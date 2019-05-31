Роберт Паттинсон получил роль БэтменаRT на русском 14:53

с чего всё началось

Британский актёр Роберт Паттинсон исполнит роль Бэтмена в одноимённой ленте режиссёра Мэтта Ривза. Сообщается, что киностудия Warner Bros. достигла соглашения с артистом. Помимо Паттинсона, на главную роль в картине претендовал известный по фильмам «Люди Икс» британец Николас Холт.

Общество В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг В России с 1 июня отменяется национальный и внутрисетевой роуминг.

Культура Брат участницы шоу «Голос. Дети» написал заявление на Алсу и ее мужа Молодой человек выступил с требованием возбудить соответствующее уголовное дело против известной исполнительницы Алсу и ее супруга бизнесмена Яна Абрамова.

Авто Обнародованы дебютные снимки 4-дверного пикапа Lada 4x4 Независимые дизайнеры портала «Колёса.ру» представили, как бы выглядела культовая модель в облике четырехдверного тюнингованного пикапа.

Гаджеты Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.

Гаджеты Bloomberg: Apple полностью откажется от iTunes Информации о закрытии iTunes появлялась и ранее, но тогда сообщали, что программа все равно останется частью macOS, но по данным Bloomberg сервис полностью закроют, а вместо него будут приложения «Музыка», «Подкасты» и TV. iTunes существует с 2001 года.

Футбол «Чеховские медведи» выиграли суперлигу в 18-й раз подряд Команда из Чехова в третьем матче финала победила московский «Спартак» (27:23, счет в серии 2-1) и стала чемпионом России по гандболу.

Шоу-бизнес Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.

Общество «Мираторг» подал два иска о защите деловой репутации Агропромышленный холдинг «Мираторг» подал в Арбитражный суд Московской области два иска о защите деловой репутации.

Политика Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17 Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.

Общество В Счетной палате рассказали о тратах пенсионеров Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взимаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР.

Энергетика Цена нефти Brent упала ниже $62 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 5,17% - до $61,95 за баррель по состоянию на 21:32 мск, свидетельствуют данные торгов.

Происшествия В Астрахани должника по алиментам достали из могилы В Астрахани судебные приставы разыскали на кладбище должника по алиментам, который пытался спрятаться в выкопанной могиле.

Армия и оружие Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов в Балаклее Депутат украинской Рады Надежда Савченко заявила, что склады с боеприпасами в Балаклее Харьковской области были взорваны весной 2017 года по личному приказу экс-президента страны Петра Порошенко.

Политика Против Порошенко возбудили дело о захвате власти Против экс-главы Украины Петра Порошенко возбудили дело о захвате власти, передает РИА "Новости" со ссылкой на юриста Андрея Портнова.

Футбол Дзюба показал фото со съемок «Вечернего Урганта» Футболист петербургского «Зенита» Артем Дзюба показал в Сети фото со съемок ток-шоу «Вечерний Ургант».

Политика Болтон заявил, что США поддерживают выход Великобритании из ЕС Вашингтон солидарен с народом Великобритании и поддерживает выход страны из Евросоюза, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

Кино Элтон Джон и создатели «Рокетмена» осудили удаление сцен из фильма Создатели фильма «Рокетмен» и Элтон Джон осудили действия российского дистрибьютора ленты — компании «Централ Партнершип», — которая «для соответствия картины [о британском певце] законодательству России» внесла в нее коррективы и вырезала несколько сцен.

Происшествия МАК проверит публикации СМИ о расследовании катастрофы SSJ-100 Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проведет служебное расследование материалов СМИ о расследовании катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.

Политика Путин присвоил российским аэропортам имена исторических личностей Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имен людей, «имеющих особые заслуги перед отечеством».