Футбол
Роберт Мак может покинуть «Зенит» летомРИА Новости 10:35
Словацкий полузащитник Роберт Мак может покинуть санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" в летнее трансферное окно, сообщает Sport.sk. Мак перешел в "Зенит" из греческого ПАОКа летом 2016 года, но затем провел сезон-2017/18 в аренде в том же ПАОКе.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 21:55, Ашберн
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От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»
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Глава Хакасии вторично выиграл иск к Михаилу Леонтьеву
Суд признал высказывания Михаила Леонтьева порочащими честь и достоинство.
Обновлено в 07:12
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
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Мадуро встретился с представителями Международной контактной группы
«Президент Николас Мадуро встретился с членами Международной контактной группы, чтобы рассказать им о последствиях блокады и санкциях, введённых правительством Дональда Трампа против Венесуэлы», — указано в сообщении.
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Путин 16 мая примет участие в пленарном заседании медиафорума ОНФ
Обновлено вчера в 15:52
Политика
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Обновлено в 16:23
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Во Владивостоке сотрудница банка похитила 28 млн рублей
Следствие полагает, что, действуя подобным образом в течение ноября 2018 года, кассиру удалось похитить свыше 28 миллионов рублей.
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«Транснефть» пообещала компенсировать ущерб от загрязнения нефти
Ранее президент Владимир Путин потребовал от «Транснефти» объяснений, как в ее экспортный нефтепровод «Дружба» попала загрязненная нефть, из-за которой Белоруссия остановила транзит российского сырья в Европу.
Обновлено вчера в 21:39
Общество
Назван доход, необходимый российской семье для нормальной жизни
51% опрошенных уверены, что для достойной жизни требуется доход в 60–120 тысяч рублей, а 11% семей нуждаются в доходе от 120 тысяч рублей и выше.
Обновлено в 04:32
Политика
Boeing обновил программное обеспечение для лайнеров 737 MAX
Компания Boeing сообщила о завершении обновления программного обеспечения для системы MCAS (коррекция маневрирования) на лайнерах 737 MAX 8. Предполагается, что именно сбой в этой системе вызвал крушение двух самолетов данной модификации.
Обновлено в 21:01
Происшествия
В Турции перевернулся грузовик с нелегальными мигрантами
По его данным, грузовик, который перевозил нелегальных иммигрантов, перевернулся на дороге.
Обновлено в 19:05
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Экономика
ЦБ увидел в потребительских кредитах ловушку для населения и банков
Выступая в комитете Госдумы по финансовому рынку, первый замглавы ЦБ Дмитрий Тулин предупредил, что рост потребительского кредитования в будущем может оказаться ловушкой и для населения, и для банков.
Обновлено в 06:51
Здоровье
Прямой угол как диагноз
Родителям мальчика посоветовали обратиться в петербургскую федеральную клинику, где операцию могли бы провести бесплатно.
Обновлено в 19:04
Общество
Четвертый день протеста приостановил строительство собора
Четвертый день протеста приостановил строительство собора.
Обновлено в 14:07
Шоу-бизнес
Ева Лонгория в Каннах прогулялась по пляжу с 11-месячным сыном
Оказалось, что в Канны актриса привезла и своего сына, которому пока лишь 11 месяцев.
Обновлено в 15:08
Армия и оружие
Эсминцы США вошли в Персидский залив
Американские эсминцы McFaul (DDG-74) и Gonzalez (DDG-66) вошли в Персидский залив, сообщается на сайте Военно-морского института США со ссылкой на представителей Пентагона.
Обновлено в 20:20
Экономика
Эксперт рассказал, почему россияне не имеют денежных сбережений
Россияне не имеют денежных сбережений по нескольким причинам, среди них — снижение реального дохода и менталитет.
Обновлено в 12:30
Общество
Кинолог рассказал, как правильно выбрать щенка
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Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.
Обновлено в 21:33
Футбол
Динияр Билялетдинов: «Эмери пришел в „Спартак“ – я так радовался»
Экс-игрок "Спартака", "Эвертона" и "Локомотива" Динияр Билялетдинов в интервью "СЭ" отметил, что перед переходом в стан красно-белых был уверен, что у него не будет конфликта с Валерием Карпиным.
Обновлено в 17:30
Политика
Пушков прокомментировал демарш Климкина перед заседанием Совета Европы
Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал отказ главы МИД Украины Павла Климкина от участия в заседании Совета Европы, выразив мнение, что подобные шаги вряд ли окажут на кого-либо впечатление.
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Алла Пугачева и Максим Галкин в отличном настроении посетили ресторан Юдашкина
Алла Пугачева и Максим Галкин в отличном настроении посетили ресторан Валентина Юдашкина.
Обновлено в 15:21
Происшествия
Анестезиолог во Франции обвиняется в 24 отравлениях пациентов
Французская прокуратура предъявила 47-летнему анестезиологу Фредерику Пешье обвинения в 17 новых случаях отравления пациентов, теперь на его «счету» 24 отравления пациентов, девять из которых закончились летальным исходом.
Обновлено в 17:37