Кино

Роберт Паттинсон получил роль БэтменаRT на русском 14:53

Британский актёр Роберт Паттинсон исполнит роль Бэтмена в одноимённой ленте режиссёра Мэтта Ривза. Сообщается, что киностудия Warner Bros. достигла соглашения с артистом. Помимо Паттинсона, на главную роль в картине претендовал известный по фильмам «Люди Икс» британец Николас Холт.
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с чего всё началось
Как сообщает Deadline
, компания Warner Bros. официально подтвердила назначение бывшего вампира из "Сумерек" на роль рыцаря Готэма в грядущей трилогии.
Российская газета12:00

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Где подписать петицию? Фанаты в ярости от нового Бэтмена

Газета.Ru15:54

Роберта Паттинсона утвердили на главную роль в «Бэтмене», сообщили СМИ

РИА Новости12:17

СМИ назвали Роберта Паттинсона исполнителем роли Бэтмена

РБК13:37

Роберт Паттинсон получил роль Бэтмена

RT на русском14:53

СМИ: Роберта Паттинсона утвердили на роль Бэтмена

ТАСС12:03

Роберт Паттинсон утвержден на роль Бэтмена

Российская газета12:00

Новым Бэтменом станет Роберт Паттинсон

Говорит Москва12:21
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Гаджеты

Bloomberg: Apple полностью откажется от iTunes

Информации о закрытии iTunes появлялась и ранее, но тогда сообщали, что программа все равно останется частью macOS, но по данным Bloomberg сервис полностью закроют, а вместо него будут приложения «Музыка», «Подкасты» и TV. iTunes существует с 2001 года.
Обновлено в 14:05
Политика

На Украине изменили правила написания русских фамилий

Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено в 13:12
Экономика

НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрд

По словам Каримова, деньги получили первый директор ЮКОСа Сергей Муравленко, первый вице-президент компании Виктор Казаков (в настоящее время является депутатом Госдумы от «Единой России»), вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев.
Обновлено в 08:18
Общество

Слишком откровенное платье телеведущей возмутило зрителей

Обновлено в 11:45
Культура

Маленькая «Пугачева» победила на «Детской Новой волне»

Алиса Голомысова представляла на «Детской Новой волне» Россию и победила. Алисе в качестве приза пообещали оплатить съемки клипа.
Обновлено в 15:53
Армия и оружие

Под Волгоградом презентовали новую машину технической разведки

Обновлено в 06:26
Политика

Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Спорт

Россия уступила Франции в матче Лиги наций

Сборная России проиграла команде Франции в первом матче группового этапа Лиги наций - 1:3. Самым результативным у россиян стал Виктор Полетаев - 13 очков.
Обновлено в 16:22
Политика

Соратник Зеленского: закон о языке противоречит конституции Украины

Украинский закон о языке противоречит конституции.
Обновлено в 06:14
Экономика

ЦБ рекомендовал банкам составлять «досье» на самозанятых

Регулятор рекомендует кредитным организациям «учитывать информацию о статусе клиента как самозанятого», а также «фиксировать данную информацию в анкете (досье) такого клиента», чтобы использовать ее в дальнейшем всеми подразделениями и филиалами банка.
Обновлено в 08:56
Происшествия

В Астрахани должника по алиментам достали из могилы

Обновлено в 03:28
Наука

В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам

Увеличенное изображение излучающего катода, изготовленного из углеволокна (b). / ©Пресс-служба МФТИ, фото предоставлено авторами исследования Второе достижение ученых физтеха — им удалось сконструировать компактный источник питания для автокатодной катодолюминесцентной лампочки, обеспечивающий необходимые для эффективной эмиссии электронов киловольты.
Обновлено вчера в 05:59
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $62

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 5,17% - до $61,95 за баррель по состоянию на 21:32 мск, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 14:53
Наука

Дно океанов может перерабатываться в алмазы

Обновлено в 12:05
Общество

Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня

В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
Гаджеты

Прошивка EMUI 9.1 пришла ещё на 14 смартфонов Huawei и Honor

Ранее Huawei пообещала, что EMUI 9.1 в конце концов станет доступна на 49 моделях смартфонов и планшетов Huawei и Honor.
Обновлено в 12:00
Происшествия

В Подмосковье на крыше электрички найдено тело подростка

Обновлено в 15:26
Общество

Экс-директор потребовал с «Уральских пельменей» 70 миллионов рублей

Бывший директор шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский подал иск в Арбитражный суд Москвы на взыскание не возвращенных участниками шоу займов на сумму почти в 70 миллионов рублей, сообщила журналистам пресс-секретарь продюсера Ольга Куликова.
Обновлено в 11:48
Общество

«Сверхдоходы — это стыдно». Комарова упрекнула «ЮТэйр» в дорогих авиабилетах

Жители Нижневартовска на прямой линии губернатора Югры пожаловались на дорогие авиабилеты.
Обновлено в 11:38
Экономика

Чемезов предупредил правительство о риске остановки производства вагонов

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов попросил вице-премьера Максима Акимова создать межведомственную рабочую группу, приоритетной задачей которой станет «выработка системных мер по обеспечению сбалансированного и устойчивого производства грузового подвижного состава на 2019 год и в долгосрочной перспективе».
Обновлено в 14:20
Шоу-бизнес

Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью

Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.
Обновлено в 05:56
Гаджеты

Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже

Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.
Обновлено в 14:33
Футбол

Повышенные меры безопасности будут введены в Мадриде в день финала ЛЧ

Финал главного клубного футбольного турнира Европы пройдет 1 июня на домашнем стадионе мадридского "Атлетико" "Ванда Метрополитано".
Обновлено вчера в 10:40
Здоровье

В Воронежской области объявили карантин из-за бруцеллеза

В управлении Россельхознадзора сообщили о вспышке бруцеллеза у коз и овец в селе Красное, а также коров - в селе Алферовка Новохоперского района.
Обновлено в 07:26
Музыка

Составлен рейтинг лучших песен всех времен

Обновлено вчера в 12:58
Шоу-бизнес

Тимур Бекмамбетов обратился к врачам из-за тяжелого заболевания

Пока не сообщается, какой диагноз был поставлен Бекмамбетову. Но известно, что речь идет о тяжелом заболевании.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес

Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак

Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Здоровье

Минздрав: курение кальянов в кафе и ресторанах следует запретить

В Министерстве здравоохранения РФ заявили, что поддерживают инициативу Совета Федерации о запрете курения кальянов в кафе и ресторанах.
Обновлено вчера в 22:22
Общество

До 400 тыс. рублей: стало известно о новых штрафах для дачников

Представители Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали, какие новые штрафы придется платить дачникам в этом сезоне.
Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес

Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения

Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения Напомним, что Игорь Николаев и Наташа Королева поженились в 1992 году.
Обновлено в 09:51
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Роберт Паттинсон
Британский актёр
Английский актёр, модель и музыкант. Мировую известность ему принесла роль Эдварда Каллена в серии фильмов «Сумерки».
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Мэтт Ривз
Американский кинорежиссёр
Американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер, наиболее известный фильмами «Монстро» и «Впусти меня. Сага».
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