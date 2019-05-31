Кино

Роберт Паттинсон станет новым БэтменомiReactor 13:28

Компания Warner Bros утвердила на главную роль в новом фильме про Бэтмена Роберта Паттинсона, знаменитость из фильма «Сумерки». Об этой новости сообщает Deadline. Издание рассказывает, что начало съемочного процесса запланировано на 2019 год.
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с чего всё началось
Как сообщает Deadline
, компания Warner Bros. официально подтвердила назначение бывшего вампира из "Сумерек" на роль рыцаря Готэма в грядущей трилогии.
Российская газета12:00

Подробнее о событии

Где подписать петицию? Фанаты в ярости от нового Бэтмена

Газета.Ru15:54

Роберт Паттинсон получил роль Бэтмена

RT на русском14:53

СМИ: Роберта Паттинсона утвердили на роль Бэтмена

ТАСС12:03

Роберта Паттинсона утвердили на главную роль в «Бэтмене», сообщили СМИ

РИА Новости12:17

СМИ назвали Роберта Паттинсона исполнителем роли Бэтмена

РБК13:37

Роберт Паттинсон утвержден на роль Бэтмена

Российская газета12:00

Новым Бэтменом станет Роберт Паттинсон

Говорит Москва12:21
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Наука

Энергетические напитки с кофеином признали опасными

У энергетических напитков с содержанием кофеина обнаружили опасное свойство. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на MedExpress.
Обновлено в 04:46
Политика

Патриарха Варфоломея могут низложить из-за Украины

"Чтобы патриарх Константинопольский пересмотрел свое решение и чтобы церковный кризис на Украине решился мирным путем, чтобы раскольники вернулись в каноническую Церковь", — добавил собеседник агентства.
Обновлено в 15:48
Происшествия

Лишившаяся ног модель примет участие в марафоне

Американская модель Лорен Вассер (Lauren Wasser), лишившаяся обеих ног из-за инфекции, рассказала, что готовится к Нью-Йоркскому марафону, который пройдет в ноябре.
Обновлено в 20:22
Шоу-бизнес

Экс-жена Марата Башарова уволилась с работы после развода с актером

Новость о разводе пары официально прокомментировала представитель экс-супруги артиста Нелли Макарова.
Обновлено в 10:06
Кино

Финал «Игры престолов» придумал Джордж Мартин

Айзек Хемпстед-Райт, сыгравший Брана Старка, рассказал в документальном фильме HBO о съемках «Игры престолов» о том, что писатель утвердил каждый кадр в финальном сезоне.
Обновлено в 11:01
Технологии

Сбербанк проведет Pitch Day в Сан-Франциско

Совместный акселератор Сбербанка и 500 Startups проведет Pitch Day 31 мая в Сан-Франциско.
Обновлено в 09:52
Происшествия

Преподавателя из ДНР осудили на 10 лет за шпионаж

ИА «Ореанда-Новости» Преподаватель одного из лицеев в самопровозглашенной Донецкой народной республике был приговорён судом ДНР к 10,5 годам тюремного заключения за шпионаж в пользу Украины.
Обновлено в 10:53
Происшествия

Главу Раменского района задержали по подозрению в убийстве любовницы

Обновлено в 16:56
Политика

Премьер Малайзии не верит итогам расследования катастрофы MH17

Обновлено в 06:16
Общество

Гороскоп: что ждет знаки зодиака в июне

По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с известным астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в первом летнем месяце.
Обновлено вчера в 08:57
Происшествия

Протестующие в Гондурасе подожгли вход в посольство США

Сообщается, что протестующие принесли ко входу в американское посольство автомобильные покрышки, облили их бензином и подожгли.
Обновлено в 19:48
Шоу-бизнес

Стилист Рогов осудил Собчак за высказывания об одежде Бузовой

Стилист Александр Рогов назвал неэтичным поведение Ксении Собчак, рассказавшей в своем YouTube-шоу, что один «очень модный» дизайнер просил ее повлиять на Ольгу Бузову, чтобы певица не носила вещи его бренда.
Обновлено в 11:25
Общество

