

Шоу-бизнес Тимур Бекмамбетов обратился к врачам из-за тяжелого заболевания Пока не сообщается, какой диагноз был поставлен Бекмамбетову. Но известно, что речь идет о тяжелом заболевании.

Общество Рошаль предложил обязать застройщиков ставить ограничители на окна Предлагается обязать родителей предъявлять справку о том, есть ли у них ограничители на окнах, и если нет, то им должны выдавать набор, чтобы поставили на окна, отметил президент НИИ.

Политика Подсчитаны экономические потери Донбасса из-за войны Экономисты Немецкого института экономических исследований (DIW Berlin) Юлия Блущ и Марика Валенте впервые подсчитали экономические потери Донбасса за время боевых действий на востоке Украины.

Общество Какие законы вступят в силу с 1 июня в России С 1 июня в России вступает в силу целый ряд новых законов, которые будут касаться внутрисетевого роуминга, оформления детских пособий и процедуры тюнинга автомобилей.

Политика Россия и Китай состыковали мост через Амур Россия и Китай состыковали части трансграничного автомобильного моста Благовещенск — Хэйхэ через реку Амур.