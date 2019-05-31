Кино
Роберт Паттинсон был утвержден на роль БэтменаГЛАС.RU вчера в 12:12
Известно, что другим претендентом на роль супергероя был английский актер Николас Холт. Он являлся основным конкурентом Паттинсона. Однако выбор руководства после проведенных проб пал на Роберта.
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с чего всё началось
Как сообщает Deadline, компания Warner Bros. официально подтвердила назначение бывшего вампира из "Сумерек" на роль рыцаря Готэма в грядущей трилогии.Российская газетавчера в 12:00
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Общество
Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня
В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено вчера в 01:22
Происшествия
Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей
Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.
Обновлено вчера в 08:00
Культура
Брат участницы «Голоса» подал на Алсу заявление в полицию
Родственник бывшей участницы шоу "Голос" Рушаны Валиевой обратился в полицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении Алсу и ее мужа, бизнесмена Яна Абрамова.
Обновлено вчера в 05:08
Политика
В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
Глава Раменского района уволился после задержания за убийство
Обновлено вчера в 14:52
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено вчера в 02:16
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.
Обновлено вчера в 00:00
Общество
В Приамурье вскоре начинается возведение уникальной канатной дороги между Китаем и Россией
В ближайшее время в Приамурье начнется строительство единственной в мире трансграничной канатной дороги (Благовещенск - Хэйхэ), которая будет соединять Россию и Китай.
Обновлено вчера в 05:43
Общество
Близнецы получат награду, а Скорпионов ждет успех во всех делах
Близнецы Пришло время получить награду за свои труды.
Обновлено вчера в 13:00
Авто
Личный автомобиль. Эксперты взвесят все «за» и «против»
АвтоMail.ru решил пригласить экспертов из автомобильного бизнеса (автопроизводителей, автохолдингов, а также каршеринга, райдшеринга) и представителей общественности обменяться мнениями на сей счет, взвесить все «за» и «против» и попытаться поставить точку в этом споре.
Обновлено вчера в 08:36
Политика
Вице-премьер Украины пригрозил новой власти проблемами из-за языка
Вице-премьер Украины, министр социальной политики Павел Розенко пригрозил новой власти страны переворотом в случае отмены принятого ранее закона об украинском языке.
Обновлено в 00:17
Происшествия
Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12
Обновлено вчера в 22:06
Культура
Егор Крид возмущен анонсом нового «Холостяка»
В ролике, который появился в Сети, идет нарезка кадров из шоу с Егором Кридом, сопровождаемая голосовым анонсом.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Против Порошенко завели дело о захвате власти
Очередное уголовное дело возбудило госбюро расследований Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-замглавы администрации Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова.
Обновлено вчера в 09:18
Общество
До 400 тыс. рублей: стало известно о новых штрафах для дачников
Представители Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали, какие новые штрафы придется платить дачникам в этом сезоне.
Обновлено вчера в 15:30
Здоровье
Число случаев рака шейки матки в России может удвоиться к 2030 году
В заключении экспертного совета по здравоохранению Совета Федерации Минздраву России рекомендовано разработать и утвердить план расширения Национального календаря профилактических прививок на ближайшие годы (2020-2030 года), включив в него иммунизацию мальчиков и девочек в возрасте 12-13 лет против вируса папилломы человека.
Обновлено вчера в 08:56
Шоу-бизнес
Ксения Бородина осудила «тяжелый люкс» и поддержала «инстаграмщиц»
Во время передачи Шелягова, Георгиева и Якимчик осудили девушек и модные дома за то, что инстаграм-звезды получают люксовые вещи от брендов в качестве презентов.
Обновлено 30 мая в 12:22
Гаджеты
Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже
Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.
Обновлено вчера в 14:33
Общество
Определены самые выгодные для проживания города России
В России определен список регионов с самыми доступными ценами для проживания мигрантов из другиз регионов или стран.
Обновлено в 00:34
Происшествия
Четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов в Забайкалье
Четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов на станции Куэнга Забайкальской железной дороги. Об этом сообщается на сайте РЖД.
Обновлено в 00:54
Футбол
В скандальном матче определился победитель африканской Лиги чемпионов
В ответном матче финальной серии "Эсперанс" обыграл "Видад" (1:0). Примечательно, что встреча завершилась на 25 минут раньше, поскольку после отмененного гола гостей поле заволокло дымом от пиротехники, а игроки и тренеры марокканской команды начали жарко спорить с судьей прямо на поле, поскольку тот отказался использовать систему видеоповторов.
Обновлено вчера в 22:17
Общество
В Счетной палате рассказали о тратах пенсионеров
Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взимаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР.
Обновлено вчера в 03:10
Авто
Конкурент Toyota Fortuner получит платформу от внедорожника Maxus D90
Большой SUV, призванный стать прямым конкурентом SsangYong Rexton и Toyota Fortuner, получит дизельный двигатель и полный привод (в базовой версии — задний).
Обновлено в 00:27
Происшествия
Чемпиона Европы по тхэквондо похитили в Москве ради 12 млн рублей
Чемпиона России и Европы по тхэквондо Сергея Чмуля похитили 24 мая и удерживали его почти неделю, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 10:56
Гаджеты
Apple намерена отказаться от iTunes
Американская компания Apple готова полностью отказаться от iTunes, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:05
Здоровье
На реконструкцию отделения анестезиологии и реанимации АОКБ выделят 297 миллионов
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Дональд Трамп ужесточил правила импорта из Мексики
Президент США Дональд Трамп заявил о введении пятипроцентных пошлин на все товары из Мексики.
Обновлено 30 мая в 23:34
Наука
Пуск российской термоядерной установки намечен на конец 2020 года
Обновлено 30 мая в 21:27
Политика
В России могут запретить тонировку автомобилей
Обновлено вчера в 17:42
Политика
Кремль назвал условие для встречи Путина с Зеленским
Встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским в нормандском формате состоится, лишь когда «созреют соответствующие условия».
Обновлено вчера в 07:19