«Коньяспор» планирует оформить подписание вингера «Зенита» Роберта Мака в последний день трансферного окна. Об этом сообщает yenimeram.com.tr. В понедельник 28-летний словак прибудет в Турцию для подписания контракта.

Роберт Мак в понедельник может перейти в «Коньяспор»

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