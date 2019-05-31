Роберт Паттинсон был утвержден на роль БэтменаГЛАС.RU вчера в 12:12

с чего всё началось

Известно, что другим претендентом на роль супергероя был английский актер Николас Холт. Он являлся основным конкурентом Паттинсона. Однако выбор руководства после проведенных проб пал на Роберта.

Роберт Паттинсон был утвержден на роль Бэтмена

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