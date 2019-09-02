Футбол
Sport24.ruРоберт Мак в понедельник может перейти в «Коньяспор»
«Коньяспор» планирует оформить подписание вингера «Зенита» Роберта Мака в последний день трансферного окна. Об этом сообщает yenimeram.com.tr. В понедельник 28-летний словак прибудет в Турцию для подписания контракта.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 04:59, Ашберн
Экономика
ЦБ предложил передать правительству функции в сфере техосмотра машин
Центробанк предложил освободить Российский союз автостраховщиков (РСА) от функций куратора техосмотра автомобилей, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Ведомости вчера в 19:56
Политика
Премьер Грузии уходит в отставку
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку.
РИА Новости 04:28
Наука
Ученые обнаружили, что гена гомосексуальности не существует
Для изучения взаимосвязи генома человека и гомосексуальности был проведен анализ биологических данных почти полумиллиона жителей Великобритании и США в возрасте от 40 до 69 лет.
Ясно 04:27
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Вести.Ru вчера в 03:29
Происшествия
В Самаре ребенка убило упавшей с Дворца культуры плитой
В Кировском районе Самары мраморная плита с Дворца культуры упала на десятилетнего мальчика.
Известия вчера в 14:50
Политика
Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте
Lenta.ru вчера в 21:41
Общество
Известный британский каннибал стал поваром в психиатрической больнице
Политическая Экспертиза вчера в 13:07
Экономика
Суд арестовал долю Baring Vostok в банке «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области арестовал долю инвесткомпании Baring Vostok в банке "Восточный" по требованию кредитной организации.
Интерфакс 02:30
Армия и оружие
Главного военного прокурора Украины уволили
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Анатолия Матиоса с должности главного военного прокурора страны.
РБК 04:51
Политика
Лидер московских единороссов подал иск к Навальному
Секретарь московского отделения "Единой России" Андрей Метельский направил в Симоновский суд иск к Алексею Навальному, основанному им Фонду борьбы с коррупцией и муниципальному депутату Константину Янкаускасу.
Интерфакс 03:55
Экономика
Прогноз развития экономики России рассчитают по новой системе
Прогноз до 2024 года был рассчитан уже по новой системе.
Российская газета 03:18
Общество
Ученые объяснили, почему спорить с женщинами бесполезно
Газета.Ru вчера в 01:25
Наука
Гормональная терапия при менопаузе может спровоцировать рак
Ученые выяснили последствия при заместительной гормональной терапии в период менопаузы.
Мойка78 31 августа в 08:41
Общество
Более половины родителей удовлетворены качеством подготовки в школе
Более половины опрошенных родителей детей школьного возраста (52%) полностью удовлетворены качеством подготовки в школе, отчасти удовлетворены, отчасти нет — 32%, не удовлетворены — 15%.
REGNUM 04:43
Армия и оружие
В США заявили об опасности новых технологий в системе ядерного оружия
Уорк не исключает пользы от внедрения высоких технологий в военной сфере, но призывает ограничить их применение в системе ядерного контроля.
RT на русском 02:55
Происшествия
В Якутии медведь напал на женщину
Газета.Ru 03:40
Политика
Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе
Чуть позже репортеры вспомнили, что два года назад на МАКСе Владимиру Путину продала десерт та же девушка.
Телепрограмма вчера в 02:54
Политика
Путин прибыл в Иркутскую область
Ранее стало известно, что Путин 2 сентября совершит рабочую поездку в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после паводка.
RT на русском 03:59
Экономика
В ПФР предложили пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 23:18
Происшествия
В Новороссийске из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 120 человек
Краснодарские известия 01:48
Общество
Появились первые жертвы урагана «Дориан» на Багамах
В Соединённых Штатах сообщается о первой жертве урагана «Дориан», который движется в сторону США и уже достиг наивысшей, пятой категории скорости ветра.
REGNUM 04:27
Общество
Суд закрыл заседания по лишению прав родителей с детьми из-за митингов
В пресс-службе уточнили, что оглашение решения суда, если таковое состоится, также будет проходить в закрытом режиме, так как объявление решения затрагивает права и законные интересы несовершеннолетнего ребенка.
РБК 04:50
Происшествия
Росгвардия проверит видео с грубым задержанием мужчины в Новосибирске
Росгвардия в Новосибирске организовала служебную проверку после появления видео, на котором сотрудник службы с использованием силового приема повалил на землю прохожего, сообщил РИА Новости в понедельник представитель регионального управления Росгвардии.
РИА Новости 03:57
Политика
Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Польшу главным виновником начала Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:04
Происшествия
Борисов связал взрыв под Северодвинском с созданием новой техники
Риски возникновения происшествий при создании новейших образцов техники невозможно исключить, заявил вице-премьер Юрий Борисов газете «Ведомости», комментируя взрыв на военном полигоне под Северодвинском.
РБК вчера в 17:47
Кино
Российский бокс-офис возглавил триллер «Я иду искать»
Культуромания 01:24
Политика
Кадыров не стал спорить с Путиным по поводу новой мечети в Чечне
Московский Комсомолец 31 августа в 09:35
Происшествия
Российский зэк рассказал о наказании от тюремщиков за зашитый рот
Осужденный исправительной колонии №8 (ИК-8) в Новосибирске зашил себе рот в знак протеста, однако сотрудники исправительного учреждения разорвали нитки и не вызвали скорую.
Lenta.ru 04:23