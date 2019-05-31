Кино
Роберт Паттинсон получил роль БэтменаRT на русском 14:53
Британский актёр Роберт Паттинсон исполнит роль Бэтмена в одноимённой ленте режиссёра Мэтта Ривза. Сообщается, что киностудия Warner Bros. достигла соглашения с артистом. Помимо Паттинсона, на главную роль в картине претендовал известный по фильмам «Люди Икс» британец Николас Холт.
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с чего всё началось
Как сообщает Deadline, компания Warner Bros. официально подтвердила назначение бывшего вампира из "Сумерек" на роль рыцаря Готэма в грядущей трилогии.Российская газета12:00
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Гаджеты
Bloomberg: Apple полностью откажется от iTunes
Информации о закрытии iTunes появлялась и ранее, но тогда сообщали, что программа все равно останется частью macOS, но по данным Bloomberg сервис полностью закроют, а вместо него будут приложения «Музыка», «Подкасты» и TV. iTunes существует с 2001 года.
Обновлено в 14:05
Политика
На Украине изменили правила написания русских фамилий
Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено в 13:12
Экономика
НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрд
По словам Каримова, деньги получили первый директор ЮКОСа Сергей Муравленко, первый вице-президент компании Виктор Казаков (в настоящее время является депутатом Госдумы от «Единой России»), вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев.
Обновлено в 08:18
Общество
Слишком откровенное платье телеведущей возмутило зрителей
Обновлено в 11:45
Культура
Маленькая «Пугачева» победила на «Детской Новой волне»
Алиса Голомысова представляла на «Детской Новой волне» Россию и победила. Алисе в качестве приза пообещали оплатить съемки клипа.
Обновлено в 15:53
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Спорт
Россия уступила Франции в матче Лиги наций
Сборная России проиграла команде Франции в первом матче группового этапа Лиги наций - 1:3. Самым результативным у россиян стал Виктор Полетаев - 13 очков.
Обновлено в 16:22
Политика
Соратник Зеленского: закон о языке противоречит конституции Украины
Украинский закон о языке противоречит конституции.
Обновлено в 06:14
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам составлять «досье» на самозанятых
Регулятор рекомендует кредитным организациям «учитывать информацию о статусе клиента как самозанятого», а также «фиксировать данную информацию в анкете (досье) такого клиента», чтобы использовать ее в дальнейшем всеми подразделениями и филиалами банка.
Обновлено в 08:56
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
Обновлено в 03:28
Наука
В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам
Увеличенное изображение излучающего катода, изготовленного из углеволокна (b). / ©Пресс-служба МФТИ, фото предоставлено авторами исследования Второе достижение ученых физтеха — им удалось сконструировать компактный источник питания для автокатодной катодолюминесцентной лампочки, обеспечивающий необходимые для эффективной эмиссии электронов киловольты.
Обновлено вчера в 05:59
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $62
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 5,17% - до $61,95 за баррель по состоянию на 21:32 мск, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 14:53
Наука
Дно океанов может перерабатываться в алмазы
Обновлено в 12:05
Общество
Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня
В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
Гаджеты
Прошивка EMUI 9.1 пришла ещё на 14 смартфонов Huawei и Honor
Ранее Huawei пообещала, что EMUI 9.1 в конце концов станет доступна на 49 моделях смартфонов и планшетов Huawei и Honor.
Обновлено в 12:00
Происшествия
В Подмосковье на крыше электрички найдено тело подростка
Обновлено в 15:26
Общество
Экс-директор потребовал с «Уральских пельменей» 70 миллионов рублей
Бывший директор шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский подал иск в Арбитражный суд Москвы на взыскание не возвращенных участниками шоу займов на сумму почти в 70 миллионов рублей, сообщила журналистам пресс-секретарь продюсера Ольга Куликова.
Обновлено в 11:48
Общество
«Сверхдоходы — это стыдно». Комарова упрекнула «ЮТэйр» в дорогих авиабилетах
Жители Нижневартовска на прямой линии губернатора Югры пожаловались на дорогие авиабилеты.
Обновлено в 11:38
Экономика
Чемезов предупредил правительство о риске остановки производства вагонов
Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов попросил вице-премьера Максима Акимова создать межведомственную рабочую группу, приоритетной задачей которой станет «выработка системных мер по обеспечению сбалансированного и устойчивого производства грузового подвижного состава на 2019 год и в долгосрочной перспективе».
Обновлено в 14:20
Шоу-бизнес
Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью
Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.
Обновлено в 05:56
Гаджеты
Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже
Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.
Обновлено в 14:33
Футбол
Повышенные меры безопасности будут введены в Мадриде в день финала ЛЧ
Финал главного клубного футбольного турнира Европы пройдет 1 июня на домашнем стадионе мадридского "Атлетико" "Ванда Метрополитано".
Обновлено вчера в 10:40
Здоровье
В Воронежской области объявили карантин из-за бруцеллеза
В управлении Россельхознадзора сообщили о вспышке бруцеллеза у коз и овец в селе Красное, а также коров - в селе Алферовка Новохоперского района.
Обновлено в 07:26
Музыка
Составлен рейтинг лучших песен всех времен
Обновлено вчера в 12:58
Шоу-бизнес
Тимур Бекмамбетов обратился к врачам из-за тяжелого заболевания
Пока не сообщается, какой диагноз был поставлен Бекмамбетову. Но известно, что речь идет о тяжелом заболевании.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак
Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Здоровье
Минздрав: курение кальянов в кафе и ресторанах следует запретить
В Министерстве здравоохранения РФ заявили, что поддерживают инициативу Совета Федерации о запрете курения кальянов в кафе и ресторанах.
Обновлено вчера в 22:22
Общество
До 400 тыс. рублей: стало известно о новых штрафах для дачников
Представители Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали, какие новые штрафы придется платить дачникам в этом сезоне.
Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес
Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения
Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения Напомним, что Игорь Николаев и Наташа Королева поженились в 1992 году.
Обновлено в 09:51