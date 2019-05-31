Роберт Паттинсон утверждён на роль БэтменаГазета Кемерова вчера в 12:12

с чего всё началось

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Политика Вице-премьер Украины пригрозил власти переворотом из-за языка Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил власти страны переворотом, если она отменит принятый ранее закон об исключительности украинского языка.

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Общество Волочкова на концерте в Анапе выступит бесплатно Балерина Анастасия Волочкова, на выступление которой мэр Анапы запретил тратить бюджетные средства, бесплатно покажет свою программу на открытии курортного сезона в этом городе, сообщает местная администрация.

Происшествия В Роспотребнадзоре раскрыли схему обмана в автосалонах Специалисты свердловского управления Роспотребнадзора выявили множество нарушений прав потребителей в автосалонах.

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Гаджеты Apple намерена отказаться от iTunes Американская компания Apple готова полностью отказаться от iTunes, сообщает Bloomberg.

Политика Патриарха Варфоломея могут низложить из-за Украины "Чтобы патриарх Константинопольский пересмотрел свое решение и чтобы церковный кризис на Украине решился мирным путем, чтобы раскольники вернулись в каноническую Церковь", — добавил собеседник агентства.

Происшествия В Забайкалье сошли с рельсов четыре вагона пассажирского поезда Четыре вагона пассажирского поезда сошли с путей в субботу на станции Куэнга Могочинского региона в Забайкальском крае, сообщает сайт Забайкальской железной дороги.

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