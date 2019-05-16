Футбол

Роберт Мак может покинуть «Зенит» летомРИА Новости 10:35

Словацкий полузащитник Роберт Мак может покинуть санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" в летнее трансферное окно, сообщает Sport.sk. Мак перешел в "Зенит" из греческого ПАОКа летом 2016 года, но затем провел сезон-2017/18 в аренде в том же ПАОКе.
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Роберт Мак может уйти из «Зенита». Игрок недоволен игровым временем

Фонтанка.Ру12:17

Мак может покинуть «Зенит»

Советский спорт10:58

Чемпионы России расстанутся с легионером

Sport.ru09:30

Мак может покинуть «Зенит»

Чемпионат08:50

Агент Мака рассказал о возможном уходе игрока из «Зенита»

Матч ТВ08:20

Агент сообщил, что Мак может уйти из «Зенита» по окончании сезона

Sport24.ru08:02

Источник: Мак может покинуть «Зенит»

Спорт-Экспресс09:14
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 21:55, Ашберн
Общество

ПФР оцифровал трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России оцифровал 100% сведений о трудовой деятельности россиян.
Обновлено в 19:03
Политика

На Украине допустили возобновление газовых переговоров с Россией

Украинская компания «Нафтогаз» продолжит переговоры с Россией только после инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского и разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:39
Кино

От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»

Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Общество

Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 07:00
Политика

Глава Хакасии вторично выиграл иск к Михаилу Леонтьеву

Суд признал высказывания Михаила Леонтьева порочащими честь и достоинство.
Обновлено в 07:12
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.
Обновлено в 11:14
Политика

Мадуро встретился с представителями Международной контактной группы

«Президент Николас Мадуро встретился с членами Международной контактной группы, чтобы рассказать им о последствиях блокады и санкциях, введённых правительством Дональда Трампа против Венесуэлы», — указано в сообщении.
Обновлено в 21:18
Музыка

Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения»

Обновлено в 17:14
Политика

Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией

Президент США Дональд Трамп отменил с 17 мая льготный режим торговли с Турцией, исключив ее из списка развивающихся стран - бенефициаров в рамках так называемой программы преференций для импорта.
Обновлено в 21:08
Политика

Путин 16 мая примет участие в пленарном заседании медиафорума ОНФ

Обновлено вчера в 15:52
Политика

Помпео оценил пользу от сотрудничества России и США

Сотрудничество России и США способствует обеспечению безопасности граждан обеих стран, заявил госсекретарь Майк Помпео.
Обновлено в 21:26
Общество

Мэр приостановил возведение храма в Екатеринбурге

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что строительство храма Святой Екатерины, из-за которого в понедельник и во вторник прошли акции протеста местных жителей, остановлены до проведения опроса среди горожан, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:23
Происшествия

Во Владивостоке сотрудница банка похитила 28 млн рублей

Следствие полагает, что, действуя подобным образом в течение ноября 2018 года, кассиру удалось похитить свыше 28 миллионов рублей.
Обновлено в 21:15
Энергетика

«Транснефть» пообещала компенсировать ущерб от загрязнения нефти

Ранее президент Владимир Путин потребовал от «Транснефти» объяснений, как в ее экспортный нефтепровод «Дружба» попала загрязненная нефть, из-за которой Белоруссия остановила транзит российского сырья в Европу.
Обновлено вчера в 21:39
Общество

Назван доход, необходимый российской семье для нормальной жизни

51% опрошенных уверены, что для достойной жизни требуется доход в 60–120 тысяч рублей, а 11% семей нуждаются в доходе от 120 тысяч рублей и выше.
Обновлено в 04:32
Политика

Boeing обновил программное обеспечение для лайнеров 737 MAX

Компания Boeing сообщила о завершении обновления программного обеспечения для системы MCAS (коррекция маневрирования) на лайнерах 737 MAX 8. Предполагается, что именно сбой в этой системе вызвал крушение двух самолетов данной модификации.
Обновлено в 21:01
Происшествия

В Турции перевернулся грузовик с нелегальными мигрантами

По его данным, грузовик, который перевозил нелегальных иммигрантов, перевернулся на дороге.
Обновлено в 19:05
Политика

Порошенко довел до слез главу Еврокомиссии

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер расплакался во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко, срок полномочий которого истекает.
Обновлено в 19:15
Экономика

ЦБ увидел в потребительских кредитах ловушку для населения и банков

Выступая в комитете Госдумы по финансовому рынку, первый замглавы ЦБ Дмитрий Тулин предупредил, что рост потребительского кредитования в будущем может оказаться ловушкой и для населения, и для банков.
Обновлено в 06:51
Здоровье

Прямой угол как диагноз

Родителям мальчика посоветовали обратиться в петербургскую федеральную клинику, где операцию могли бы провести бесплатно.
Обновлено в 19:04
Общество

Четвертый день протеста приостановил строительство собора

Четвертый день протеста приостановил строительство собора.
Обновлено в 14:07
Шоу-бизнес

Ева Лонгория в Каннах прогулялась по пляжу с 11-месячным сыном

Оказалось, что в Канны актриса привезла и своего сына, которому пока лишь 11 месяцев.
Обновлено в 15:08
Армия и оружие

Эсминцы США вошли в Персидский залив

Американские эсминцы McFaul (DDG-74) и Gonzalez (DDG-66) вошли в Персидский залив, сообщается на сайте Военно-морского института США со ссылкой на представителей Пентагона.
Обновлено в 20:20
Экономика

Эксперт рассказал, почему россияне не имеют денежных сбережений

Россияне не имеют денежных сбережений по нескольким причинам, среди них — снижение реального дохода и менталитет.
Обновлено в 12:30
Общество

Кинолог рассказал, как правильно выбрать щенка

Обновлено в 20:29
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.
Обновлено в 21:33
Футбол

Динияр Билялетдинов: «Эмери пришел в „Спартак“ – я так радовался»

Экс-игрок "Спартака", "Эвертона" и "Локомотива" Динияр Билялетдинов в интервью "СЭ" отметил, что перед переходом в стан красно-белых был уверен, что у него не будет конфликта с Валерием Карпиным.
Обновлено в 17:30
Политика

Пушков прокомментировал демарш Климкина перед заседанием Совета Европы

Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал отказ главы МИД Украины Павла Климкина от участия в заседании Совета Европы, выразив мнение, что подобные шаги вряд ли окажут на кого-либо впечатление.
Обновлено в 18:08
Шоу-бизнес

Алла Пугачева и Максим Галкин в отличном настроении посетили ресторан Юдашкина

Алла Пугачева и Максим Галкин в отличном настроении посетили ресторан Валентина Юдашкина.
Обновлено в 15:21
Происшествия

Анестезиолог во Франции обвиняется в 24 отравлениях пациентов

Французская прокуратура предъявила 47-летнему анестезиологу Фредерику Пешье обвинения в 17 новых случаях отравления пациентов, теперь на его «счету» 24 отравления пациентов, девять из которых закончились летальным исходом.
Обновлено в 17:37
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Роберт Мак
Словацкий футболист
Словацкий футболист, полузащитник петербургского «Зенита» и сборной Словакии. Участник чемпионата Европы 2016 года.
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