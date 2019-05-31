Кино

Роберт Паттинсон получил роль БэтменаRT на русском 14:53

Британский актёр Роберт Паттинсон исполнит роль Бэтмена в одноимённой ленте режиссёра Мэтта Ривза. Сообщается, что киностудия Warner Bros. достигла соглашения с артистом. Помимо Паттинсона, на главную роль в картине претендовал известный по фильмам «Люди Икс» британец Николас Холт.
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с чего всё началось
Как сообщает Deadline
, компания Warner Bros. официально подтвердила назначение бывшего вампира из "Сумерек" на роль рыцаря Готэма в грядущей трилогии.
Российская газета12:00

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Где подписать петицию? Фанаты в ярости от нового Бэтмена

Газета.Ru15:54

Роберт Паттинсон получил роль Бэтмена

RT на русском14:53

Новым Бэтменом станет Роберт Паттинсон

Говорит Москва12:21

Роберта Паттинсона утвердили на главную роль в «Бэтмене», сообщили СМИ

РИА Новости12:17

СМИ: Роберта Паттинсона утвердили на роль Бэтмена

ТАСС12:03

Роберт Паттинсон утвержден на роль Бэтмена

Российская газета12:00

СМИ назвали Роберта Паттинсона исполнителем роли Бэтмена

РБК13:37
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Армия и оружие

Донбасс: ракета «третьей силы» уничтожила БМП ВСУ

Обновлено в 18:30
Экономика

На НТВ вышел фильм о выводе Ходорковским $51 млрд за границу

Авторы фильма «Кровавая империя Михаила Ходорковского» утверждают, что бизнесмен и его партнеры по ЮКОСу вывели за границу $51 млрд.
Обновлено в 08:28
Происшествия

При стрельбе в штате Вирджиния погибли 11 человек

Обновлено в 20:02
Политика

Трамп оценил кандидатуру Бориса Джонсона на пост премьера Британии

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что бывший глава британского МИД Борис Джонсон отлично бы справился с обязанностями премьер-министра в случае избрания лидером Консервативной партии.
Обновлено в 19:45
Футбол

«Ливерпуль» и «Тоттенхем» разыграют звание сильнейшего клуба Европы

«Ливерпуль» и «Тоттенхем» разыграют звание сильнейшего клуба Европы Сегодня в мадридском финале Лиги чемпионов встретятся два английских клуба, между которыми, несмотря на схожесть пути к этому матчу, прежде всего в смысле его драматичности и сложности, есть колоссальная разница.
Обновлено в 17:45
Политика

Депутат Рады предрек ГТС Украины судьбу металлолома

Украинская газотранспортная система (ГТС) со следующего года превратиться в «металлолом» из-за отсутствия газового контракта с Россией, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович.
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия

На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна

Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.
Обновлено в 13:21
Происшествия

Глава Раменского района задержан по подозрению в убийстве любовницы

Обновлено в 13:58
Шоу-бизнес

Наталия Фишман опровергла слухи о тяжёлой болезни Тимура Бекмамбетова

Обновлено в 10:30
Общество

В Югре чиновницу наказали за совет сельчанам поднять «пятую точку»

Обновлено в 13:18
Гаджеты

Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже

Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.
Обновлено в 14:33
Политика

ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину

ВЦИОМ в пятницу опубликовал на своем сайте опрос о доверии политикам, который был проведен по новой методике.
Обновлено в 12:36
Политика

Трамп назвал Меган Маркл «злобной» за высказывания о нем в прошлом

Президент США Дональд Трамп назвал супругу британского принца Гарри герцогиню Сассекскую Меган "злобной" за ее высказывания о нем в прошлом, но выразил надежду на то, что она отлично справится со своим статусом, приобретенным после свадьбы с принцем Гарри, пишет британская газета Sun.
Обновлено в 18:45
Культура

Брат участницы «Голоса» подал на Алсу заявление в полицию

Родственник бывшей участницы шоу "Голос" Рушаны Валиевой обратился в полицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении Алсу и ее мужа, бизнесмена Яна Абрамова.
Обновлено в 05:08
Политика

Трамп вводит пошлины на все товары из Мексики

Президент США Дональд Трамп заявил о вводе пятипроцентной пошлины на все товары из Мексики из-за кризиса на границе.
Обновлено вчера в 20:13
Политика

На Украине сменили правила написания русских фамилий

Правительство Украины одобрила новые изменения в документ (.pdf) об украинском правописании, включающий в себя смену написания славянских фамилий.
Обновлено в 20:26
Политика

Путин присвоил имена аэропортам

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие

Украинский экс-министр заявил о крахе «оборонки»

По словам экс-министра, боеспособность современной армии главным образом определяется не ее численностью, а оснащением, с чем у Вооруженных сил Украины пока что остаются проблемы.
Обновлено в 19:42
Политика

В России могут запретить тонировку автомобилей

Рабочая группа при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД собирается рассмотреть полный запрет на тонировку гражданских автомобилей.
Обновлено в 13:05
Политика

На Украине обеспокоены запретом поставок нефти из России

Украина может столкнуться с трудностями из-за запрета на поставки в страну российского дизельного топлива, нефти и масел.
Обновлено в 13:31
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2019 года

С 1 июня 2019 года в России вступают в силу несколько законов, действие которых окажет на жизнь россиян существенное влияние.
Обновлено в 17:23
Общество

В Счетной палате рассказали о тратах пенсионеров

Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взимаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР.
Обновлено в 03:10
Наука

Энергетические напитки с кофеином признали опасными

У энергетических напитков с содержанием кофеина обнаружили опасное свойство. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на MedExpress.
Обновлено в 04:46
Происшествия

Нойз МС пожаловался в прокуратуру на сотрудников Росгвардии

PR-менеджер российского рэпера Нойз МС Елизавета Коровина заявила, что певец пожаловался в прокуратуру на сотрудников Росгвардии.
Обновлено в 13:46
Здоровье

Боль в боку у 22-летней британки оказалась симптомом рака

Обновлено в 16:44
Гаджеты

General Dynamics представила новое поколение управляемых мин

Обновлено вчера в 16:48
Культура

Егор Крид возмущен анонсом нового «Холостяка»

В ролике, который появился в Сети, идет нарезка кадров из шоу с Егором Кридом, сопровождаемая голосовым анонсом.
Обновлено в 13:00
Авто

Subaru Crosstrek Desert Racer готовится к участию на Baja

В рамках контракта компания построила уникальный багги Crosstrek Desert Racer, оснащенный 2,5-литровым оппозитным двигателем.
Обновлено в 03:08
Армия и оружие

Болтон заявил, что США не собираются мириться с «угрозами Ирана»

Соединенные Штаты планируют создать структуры сдерживания Ирана для защиты американских военных сил и интересов союзников Вашингтона.
Обновлено в 16:16
Общество

Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.
Обновлено вчера в 23:14
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Роберт Паттинсон
Британский актёр
Английский актёр, модель и музыкант. Мировую известность ему принесла роль Эдварда Каллена в серии фильмов «Сумерки».
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Американский кинорежиссёр
Американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер, наиболее известный фильмами «Монстро» и «Впусти меня. Сага».
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