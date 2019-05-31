Кино

Роберт Паттинсон получил роль БэтменаRT на русском 14:53

Британский актёр Роберт Паттинсон исполнит роль Бэтмена в одноимённой ленте режиссёра Мэтта Ривза. Сообщается, что киностудия Warner Bros. достигла соглашения с артистом. Помимо Паттинсона, на главную роль в картине претендовал известный по фильмам «Люди Икс» британец Николас Холт.
Читать в источнике
с чего всё началось
Как сообщает Deadline
, компания Warner Bros. официально подтвердила назначение бывшего вампира из "Сумерек" на роль рыцаря Готэма в грядущей трилогии.
Российская газета12:00

Подробнее о событии

Где подписать петицию? Фанаты в ярости от нового Бэтмена

Газета.Ru15:54

СМИ: Роберта Паттинсона утвердили на роль Бэтмена

ТАСС12:03

СМИ назвали Роберта Паттинсона исполнителем роли Бэтмена

РБК13:37

Роберта Паттинсона утвердили на главную роль в «Бэтмене», сообщили СМИ

РИА Новости12:17

Роберт Паттинсон получил роль Бэтмена

RT на русском14:53

Роберт Паттинсон утвержден на роль Бэтмена

Российская газета12:00

Новым Бэтменом станет Роберт Паттинсон

Говорит Москва12:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 19:09, Ашберн
Общество

В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг

В России с 1 июня отменяется национальный и внутрисетевой роуминг.
Обновлено в 17:48
Культура

Брат участницы шоу «Голос. Дети» написал заявление на Алсу и ее мужа

Молодой человек выступил с требованием возбудить соответствующее уголовное дело против известной исполнительницы Алсу и ее супруга бизнесмена Яна Абрамова.
Обновлено в 06:41
Происшествия

Глава Раменского района задержан по подозрению в убийстве любовницы

Обновлено в 13:58
Авто

Обнародованы дебютные снимки 4-дверного пикапа Lada 4x4

Независимые дизайнеры портала «Колёса.ру» представили, как бы выглядела культовая модель в облике четырехдверного тюнингованного пикапа.
Обновлено в 09:02
Гаджеты

Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже

Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.
Обновлено в 14:33
Политика

Трамп: США пытаются предотвратить появление у Ирана ядерного оружия

Соединённые Штаты стремятся не допустить появления ядерного оружия у Ирана.
Обновлено в 18:41
Армия и оружие

Водолазы ЧФ очищают акваторию Черного моря от боеприпасов времен ВОВ

Обновлено в 09:47
Футбол

Трансфер Шиманьского в «Динамо» стал крупнейшим в истории «Легии»

Обновлено в 18:17
Гаджеты

Bloomberg: Apple полностью откажется от iTunes

Информации о закрытии iTunes появлялась и ранее, но тогда сообщали, что программа все равно останется частью macOS, но по данным Bloomberg сервис полностью закроют, а вместо него будут приложения «Музыка», «Подкасты» и TV. iTunes существует с 2001 года.
Обновлено в 14:05
Футбол

«Чеховские медведи» выиграли суперлигу в 18-й раз подряд

Команда из Чехова в третьем матче финала победила московский «Спартак» (27:23, счет в серии 2-1) и стала чемпионом России по гандболу.
Обновлено в 14:45
Шоу-бизнес

Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак

Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Общество

«Мираторг» подал два иска о защите деловой репутации

Агропромышленный холдинг «Мираторг» подал в Арбитражный суд Московской области два иска о защите деловой репутации.
Обновлено в 11:06
Политика

Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес

«Лето, я к тебе готова»: Вера Брежнева поделилась фото в купальном комбинезоне

Обновлено в 15:53
Общество

В Счетной палате рассказали о тратах пенсионеров

Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взимаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР.
Обновлено в 03:10
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $62

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 5,17% - до $61,95 за баррель по состоянию на 21:32 мск, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 14:53
Происшествия

В Астрахани должника по алиментам достали из могилы

В Астрахани судебные приставы разыскали на кладбище должника по алиментам, который пытался спрятаться в выкопанной могиле.
Обновлено в 03:28
Спорт

Россия уступила Франции на старте волейбольной Лиги наций

Обновлено в 17:24
Армия и оружие

Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов в Балаклее

Депутат украинской Рады Надежда Савченко заявила, что склады с боеприпасами в Балаклее Харьковской области были взорваны весной 2017 года по личному приказу экс-президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 03:32
Политика

Против Порошенко возбудили дело о захвате власти

Против экс-главы Украины Петра Порошенко возбудили дело о захвате власти, передает РИА "Новости" со ссылкой на юриста Андрея Портнова.
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес

Меган Маркл затеяла перестройку исторического особняка

Обновлено в 15:21
Футбол

Дзюба показал фото со съемок «Вечернего Урганта»

Футболист петербургского «Зенита» Артем Дзюба показал в Сети фото со съемок ток-шоу «Вечерний Ургант».
Обновлено в 09:27
Политика

Болтон заявил, что США поддерживают выход Великобритании из ЕС

Вашингтон солидарен с народом Великобритании и поддерживает выход страны из Евросоюза, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.
Обновлено в 16:38
Кино

Элтон Джон и создатели «Рокетмена» осудили удаление сцен из фильма

Создатели фильма «Рокетмен» и Элтон Джон осудили действия российского дистрибьютора ленты — компании «Централ Партнершип», — которая «для соответствия картины [о британском певце] законодательству России» внесла в нее коррективы и вырезала несколько сцен.
Обновлено в 18:57
Футбол

«Манчестер Сити» не собирается расставаться с Гюндоганом

«Манчестер Сити» не планирует расставаться с Илкаем Гюндоганом предстоящим летом.
Обновлено в 13:43
Происшествия

МАК проверит публикации СМИ о расследовании катастрофы SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проведет служебное расследование материалов СМИ о расследовании катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие

Американский политолог усомнился, что США создадут свой «звездный флот» за три года

Обновлено в 15:40
Происшествия

При стрельбе в штате Вирджиния погибли 11 человек

Обновлено в 18:52
Политика

Путин присвоил российским аэропортам имена исторических личностей

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имен людей, «имеющих особые заслуги перед отечеством».
Обновлено в 05:36
Общество

Союз архитекторов предложил пять площадок для храма святой Екатерины

Союз архитекторов предлагает пять площадок для строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге.
Обновлено в 02:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Роберт Паттинсон
Британский актёр
Английский актёр, модель и музыкант. Мировую известность ему принесла роль Эдварда Каллена в серии фильмов «Сумерки».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Мэтт Ривз
Американский кинорежиссёр
Американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер, наиболее известный фильмами «Монстро» и «Впусти меня. Сага».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное