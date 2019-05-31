Роберт Паттинсон получил роль БэтменаRT на русском 14:53

с чего всё началось

Британский актёр Роберт Паттинсон исполнит роль Бэтмена в одноимённой ленте режиссёра Мэтта Ривза. Сообщается, что киностудия Warner Bros. достигла соглашения с артистом. Помимо Паттинсона, на главную роль в картине претендовал известный по фильмам «Люди Икс» британец Николас Холт.

Гаджеты Bloomberg: Apple полностью откажется от iTunes Информации о закрытии iTunes появлялась и ранее, но тогда сообщали, что программа все равно останется частью macOS, но по данным Bloomberg сервис полностью закроют, а вместо него будут приложения «Музыка», «Подкасты» и TV. iTunes существует с 2001 года.

Политика На Украине изменили правила написания русских фамилий Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.

Экономика НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрд По словам Каримова, деньги получили первый директор ЮКОСа Сергей Муравленко, первый вице-президент компании Виктор Казаков (в настоящее время является депутатом Госдумы от «Единой России»), вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев.

Культура Маленькая «Пугачева» победила на «Детской Новой волне» Алиса Голомысова представляла на «Детской Новой волне» Россию и победила. Алисе в качестве приза пообещали оплатить съемки клипа.

Политика Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17 Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.

Спорт Россия уступила Франции в матче Лиги наций Сборная России проиграла команде Франции в первом матче группового этапа Лиги наций - 1:3. Самым результативным у россиян стал Виктор Полетаев - 13 очков.

Экономика ЦБ рекомендовал банкам составлять «досье» на самозанятых Регулятор рекомендует кредитным организациям «учитывать информацию о статусе клиента как самозанятого», а также «фиксировать данную информацию в анкете (досье) такого клиента», чтобы использовать ее в дальнейшем всеми подразделениями и филиалами банка.

Наука В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам Увеличенное изображение излучающего катода, изготовленного из углеволокна (b). / ©Пресс-служба МФТИ, фото предоставлено авторами исследования Второе достижение ученых физтеха — им удалось сконструировать компактный источник питания для автокатодной катодолюминесцентной лампочки, обеспечивающий необходимые для эффективной эмиссии электронов киловольты.

Энергетика Цена нефти Brent упала ниже $62 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 5,17% - до $61,95 за баррель по состоянию на 21:32 мск, свидетельствуют данные торгов.

Общество Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.

Гаджеты Прошивка EMUI 9.1 пришла ещё на 14 смартфонов Huawei и Honor Ранее Huawei пообещала, что EMUI 9.1 в конце концов станет доступна на 49 моделях смартфонов и планшетов Huawei и Honor.

Общество Экс-директор потребовал с «Уральских пельменей» 70 миллионов рублей Бывший директор шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский подал иск в Арбитражный суд Москвы на взыскание не возвращенных участниками шоу займов на сумму почти в 70 миллионов рублей, сообщила журналистам пресс-секретарь продюсера Ольга Куликова.

Экономика Чемезов предупредил правительство о риске остановки производства вагонов Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов попросил вице-премьера Максима Акимова создать межведомственную рабочую группу, приоритетной задачей которой станет «выработка системных мер по обеспечению сбалансированного и устойчивого производства грузового подвижного состава на 2019 год и в долгосрочной перспективе».

Шоу-бизнес Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.

Гаджеты Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.

Футбол Повышенные меры безопасности будут введены в Мадриде в день финала ЛЧ Финал главного клубного футбольного турнира Европы пройдет 1 июня на домашнем стадионе мадридского "Атлетико" "Ванда Метрополитано".

Здоровье В Воронежской области объявили карантин из-за бруцеллеза В управлении Россельхознадзора сообщили о вспышке бруцеллеза у коз и овец в селе Красное, а также коров - в селе Алферовка Новохоперского района.

Шоу-бизнес Тимур Бекмамбетов обратился к врачам из-за тяжелого заболевания Пока не сообщается, какой диагноз был поставлен Бекмамбетову. Но известно, что речь идет о тяжелом заболевании.

Шоу-бизнес Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.

Здоровье Минздрав: курение кальянов в кафе и ресторанах следует запретить В Министерстве здравоохранения РФ заявили, что поддерживают инициативу Совета Федерации о запрете курения кальянов в кафе и ресторанах.

Общество До 400 тыс. рублей: стало известно о новых штрафах для дачников Представители Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали, какие новые штрафы придется платить дачникам в этом сезоне.