В Счетной палате рассказали о тратах пенсионеров

Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взимаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР.
Обновлено в 03:10
Технологии

Жители Подмосковья смогут отслеживать передвижение машин скорой помощи

По данным регионального правительства, около 70% поступающих вызовов в систему-112 региона адресовано специалистам скорой помощи.
Обновлено в 11:31
Общество

Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия

Американец женился на собственной дочери и попал за решетку

Обновлено в 13:23
Происшествия

При стрельбе в штате Вирджиния погибли 11 человек

Обновлено в 20:02
Политика

Против Порошенко возбудили дело о захвате власти

Против экс-главы Украины Петра Порошенко возбудили дело о захвате власти, передает РИА "Новости" со ссылкой на юриста Андрея Портнова.
Обновлено в 08:52
Политика

Трамп исключил Индию из числа стран, получающих торговые льготы

Американский лидер Дональд Трамп постановил с 5 июня исключить Индию из числа стран, получающих торговые льготы в рамках Генеральной системы преференций (ГСП) США.
Обновлено в 21:45
Политика

Китай создаст собственный «черный список» иностранных компаний

Китайские власти намерены создать «черный список» иностранных компаний и физических лиц, которые блокируют предприятия из Китая в некоммерческих интересах, говорится в официальном заявлении министерства коммерции КНР.
Обновлено в 17:58
Спорт

Волейболисты сборной России уступили Франции в матче Лиги наций

В дебютном матче на турнире россияне уступили команде Франции.
Обновлено в 17:15
Политика

Трамп назвал Меган Маркл злобной

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знал о критике в своей адрес со стороны герцогини Сассекской Меган Маркл, и назвал ее злобной, пишет The Sun.
Обновлено в 19:40
Футбол

«Севилья» достигла договоренности с «Нантом» о переходе Диего Карлоса

Испанская "Севилья" достигла договоренности с "Нантом" о переходе из французского клуба футболиста Диего Карлоса, сообщается на сайте команды чемпионата Испании.
Обновлено в 17:50
Происшествия

Защита Мамаева пожаловалась на ошибку судьи

Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов пожаловался уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой на нарушение прав своего подзащитного, а также Александра Кокорина, его брата Кирилла и Александра Протасовицкого.
Обновлено в 21:13
Политика

Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое

По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля, в марте, - после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено вчера в 20:24
Политика

В России могут запретить тонировку автомобилей

Рабочая группа при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД собирается рассмотреть полный запрет на тонировку гражданских автомобилей.
Обновлено в 13:05
Политика

США раскрыли детали планируемых санкций по «Северному потоку — 2»

Сенаторы США предложили ввести минимум пять видов санкций против компаний, задействованных в реализации газопровода «Северной поток – 2», в частности, тех, которые оказывают услуги страхования судам, занимающимся укладкой труб.
Обновлено в 22:00
Армия и оружие

FT: США увеличит свой военный контингент в Польше на тысячу человек

Польша и США близки к заключению соглашения о наращивании военного контингента Соединенных штатов в Польше, как минимум на тысячу человек, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 22:11
Здоровье

Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей

Укусы клещей могут быть полезны, так как благодаря им организм вырабатывает устойчивость ко всем клещевым инфекциям, заявила заслуженный врач России Наталья Толоконская в Facebook.
Обновлено в 19:11
Экономика

В ПФР разъяснили, когда можно получить добавку к пенсии

При выходе на пенсию россияне смогут получить средства, сформированные по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений.
Обновлено в 04:31
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Роберт Паттинсон
Британский актёр
Английский актёр, модель и музыкант. Мировую известность ему принесла роль Эдварда Каллена в серии фильмов «Сумерки».
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Американский кинорежиссёр
Американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер, наиболее известный фильмами «Монстро» и «Впусти меня. Сага».
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